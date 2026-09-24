Bé gái 2 tuổi bất ngờ lao ra đường, hàng xóm kịp kéo lại trước đầu ô tô

Theo đoạn clip, bé gái bất ngờ chạy ra đường mà dường như không quan sát xung quanh. Khi bé vừa tiến lại gần ô tô di chuyển, người đàn ông đang quét đường gần đó lập tức phản xạ, nhanh tay kéo bé lại. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, nhờ hành động kịp thời của người đàn ông, bé gái được cứu khỏi tình huống va chạm nguy hiểm.



Anh Diệu kịp thời cứu bé gái khi ô tô chạy tới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho biết khoảnh khắc này thực rất khiến họ thót tim. Nhiều người cảm phục hành động nhanh như chớp của người đàn ông trước tình huống bất ngờ. Đoạn clip cũng là lời nhắc nhở với những gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý hơn khi nhà ở gần đường.

Bé gái 2 tuổi bất ngờ lao ra đường, hàng xóm kịp kéo lại trước đầu ô tô

Tài khoản Ngọc Tư viết: "Cũng may người đàn ông nhanh tay và tài xế thắng gấp nên không xảy ra chuyện đau lòng". Bạn Thu Hằng bày tỏ: "Cứu cháu bé, cứu luôn tài xế, người đàn ông quá tuyệt vời. Chúc anh và gia đình một đời hạnh phúc, phát tài".

Người đàn ông kịp thời kéo bé gái lại trong clip là anh Lê Danh Diệu (quê xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh). Anh Diệu cho biết bé gái khoảng 2 tuổi, là con của một gia đình hàng xóm, cách nhà anh 2 căn. Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 ngày 18.9 và được chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.

Theo anh Diệu, lúc thấy bé gái bất ngờ chạy ra đường, anh gần như không kịp suy nghĩ mà lập tức đưa tay kéo bé vào trong. Khi đó, một chiếc ô tô đang chạy tới nên anh chỉ phản xạ theo tình huống trước mắt.

Anh Diệu thường xuyên lái xe phục vụ đám cưới ẢNH: NVCC

"Lúc đó tình huống xảy ra quá nhanh, thấy cháu chạy ra đường thì tôi đưa tay kéo lại thôi. Ai ở trong hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ làm như vậy. Trẻ em vô tư không biết nguy hiểm nhưng tôi cũng hy vọng tài xế khi đi vào khu vực dân cư cũng nên giảm tốc độ để tránh va chạm đáng tiếc. Nếu hôm đó tôi không cứu được bé gái chắc chắn sẽ rất áy náy", anh Diệu chia sẻ.

Chị Nguyễn Tiệp, vợ anh Diệu cho biết chồng thường tập thể dục hoặc quét dọn sân trước nhà nên tình cờ có mặt đúng lúc bé gái chạy ra đường. Vợ chồng chị hiện làm dịch vụ xe hoa và hoa cưới trọn gói. Hằng ngày, anh Diệu chủ yếu lái xe, những lúc có thời gian rảnh sẽ phụ vợ giao hoa cho khách. Vợ chồng anh Diệu có 3 con, hằng ngày họ chăm chỉ làm việc để có thu nhập lo cho gia đình và chi phí để các con ăn học.

"Tôi tin khi gặp tình huống đó bất kỳ người nào cũng sẵn sàng làm như vậy. Sau sự việc, gia đình cháu bé cũng gửi lời cảm ơn, hai bên gia đình có mối quan hệ thân thiết từ trước đến giờ. Anh Diệu bên ngoài có vẻ khá nóng tính nhưng bên trong sống tình cảm, hướng thiện. Khi xem điện thoại thấy những hoàn cảnh khó khăn, anh ấy giúp đỡ trong khả năng và nhiệt tình chia sẻ để nhiều người cùng chung tay", người vợ cho biết.