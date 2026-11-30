Ông Mangesh Tiwaskar, bác sĩ nội khoa kiêm chuyên gia tiểu đường và tim mạch chuyển hóa tại Ấn Độ, cho biết sống chung với bệnh tiểu đường không chỉ đơn thuần là uống thuốc, theo dõi đường huyết hay kiểm soát chế độ ăn.

Người bệnh phải đưa ra nhiều quyết định trong ngày: Nên ăn gì, khi nào cần kiểm tra đường huyết, đã uống thuốc chưa, phải điều chỉnh kế hoạch chăm sóc thế nào khi lịch sinh hoạt thay đổi…

Theo thời gian, những yêu cầu tưởng chừng thường nhật này có thể khiến người bệnh mệt mỏi về tinh thần, tạo nên tình trạng căng thẳng tâm lý liên quan đến bệnh tiểu đường, theo Times of India.

Sống cùng bệnh tiểu đường không chỉ là kiểm soát các chỉ số mà còn là bảo vệ năng lượng và sự an yên trong tinh thần để tận hưởng cuộc sống ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Gánh nặng vô hình phía sau việc kiểm soát bệnh tiểu đường

Việc kiểm soát bệnh tiểu đường thường diễn ra liên tục. Người bệnh phải cân đối giữa việc dùng thuốc, theo dõi đường huyết, ăn uống, vận động và ngủ nghỉ, đồng thời vẫn phải đảm đương công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội.

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) ghi nhận những yêu cầu liên tục này có thể gây căng thẳng tinh thần, lo lắng và thất vọng. Ngay cả khi các chỉ số bệnh được kiểm soát tốt, người bệnh vẫn có thể chịu áp lực tinh thần.

Tình trạng này dễ bộc lộ hơn khi lịch sinh hoạt bị xáo trộn, chẳng hạn công việc kéo dài hoặc bữa ăn bị trì hoãn, khiến người bệnh phải điều chỉnh kế hoạch chăm sóc.

Với người sử dụng insulin, việc điều trị còn đòi hỏi cân nhắc thời điểm tiêm, liều lượng và nguy cơ hạ đường huyết. Những quyết định lặp đi lặp lại có thể khiến người bệnh cảm thấy quá tải, thất vọng hoặc tự trách khi không thể tuân thủ kế hoạch điều trị.

Làm thế nào để giảm áp lực tinh thần cho người bệnh tiểu đường?

Giải pháp không phải là yêu cầu người bệnh phải luôn kỷ luật trong mọi lúc. Điều quan trọng là xây dựng thói quen chăm sóc phù hợp với lối sống và nhu cầu y tế của từng người.

Đơn giản hóa thói quen chăm sóc, tìm kiếm sự hỗ trợ và chủ động trao đổi về những vướng mắc trong điều trị có thể giúp người bệnh tiểu đường giảm cảm giác quá tải ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Một số thay đổi có thể hữu ích gồm:

Xây dựng thói quen ổn định: Gắn việc uống thuốc, theo dõi đường huyết với những hoạt động thường ngày để giảm áp lực ghi nhớ.

Lên kế hoạch nhưng vẫn linh hoạt: Chuẩn bị sẵn món ăn nhẹ phù hợp, lên thực đơn và dự tính những tình huống có thể xảy ra khi đi xa để dễ thích nghi khi lịch trình thay đổi.

Trao đổi về phương pháp điều trị phù hợp: Chia sẻ về lịch làm việc, sở thích ăn uống, những lo ngại khi tiêm insulin và khó khăn trong điều trị để tìm phương án phù hợp hơn.

Tìm kiếm sự hỗ trợ: Người thân, chuyên gia giáo dục về bệnh tiểu đường và các nhóm hỗ trợ có thể giúp người bệnh bớt cảm giác đơn độc, tự tin hơn khi đối mặt với khó khăn.

Đơn giản hóa điều trị cũng là vấn đề cần được trao đổi với nhân viên y tế. Tùy loại bệnh, tình trạng sức khỏe và mục tiêu điều trị, bác sĩ có thể xem xét lịch dùng thuốc hoặc các công nghệ hỗ trợ kiểm soát đường huyết để lựa chọn phương án phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

Đối với người sử dụng insulin, mọi thay đổi về số lần tiêm, liều lượng hoặc phương pháp đưa thuốc vào cơ thể cần được bác sĩ hướng dẫn, nhằm bảo đảm an toàn và kiểm soát đường huyết.