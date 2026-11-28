Khát khô cổ khi thức dậy khi nào liên quan đến đường huyết cao?

Thông thường, sau một đêm dài ngủ không uống nước, cơ thể thường mất nước nhẹ. Cảm giác khô miệng lúc mới dậy thường vô hại và hết nhanh sau khi uống vài ngụm nước.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên khát khô cổ ngay khi vừa thức dậy, đặc biệt kèm theo tiểu nhiều hoặc tiểu đêm, rất có thể thận đã phải làm việc suốt đêm để đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Khát nước quá mức là một trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo bệnh tiểu đường ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Bác sĩ Ni Made Putri Lastiana, chuyên khoa Nội tổng quát tại Bệnh viện EMC Pekayon (Indonesia), cảnh báo khát khô cổ dù uống nhiều nước và tiểu đêm thường xuyên có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, theo trang tin sức khỏe EMC.

Khát nước quá mức là một trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo bệnh tiểu đường. Cảm giác khát nước và đi tiểu thường xuyên hơn bình thường đều xuất phát từ lượng đường dư thừa trong máu.

Bác sĩ Lastiana giải thích mức đường huyết cao buộc thận phải làm việc vất vả để loại bỏ lượng đường dư thừa này. Thận cần sản xuất nhiều nước tiểu hơn để đào thải lượng đường thừa ra khỏi cơ thể, dẫn đến đi tiểu thường xuyên hơn và lượng nước tiểu cũng nhiều hơn.

Quá trình này tiêu tốn lượng nước dự trữ trong cơ thể. Nước thậm chí còn bị rút ra từ các mô để hỗ trợ việc loại bỏ lượng đường dư thừa. Do mất đi một lượng lớn nước, bệnh nhân sẽ cảm thấy vô cùng khát.

Các dấu hiệu bệnh tiểu đường đi kèm cần lưu ý

Bác sĩ Lastiana lưu ý: Đừng đợi đến khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn! Nếu tình trạng khát khô cổ khi thức dậy lặp lại thường xuyên, kèm theo đi tiểu nhiều lần, thường xuyên đói bụng (ngay cả khi mới ăn), sụt cân, mệt mỏi, hãy đi khám sớm.

Cũng nên chú ý thêm các triệu chứng khác của bệnh tiểu đường, bao gồm: Vết thương lâu lành, tê bì hoặc ngứa ran tay chân, nhìn mờ.