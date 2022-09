Bí quyết đi bộ để đốt cháy nhiều chất béo hơn

Theo Mayo Clinic, loại bài tập thể dục tim mạch này cũng là một cách tuyệt vời để giữ trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và giảm mỡ thừa.

Cho dù bạn đi bộ một mình hay rủ một người bạn đi bộ cùng, bài tập cường độ thấp, ít tác động này rất tốt cho việc phục hồi tích cực và có thể được thực hiện ở bất cứ đâu.

Và có một số điều bạn có thể kết hợp vào thói quen đi bộ của mình để đốt cháy nhiều chất béo hơn, giảm cân nhiều hơn, theo Eat This, Not That!

1. Đeo ba lô

Một cách tuyệt vời để tăng lượng calo đốt cháy của bạn là đeo một chiếc ba lô có trọng lượng kha khá trong khi bạn đi bộ.

Trọng lượng của ba lô bạn mang sẽ buộc cơ thể phải làm việc nhiều hơn để có thể đốt cháy nhiều chất béo hơn.

Huấn luyện viên khuyên bạn nên bắt đầu từ 5 đến 8 pound (2,2 kg đến 3,6 kg) và tăng dần lên.

2. Thực hiện các bài tập trọng lượng cơ thể ở giữa

Một mẹo khác để tăng cường đốt cháy chất béo của bạn là kết hợp các bài tập thể dục trọng lượng cơ thể vào thói quen của bạn.





Bạn có thể kết hợp các bài squat, lunge, chống đẩy, đi cao gối… trong một khoảng thời gian nhất định hoặc số lần nhất định.

Điều này sẽ giúp nhịp tim của bạn tăng lên và thu hút các cơ khác trong cơ thể không được sử dụng khi bạn đang đi bộ.

Làm điều này sau khi bạn đạt được một khoảng cách nhất định trong khi đi bộ (chẳng hạn như mỗi 1/4 hoặc 1/2 dặm (400 hoặc 600 mét)).

3. Đi bộ lên dốc

Một trong những phương pháp yêu thích của nhiều người để đốt cháy calo nhiều hơn khi đi bộ là đi bộ lên dốc.

Đi bộ lên dốc sẽ tiếp tục kích hoạt cơ mông và bắp chân của bạn, do đó làm tăng lượng calo đốt cháy đáng kể so với đi bộ trên đường bằng phẳng, theo Eat This, Not That!

Hãy tìm một ngọn đồi hoặc đoạn đường dốc trong khu vực của bạn và thực hiện việc đi bộ lên xuống con dốc này để tăng nhịp tim và đôi chân của bạn linh hoạt hơn!