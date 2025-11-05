Biên tập viên Quang Việt nhận nhiệm vụ mới

Từ BTV thể thao tới giám đốc marketing và truyền thông

Những năm gần đây, LPBank kiên định với chiến lược phát triển hướng tới vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu, số 1 tại khu vực nông thôn và đô thị loại 2 trên nền tảng số, đồng thời nằm trong Top 5 dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại các đô thị lớn. Cùng với việc bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo nội bộ, LPBank cũng chú trọng thu hút nhân sự chất lượng cao để gia tăng năng lực quản trị và đổi mới tư duy.

Việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Việt là bước đi nằm trong chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến việc lan tỏa tinh thần sáng tạo và trẻ trung trong toàn hệ thống. Theo đại diện LPBank, tân Giám đốc Marketing & Truyền thông được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng nâng tầm hình ảnh thương hiệu, mang lại hơi thở mới trong công tác truyền thông và lan tỏa giá trị nhân văn mà LPBank theo đuổi.

Ông Phạm Quang Việt nhận quyết định bổ nhiệm tại LPBank

Trước khi gia nhập LPBank, ông Phạm Quang Việt là BTV - MC thể thao quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Trong suốt 14 năm công tác, BTV Quang Việt để lại dấu ấn qua hàng loạt chương trình, bản tin và sự kiện lớn như SEA Games, EURO, World Cup hay các giải đấu của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 3.11.2025, BTV này chính thức nói lời tạm biệt VTV, khép lại hành trình thanh xuân dài 14 năm.

"Tôi đã mất nhiều đêm trằn trọc vì quá lưu luyến và yêu công việc, gắn bó với đồng nghiệp như một gia đình. Nhưng để trưởng thành hơn, đôi khi phải rời khỏi vùng an toàn - như cầu thủ một lần ra nước ngoài thi đấu", BTV Quang Việt bộc bạch.

Lan tỏa tinh thần đổi mới tại LPBank

Theo LPBank, việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Việt thể hiện rõ định hướng đổi mới trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thông, tư duy sáng tạo và khả năng lãnh đạo đội ngũ là nền tảng quan trọng giúp ông Việt dẫn dắt hoạt động Marketing & Truyền thông trong giai đoạn mới.

Hành trình mới với người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, thể thao

Ban lãnh đạo LPBank tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, góc nhìn mới mẻ và bản lĩnh nghề nghiệp, ông Việt sẽ giúp đội ngũ phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tiếp tục nâng tầm hình ảnh, thương hiệu và bản sắc LPBank - một ngân hàng hiện đại, thân thiện và nhân văn, luôn hướng tới khách hàng và cộng đồng.

Từ một BTV gắn bó với sóng truyền hình đến vị trí lãnh đạo tại một ngân hàng lớn, hành trình của Phạm Quang Việt là minh chứng cho tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến không ngừng.