Billie Eilish trở lại, album mới được đánh giá cao

Ra mắt vào ngày 17.5, Hit me hard and soft là album phòng thu thứ 3 của nữ ca sĩ Billie Eilish, đánh dấu 3 năm kể từ album Happier Than Ever thành công toàn cầu. Ở dự án này, cô vẫn hợp tác với anh trai FINNEAS, người cũng đồng thời là nhà sản xuất của 2 album trước đó.

Tạo hình của Billie Eilish trong album mới Universal Music Group

Album mới nhất là sự trở lại với những âm thanh và phong cách đen tối mà cô đã từng thực hiện trong album đầu tiên When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Đây là dự án giúp cô chiến thắng 5 giải Grammy 2020 chỉ trong 1 đêm, trong đó có 4 đề cử quan trọng nhất gồm Album của năm, Bài hát của năm, Ghi âm của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Chia sẻ về album mới, Billie cho biết: "Tôi cảm thấy album này chính là tôi. Nó không viết về một ai đó khác. Nó chính là tuổi trẻ của tôi. Toàn bộ quá trình này có cảm giác như tôi đang tìm lại con người cũ của mình. Tôi đã làm cô ấy đau buồn. Tôi đã tìm kiếm cô ấy khắp mọi nơi, cô ấy gần như đã bị thế giới và giới truyền thông nhấn chìm. Tôi không nhớ cô ấy đã ra đi khi nào".

Được biết ý tưởng về album này đã có từ 5 năm trước, nên nó mang cả một phần quá khứ trong đó. Khi nói về kỷ nguyên của album đầu tiên, ta chỉ thấy một màu đen tối. Vì vậy để tái hiện nó thêm một lần nữa, thì ai có thể giỏi hơn Billie Eilish? Đây sẽ là album mà Billie Eilish và anh trai FINNEAS khám phá những thứ tốt nhất họ có thể làm.

Gồm 10 bài hát, album đánh dấu sự trưởng thành trong cách khai thác vấn đề của nữ ca sĩ 22 tuổi. Trong đĩa nhạc, cô bày tỏ rất nhiều khía cạnh, từ một người đang yêu, một người vụn vỡ cho đến những áp lực mà ánh hào quang và sự nổi tiếng mang đến cho cô.

Ở phần phối khí, FINNEAS cũng cho thấy được khả năng của mình trong việc tạo ra rất nhiều bất ngờ. Bằng cách giải cấu trúc các bài hát truyền thống, nhiều ca khúc trong đĩa nhạc được chia làm nhiều đoạn, từ pop chuyển sang soft rock hoặc Europop nương theo cảm xúc bài hát, tạo nên những sự bùng nổ về mặt cảm xúc. Album cũng dày đặc những chất liệu khác như Synth-pop, EDM, Reggage... lạ tai nhưng rất cuốn hút.

Billie và anh trai FINNEAS Universal Music Group

Đánh giá về album này, Metacritic cho nó số điểm 95 và là lớn nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Tạp chí Billboard cũng đưa nó vào danh sách những album hay nhất của năm, bên cạnh các dự án của Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift và Bad Bunny. Trong khi đó, tờ Evening Standard cho album số điểm tuyệt đối vì "cách tiếp cận táo bạo và chấp nhận rủi ro" của nữ ca sĩ. Tờ The Telegraph ca ngợi nó sánh ngang với album huyền thoại Blue của Joni Mitchell, và cũng dành riêng con số 100.

Khi được phát hành, với nỗ lực không ngừng nhằm giảm thiểu chất thải và chống biến đổi khí hậu, tất cả các định dạng vật lý của Hit me hard and soft đều sẽ sử dụng 100% vật liệu có thể tái chế.

Hôm qua, nhân sự kiện ra mắt đĩa nhạc, hãng Universal Music Vietnam cũng đã tổ chức buổi nghe nhạc ra mắt album kết hợp cùng CGV để thưởng thức đĩa nhạc với chất lượng tốt nhất từ hệ thống âm thanh vòm, đem đến trải nghiệm thú vị cho người thưởng thức.