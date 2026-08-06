Bộ GD-ĐT yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% trường nghề trên toàn quốc

Cắt giảm và chuyển giao các trường nghề

Đối với khối giáo dục nghề nghiệp bao gồm các trường cao đẳng và trường trung cấp công lập, Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án giảm tối thiểu 30% số lượng cơ sở . Định hướng chung là chuyển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc các bộ, ngành về cho chính quyền địa phương quản lý, ngoại trừ một số cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù .

Các bộ, ngành và địa phương phải gửi báo cáo phương án sắp xếp về Bộ GD-ĐT trước ngày 15.8. Khâu hoàn thiện hồ sơ, đề án trình thẩm định cần thực hiện trước ngày 30.8 để hoàn thành phương án sắp xếp trước ngày 1.10.

Trường cao đẳng, trung cấp thuộc các bộ, ngành chuyển giao về cho địa phương quản lý theo chỉ đạo mới của Bộ GD-ĐT ẢNH: THƯƠNG NGUYÊN

Tinh gọn cơ sở giáo dục đại học năm 2026 để nâng cao chất lượng

Đối với khối giáo dục đại học công lập, mục tiêu trọng tâm là giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở . Hướng xử lý bắt buộc là chuyển các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD-ĐT hoặc chính quyền địa phương quản lý . Đồng thời, các đơn vị cần tiến hành sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục nằm trên cùng địa bàn, trừ các trường thuộc lĩnh vực đặc thù .

Mốc thời gian gửi báo cáo phương án sắp xếp khối đại học là trước ngày 15.8 và lộ trình triển khai phương án sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 1.4.2027.

Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ quan rà soát, thống kê chính xác số lượng trường tại hai mốc thời điểm ngày 1.7.2025 và ngày 31.7.2026 . Báo cáo phải làm rõ phân nhóm mức độ tự chủ tài chính của từng cơ sở, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để Bộ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định .