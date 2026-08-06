Bộ GD-ĐT yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% trường nghề trên toàn quốc

Cắt giảm và chuyển giao các trường nghề
Đối với khối giáo dục nghề nghiệp bao gồm các trường cao đẳng và trường trung cấp công lập, Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án giảm tối thiểu 30% số lượng cơ sở
Các bộ, ngành và địa phương phải gửi báo cáo phương án sắp xếp về Bộ GD-ĐT trước ngày 15.8. Khâu hoàn thiện hồ sơ, đề án trình thẩm định cần thực hiện trước ngày 30.8 để hoàn thành phương án sắp xếp trước ngày 1.10.
Tinh gọn cơ sở giáo dục đại học năm 2026 để nâng cao chất lượng
Đối với khối giáo dục đại học công lập, mục tiêu trọng tâm là giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở
Mốc thời gian gửi báo cáo phương án sắp xếp khối đại học là trước ngày 15.8 và lộ trình triển khai phương án sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 1.4.2027.
Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ quan rà soát, thống kê chính xác số lượng trường tại hai mốc thời điểm ngày 1.7.2025 và ngày 31.7.2026
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