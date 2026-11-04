Bỏ lại hơn 200 hành khách tại Campuchia, du thuyền rời cảng

Theo Reuters, du thuyền Villa Vie Odyssey rời cảng Sihanoukville (Campuchia) vào rạng sáng 4.11 mà không chở hành khách nào. Ông Taing Sochitkrishna, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) cho biết tàu khởi hành sau khi tiếp nhiên liệu, chở theo khoảng 50 thành viên thủy thủ đoàn.

Du thuyền Villa Vie Odyssey rời cảng tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) ngày 4.11.2026, sau khi hơn 200 hành khách phải xuống tàu vì chi phí nhiên liệu tăng cao ẢNH: REUTERS

Trước đó, du thuyền cập cảng Sihanoukville ngày 23.10, chở theo 203 hành khách và 156 thủy thủ đoàn, theo Tân Hoa xã. Đến ngày 27.10, Công ty điều hành Villa Vie Residences, có trụ sở tại bang Florida (Mỹ), thông báo tạm ngừng hoạt động và yêu cầu toàn bộ hành khách rời tàu do không đủ khả năng trang trải chi phí nhiên liệu.

Theo công ty, giá nhiên liệu tăng mạnh trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran khiến chi phí vận hành vượt khả năng duy trì. Chi phí nhiên liệu hằng tháng, trước đây trung bình khoảng 1.800 USD mỗi cabin, đã tăng lên 6.000 - 8.000 USD tại một số khu vực châu Á.

Villa Vie Odyssey bắt đầu hành trình từ Belfast (Bắc Ireland) vào tháng 10.2024, với kế hoạch vòng quanh thế giới trong 3 năm rưỡi. Du thuyền cung cấp dịch vụ thuê hoặc mua cabin để sinh sống dài hạn, thậm chí vĩnh viễn trên tàu. Nhiều hành khách đã chi hàng chục nghìn USD cho trải nghiệm này.

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Ngày 3.11, các hành khách cuối cùng thu dọn đồ đạc, trong khi nhiều người không còn hy vọng sớm quay lại tàu. "Vẫn còn nhiều thứ trên tàu mà tôi ước có thể mang theo", bà Shirine Thomas, đến từ bang Bắc Carolina (Mỹ), chia sẻ.

Bà Mary Ann Demsar (67 tuổi), giáo viên đã nghỉ hưu người Canada, cho biết hành khách chưa nhận được thông tin rõ ràng từ công ty về khả năng nối lại hành trình. "Họ im lặng quá, thông tin duy nhất chúng tôi nhận được là từ chính phủ tuyệt vời và các đại diện tại Campuchia", bà Mary nói.

Giới chức Campuchia đã cấp thị thực du lịch cho các hành khách thuộc 15 quốc tịch. Hơn 100 người vẫn ở lại nước này, trong khi những người khác chủ yếu di chuyển đến các điểm đến khác trong khu vực.

Điểm đến tiếp theo của du thuyền chưa được xác nhận, dù một số hành khách và dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu có thể đang hướng đến Singapore.