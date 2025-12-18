Bổ sung dầu cá omega-3: Người bệnh tim nên dùng bao nhiêu là tốt nhất?

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã làm rõ mối liên quan giữa việc tiêu thụ omega-3 và tỷ lệ tử vong ở những người mắc bệnh tim mạch và chỉ ra liều lượng tốt nhất giúp cứu sống người bệnh.

Nghiên cứu mới đã làm rõ mối liên quan giữa việc tiêu thụ omega-3 và tỷ lệ tử vong ở những người mắc bệnh tim mạch Ảnh: AI

Các nhà khoa học từ Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng và chuyển dịch omega-3, Đại học Y Quảng Đông và Bệnh viện Đại học Y Quảng Đông (Trung Quốc), đã phân tích dữ liệu của 3.826 bệnh nhân tim mạch từ Khảo sát Kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng Quốc gia Mỹ, được theo dõi trong 7 năm, theo trang tin y khoa News Medical.

Omega-3 giúp giảm 37% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch

Kết quả đã phát hiện những người tiêu thụ axit béo omega-3 có nguy cơ tử vong thấp hơn 23%, đồng thời, tăng lượng omega-3 tiêu thụ giúp giảm đến 37% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch.

Phân tích sâu hơn cho thấy tiêu thụ axit béo Alpha-linolenic (ALA) giúp giảm đến 36% tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch. Tuy nhiên, tiêu thụ EPA, DHA và DPA không cho thấy mối liên hệ đáng kể với nguy cơ tử vong.

Phân tích liều lượng tác dụng cho thấy dùng liều 2.12 g một ngày omega-3 và 2.03 g một ngày cho ALA đối với bệnh nhân tim mạch, theo News Medical.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: Nghiên cứu chỉ ra rằng cả tổng lượng axit béo omega-3 và ALA đều giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do tim mạch ở bệnh nhân mắc bệnh tim mạch. Dựa trên kết quả này, chúng tôi khuyến nghị lượng tiêu thụ hằng ngày là 2.12 g tổng lượng axit béo omega-3, với lượng tiêu thụ tối ưu là 2.03 g/ngày cho ALA đối với bệnh nhân tim mạch.