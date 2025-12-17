Phòng ngừa nhồi máu cơ tim: Bổ sung omega-3, đi bộ và giấc ngủ

Nhồi máu cơ tim ngày càng phổ biến, đặc biệt ở người trẻ, nhiều trường hợp có thể tử vong. Dù không có một thói quen nào đảm bảo ngăn chặn hoàn toàn nhồi máu cơ tim, nhưng việc kết hợp lối sống lành mạnh và ăn uống đúng cách có thể giúp trái tim khỏe hơn, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim, theo Times of India (Ấn Độ).

Bác sĩ Vassily Eliopoulos, đồng sáng lập và Giám đốc Y khoa Longevity Health (Mỹ), chia sẻ các thói quen hằng ngày đã được khoa học chứng minh mang lại lợi ích rõ rệt, có thể bảo vệ trái tim lâu dài.

Thói quen đi bộ giúp ngừa đề kháng insulin và tiểu đường - 2 yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim Ảnh: AI

Đi bộ sau mỗi bữa ăn

Đi bộ 10-12 phút sau khi ăn giúp cơ thể kiểm soát đường huyết, vì lúc này, glucose được đưa vào cơ bắp để tạo năng lượng thay vì lưu lại trong máu. Thói quen đi bộ giúp ngừa đề kháng insulin và tiểu đường - 2 yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim, đồng thời hỗ trợ chuyển hóa chất béo, làm giảm chất béo dự trữ triglyceride.

Các nghiên cứu của Đại học Georgia, Cleveland Clinic và UCLA Health (Mỹ) cho thấy đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn giúp cải thiện chỉ số cholesterol, hạn chế hình thành mảng xơ vữa và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ưu tiên bổ sung omega-3

Omega-3 (EPA và DHA) có trong cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi giúp giảm viêm thành mạch và hỗ trợ cơ thể xử lý tình trạng viêm hiệu quả hơn.

Nhiều nghiên cứu lớn cho thấy bổ sung omega-3 giúp giảm các biến cố tim mạch quan trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong do tim, đặc biệt ở người có nguy cơ cao. Omega-3 cũng giúp cải thiện mỡ máu nhờ giảm triglyceride và hỗ trợ duy trì mức cholesterol tốt.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị nên ăn 2-3 phần cá béo mỗi tuần để bảo vệ tim mạch tốt hơn.

Coi trọng giấc ngủ

Giấc ngủ chất lượng là yếu tố then chốt cho sức khỏe tim. Khi thiếu ngủ, cơ thể rối loạn hormone, huyết áp tăng và tim phải chịu căng thẳng kéo dài.

Nghiên cứu trên các nhóm dân số lớn cho thấy ngủ dưới 6 giờ hoặc trên 9 giờ mỗi đêm đều làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong sớm. Nguy cơ thấp nhất ở nhóm ngủ 7-8 giờ mỗi đêm, giúp ổn định huyết áp và giảm viêm.

Để phòng các nguy cơ về tim mạch, chúng ta nên kết hợp đi bộ sau bữa ăn, bổ sung omega-3, ngủ đủ giấc. Những thói quen này không khó áp dụng, mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tim mạch.