Bổ sung dầu cá omega-3: Uống mấy viên mỗi ngày là tốt nhất?

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Research Reviews, đã tìm ra câu trả lời chung cho vấn đề này.

Thành phần chính của dầu cá omega-3 là các axit béo không bão hòa đa chuỗi dài (gọi tắt là LC n-3PUFAs), gồm DHA, EPA và DPA vốn có nhiều tác dụng có lợi, bao gồm thúc đẩy chức năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, các khuyến nghị về mức tiêu thụ LC n-3PUFAs lại rất khác nhau giữa các quốc gia và khu vực.

Nghiên cứu đã tìm ra mức khuyến nghị chung cho việc hấp thu LC n-3PUFA đối với người khỏe mạnh là 250 - 300 mg/ngày tổng lượng (DHA + EPA) ẢNH MINH HỌA: AI

Nghiên cứu mới đã tóm tắt các khuyến nghị quốc gia và quốc tế về việc tiêu thụ LC n-3PUFAs để đưa ra một khuyến nghị chung, theo trang tin y khoa News Medical.

Nghiên cứu mới tiết lộ tác dụng bất ngờ của dầu cá omega-3 đối với sức khỏe bạn

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Southampton (Anh) đã kiểm tra các tài liệu kỹ thuật và khoa học làm nền tảng cho Hướng dẫn Chế độ ăn uống dựa trên thực phẩm và các báo cáo từ nhóm chuyên gia. Nghiên cứu bao gồm 42 tài liệu, hầu hết là các khuyến nghị định lượng về việc hấp thu LC n-3PUFAs.

Kết quả đã tìm ra:

Mức khuyến nghị phổ biến nhất cho người lớn (≥18 tuổi) nhằm phòng ngừa bệnh mạn tính là 250 mg/ngày (DHA + EPA).

Mức tối ưu là 300 mg/ngày (DHA + EPA)

Mức tối thiểu là 250 mg/ngày (DHA + EPA)

Các tác giả kết luận: Nghiên cứu đã tìm ra mức khuyến nghị chung cho việc hấp thu LC n-3PUFA đối với người khỏe mạnh là 250 - 300 mg/ngày tổng lượng (DHA + EPA), theo News Medical.

Họ kết luận rằng chỉ hấp thu thực phẩm có thể không đáp ứng yêu cầu này, đặc biệt khi lượng hấp thu của người dân ở nhiều quốc gia vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng khuyến nghị.

Áp dụng như thế nào?

Thông thường, 1 viên dầu cá omega-3 tiêu chuẩn thường chứa 1.000 mg dầu cá, nhưng tổng lượng (EPA và DHA) chỉ vào khoảng 300 mg, gồm: 180 mg EPA + 120mg DHA hoặc cao hơn, tùy loại.

Như vậy, với hàm lượng tiêu chuẩn như trên, thì 1 viên dầu cá omega-3 chứa 1.000 mg - với tổng lượng (EPA và DHA) khoảng 300 mg dầu cá - là lý tưởng nhất cho người khỏe mạnh.

Quan trọng là đọc kỹ nhãn sản phẩm để biết chính xác lượng (EPA và DHA), vì tổng lượng omega-3 (1.000 mg) không phải là tổng mức (EPA + DHA), nên ưu tiên các sản phẩm có hàm lượng EPA và DHA cao.

Lưu ý quan trọng là không phải 1.000 mg dầu cá = 1.000 mg EPA+DHA. Dầu cá tự nhiên chỉ có khoảng 30% là EPA + DHA, phần còn lại là chất béo khác. Các sản phẩm cô đặc sẽ có hàm lượng cao hơn.

Vì vậy, hãy luôn kiểm tra lượng EPA và DHA cụ thể trên bao bì, không chỉ nhìn vào tổng lượng omega-3 (1.000 mg), theo Healthline.