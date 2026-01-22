Bổ sung dầu cá omega-3: Tác dụng bất ngờ đối với người lớn tuổi

Đặc biệt, các nghiên cứu còn nhấn mạnh một tác dụng quan trọng của dầu cá omega-3 đối với người lớn tuổi. Ở lứa tuổi này, một trong những triệu chứng điển hình của khủng hoảng tâm lý là trầm cảm, một vấn đề ngày càng đáng lo ngại ở người cao tuổi.

Chất béo omega-3 là thành phần thiết yếu của não bộ và được biết đến với tác dụng bảo vệ thần kinh và chống viêm. Chúng thậm chí có thể giúp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh và rối loạn não bộ, như bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ và rối loạn lưỡng cực. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu omega-3 làm tăng tỷ lệ mắc trầm cảm.

Nhiều nghiên cứu nhấn mạnh tác dụng quan trọng của dầu cá omega-3 đối với người lớn tuổi Ảnh: AI

Một phân tích 26 nghiên cứu bao gồm 2.160 người tham gia cho thấy bổ sung omega-3 chứa ít nhất 60% EPA, được dùng với liều lượng 1 gram hoặc ít hơn mỗi ngày, có tác dụng có lợi đối với các triệu chứng trầm cảm, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Đáng chú ý, một phân tích đánh giá có hệ thống quy mô lớn, được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Nutrition Research đã kết luận bổ sung trung bình 1,3 gam omega-3 mỗi ngày làm giảm các triệu chứng trầm cảm từ nhẹ đến trung bình ở người lớn tuổi.

Các nhà khoa học tại Đại học Keimyung, Daegu (Hàn Quốc) đã tiến hành một phân tích hệ thống bao gồm 6 nghiên cứu, với 4.605 bệnh nhân trầm cảm từ 65 tuổi trở lên tham gia.

Những người tham gia được thử nghiệm sử dụng dầu cá omega-3 với liều lượng trung bình là 1,3 g/ngày.

Kết quả đã phát hiện bổ sung dầu cá omega-3 (omega-3 PUFAs), có tác dụng đáng kể đối với những người có tâm trạng chán nản, đặc biệt là người lớn tuổi bị trầm cảm nhẹ đến trung bình, theo Nutrition Research.

Nghiên cứu còn cho thấy ở bệnh nhân trầm cảm, mức độ axit béo omega-3 bị suy giảm trong màng tế bào hồng cầu, đặc biệt là DHA.

Vì sao axit béo omega-3 chống được trầm cảm?

Cơ chế sinh học mà axit béo omega-3 ảnh hưởng đến bệnh trầm cảm được báo cáo là ảnh hưởng đến hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó làm thay đổi sự điều hòa dẫn truyền thần kinh dopaminergic và serotonergic, vốn bị rối loạn ở bệnh nhân trầm cảm.

Hơn nữa, tác dụng chống viêm của axit béo omega-3 đã được công nhận từ lâu, trong đó các eicosanoid được tạo ra từ axit béo omega-3 đóng vai trò trong quá trình viêm và điều hòa chức năng miễn dịch. Axit béo omega-3 có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chứng trầm cảm nặng thông qua điều hòa cytokine, có thể có tác động trực tiếp và gián tiếp lên hệ thần kinh trung ương.