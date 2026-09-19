Bổ sung nguồn tuyển ĐH: Có yêu cầu 3 môn thi tốt nghiệp 15 điểm?

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo CĐ ngành giáo dục mầm non, ĐH và sau ĐH của Bộ GD-ĐT mới đây đã bổ sung nhiều đối tượng trong quy định về nguồn tuyển để thông tin rõ ràng, chính xác, thống nhất hơn.

Nguồn tuyển trong dự thảo bao gồm 5 đối tượng

Cụ thể, nguồn tuyển trong dự thảo bao gồm 5 đối tượng: Đối tượng thứ nhất là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30. Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh thì sử dụng tổng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác do hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và thông báo.

Người tốt nghiệp CĐ, trung cấp nằm trong nguồn tuyển của các chương trình đào tạo trình độ ĐH, nhưng thông tư hồi tháng 2.2026 lại thiếu đối tượng này gây khó hiểu hoặc hiểu lầm ẢNH: MỸ QUYÊN

4 đối tượng được bổ sung thêm gồm:

Một là thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT; người đã được công nhận tốt nghiệp trung học nghề cùng nhóm ngành dự tuyển; người đã được công nhận tốt nghiệp trung cấp, CĐ ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển; các đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế; thí sinh đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ GD-ĐT cử tham gia...

Hai là người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Ba là người có bằng tốt nghiệp CĐ nhưng không có bằng THPT và có 24 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Bốn là người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt mức điểm do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thông báo hằng năm được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ ĐH cùng nhóm ngành đào tạo.

Quy định chính xác, rõ ràng và thống nhất với các chính sách hiện hành

4 đối tượng trên tách biệt với nhau và tách biệt với đối tượng thứ nhất, nghĩa là không cần phải là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Chẳng hạn, người có bằng trung cấp đi làm 3 năm, hoặc có bằng CĐ nhưng không có bằng THPT đi làm 2 năm, sau đó có thể học liên thông các chương trình đào tạo trình độ ĐH, không cần phải áp dụng quy định về tổng điểm 3 môn thi phải đạt 15 điểm của năm tuyển sinh.

Trong khi đó, nguồn tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ ĐH tại thông tư ban hành quy chế tuyển sinh vào tháng 2.2026 chỉ có duy nhất đối tượng "thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30".

Quy định trên khiến nhiều trường ĐH cũng như người học băn khoăn: những thí sinh có điểm thi 3 môn ở kỳ thi THPT đạt dưới 15 điểm (không đủ điều kiện xét tuyển ĐH) đi học trung cấp, CĐ, sau khi tốt nghiệp muốn học liên thông lên ĐH thì có đủ điều kiện hay không? Nếu không thì mâu thuẫn với rất nhiều quy định khác về điều kiện dự tuyển ĐH, liên thông ĐH, học tập suốt đời...

Như vậy, so với quy định cũ, dự thảo đã điều chỉnh, bổ sung giúp quy định về nguồn tuyển đầy đủ, chính xác, rõ ràng và thống nhất với các chính sách hiện hành, tránh gây khó hiểu hoặc hiểu lầm, hiểu sai.