Bước tiến hóa của UAV Nga: AI lựa chọn mục tiêu tấn công

Theo ông Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine về chiến tranh bằng máy bay không người lái, “phân tích mục tiêu theo thứ tự ưu tiên, lựa chọn mục tiêu và tự động quyết định tấn công chắc chắn là tương lai gần đối với toàn bộ loại máy bay không người lái tấn công”.

Bài đăng của ông tập trung vào Shahed, một loại UAV cánh cố định được Iran thiết kế và được Nga sử dụng cũng như tiếp tục cải tiến với tên gọi Geran. Mỗi tháng, Nga sản xuất hàng ngàn UAV Geran các loại và phóng theo từng đợt hàng trăm chiếc vào các mục tiêu ở Ukraine.

Nga thường lập trình sẵn đường bay cho các UAV này, nhưng liên tục trang bị thêm những nâng cấp như công cụ chống nhiễu, camera phía sau để phát hiện và tránh các máy bay đánh chặn, và các bộ phận cho phép phi công điều khiển từ xa.

Ông Beskrestnov cho biết Nga đã sở hữu công nghệ cho phép các UAV xác định và làm nổi bật mục tiêu thông qua các camera video tiên tiến.

Tuy nhiên, ông cho hay giai đoạn tiếp theo của hỗ trợ AI - như tạo ra một mô hình tự động chọn mục tiêu và quyết định tấn công - vẫn “chỉ đang trải qua giai đoạn thử nghiệm chiến đấu đầu tiên”.

Một máy bay không người lái của Nga bị phá hủy trên một con đường giữa các thị trấn tiền tuyến Druzhkivka và Kostiantynivka, tại vùng Donetsk (Ukraine), ngày 24.6.2026 ẢNH: REUTERS

Việc điều khiển cuối cùng cho máy bay không người lái, hay việc để trí tuệ nhân tạo điều khiển vũ khí bay lượn đến mục tiêu, khó khăn hơn đối với các nền tảng cánh cố định như Geran. Tuy nhiên, ông Beskrestnov khẳng định về kỹ thuật là khả thi, và cả Nga lẫn Ukraine đều đã triển khai công nghệ này cho UAV.

Ông Beskrestnov cho biết lực lượng Nga đã đăng tải các video về UAV sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện mục tiêu và hỗ trợ tấn công.

Ông cũng đăng tải đoạn phim dường như được quay từ một máy bay không người lái bay trên một khu phức hợp bị tấn công. Một số tòa nhà và phương tiện được đánh dấu bằng các khung màu trong đoạn phim, cho thấy khả năng nhận diện mục tiêu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Kết hợp lại, ba yếu tố trí tuệ nhân tạo mà ông Beskrestnov đề cập - phân tích mục tiêu ưu tiên, lựa chọn mục tiêu và tự động quyết định tấn công - sẽ cho phép UAV hoạt động độc lập trong chiến đấu. Đây là tiền đề cho công nghệ bầy đàn - điều mà giới phân tích quân sự và các chỉ huy hàng đầu trên thế giới xem là tương lai của chiến tranh vũ khí không người lái.

AI cũng khiến việc ngăn chặn máy bay không người lái bằng tác chiến điện tử trở nên khó khăn hơn nhiều, vì tác chiến điện tử thường dựa vào việc cắt đứt liên kết vô tuyến giữa hệ thống và người điều khiển hoặc làm giả tín hiệu định vị vệ tinh của nó.