Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá 'cực Nam Tổ quốc'

Chiều 24.9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 2025. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định du lịch là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cần được định vị rõ ràng, hướng tới tầm nhìn xanh, an toàn và bền vững.

Cà Mau xác định du lịch là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ẢNH: CTV

Với chủ đề "Cà Mau - địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành", từ ngày 26 - 30.9, Cà Mau triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm, trong đó có famtrip khảo sát các điểm đến nổi bật như: Khu du lịch Đất Mũi, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, điện gió Hòa Bình 1, cùng chương trình nghệ thuật Khmer tại chùa Xiêm Cán. Đây là lần đầu tiên, Cà Mau kết nối chuỗi điểm đến từ rừng, biển, năng lượng tái tạo đến văn hóa bản địa trong cùng một không gian quảng bá.

Điểm nhấn được kỳ vọng tạo dư âm lâu dài là ngày hội "Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau", diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, với gần 100 gian hàng ẩm thực, OCOP và cuộc thi đầu bếp tài năng.

Song song đó, hội thảo khoa học "Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể phát triển du lịch quốc gia" sẽ quy tụ nhà quản lý, chuyên gia, hiệp hội du lịch, qua đó công bố nhiều tour, tuyến mới. Sự kết hợp này cho thấy nỗ lực biến thông điệp "xanh và bền vững" thành sản phẩm cụ thể, đồng thời khẳng định cách làm du lịch Cà Mau đang hướng tới chuyên nghiệp hóa.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Cà Mau nhấn mạnh, chuỗi sự kiện lần này không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo không gian gắn kết doanh nghiệp, nghệ nhân, cộng đồng làm du lịch giữa Cà Mau và TP.HCM. Đây được xem là cách tiếp cận mới, biến những hoạt động truyền thông thành cơ hội hợp tác kinh tế và kích cầu tiêu thụ sản phẩm đặc sản.

"Thông điệp xuyên suốt mà Cà Mau muốn gửi gắm là quảng bá hình ảnh "địa đầu cực Nam Tổ quốc" giàu thiên nhiên, đậm bản sắc văn hóa, đời sống cộng đồng an lành, để từ đó khẳng định thương hiệu du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực, cộng đồng. Việc định vị thương hiệu được đặt trong chiến lược dài hơi, nhằm đưa Cà Mau trở thành điểm đến có sức cạnh tranh trong bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế", Ông Ngô Vũ Thăng nói thêm.



