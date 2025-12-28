Cả nước có bao nhiêu trường ĐH mang tên 'công nghệ'?

Trong xu thế công nghệ ngày càng phát triển, các ngành công nghệ số cốt lõi nằm trong chiến lược phát triển của Việt Nam nhằm tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, thì tên một trường ĐH có chữ "công nghệ" được xem phù hợp với xu hướng và có khả năng thu hút người học.

Việt Nam hiện có khoảng gần 20 trường ĐH đào tạo chuyên về các ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc đào tạo đa ngành mang tên công nghệ. Có những trường thành lập từ thế kỷ trước nhưng đã lấy tên "công nghệ". Có một số trường ban đầu tên khác, sau này mới đổi tên và có chữ "công nghệ".

Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) ẢNH: UET

Dưới đây là các trường ĐH tại Việt Nam đến thời điểm này có tên "công nghệ" (chưa tính Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM):

Trường ĐH Công nghệ (UET, ĐH Quốc gia Hà Nội), thành lập năm 2004 trên cơ sở phát triển Khoa Công nghệ & Trung tâm Hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Trường đào tạo các lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, toán và thống kê, khoa học sự sống.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (UIT, ĐH Quốc gia TP.HCM), thành lập năm 2006 trên cơ sở Trung tâm phát triển Công nghệ thông tin của ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường chuyên đào tạo lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ như khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, khoa học dữ liệu...

Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông (ICTU, ĐH Thái Nguyên) thành lập năm 2012 trên cơ sở nâng cấp Khoa công nghệ thông tin của ĐH Thái Nguyên. Các nhóm ngành của trường gồm có công nghệ thông tin, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế và quản trị, nghệ thuật và truyền thông.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải (UTT, Hà Nội) thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Giao thông vận tải. Tiền thân của trường là Trường Thư ký và cán sự chuyên môn công chính mở từ năm 1902. Hiện nay trường đào tạo đa ngành, với các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - thương mại, luật, ngôn ngữ...

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT, Hà Nội) thành lập năm 1997, tiền thân là trường Bưu điện - Vô tuyến điện thành lập năm 1953. Các lĩnh vực đào tạo của trường gồm có kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, truyền thông.

Trường ĐH Công nghệ và quản lý Hữu Nghị (UTM, Hà Nội) thành lập năm 2007. Trường đào tạo các ngành về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, ngôn ngữ, luật...

Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội (HUBT, Hà Nội) thành lập năm 1996. Trường cũng đào tạo đa lĩnh vực gồm nghệ thuật, kinh doanh và quản lý, pháp luật, máy tính và công nghệ, kiến trúc - xây dựng, sức khỏe, du lịch, nhân văn...

Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH, Hà Nội), thành lập năm 2009, tiền thân là Trường ĐH Việt Pháp. Trường đào tạo các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật - công nghệ, y tế...

Trường ĐH Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên (TUE, Thái Nguyên) tiền thân là Trường ĐH Việt Bắc thành lập năm 2011, đến năm 2022 được đổi tên thành Trường ĐH Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên. Các ngành đào tạo của trường gồm có công nghệ thông tin, ngôn ngữ, kỹ thuật - công nghệ, luật...

Trường ĐH Quản lý và công nghệ Hải Phòng (HPU, Hải Phòng) tiền thân là Trường ĐH Hải Phòng thành lập năm 1997, đổi tên thành Trường ĐH Quản lý và công nghệ Hải Phòng năm 2019. Trường tuyển sinh đào tạo 7 ngành như công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật môi trường, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh...

Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU, ĐH Đà Nẵng) thành lập năm 2020, đào tạo về công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, kinh tế quản trị.

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân (VXUT, Nghệ An) thành lập năm 2008. Hiện trường tuyển sinh đào tạo 8 ngành gồm công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, kế toán, tài chính ngân hàng, kỹ thuật xây dựng và ngôn ngữ Anh.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH, TP.HCM) thành lập năm 1995. Khi thành lập trường có tên Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, đến năm 2013 trường đổi tên thành Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Trường đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - tài chính - thương mại, sức khoẻ, ngôn ngữ, luật, kiến trúc - thiết kế...

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU, TP.HCM) thành lập năm 2004 trên cơ sở nâng cấp trường CĐ Kỹ nghệ TP.HCM (thành lập năm 1997), đến năm 2005 trường đổi tên thành Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn. Hiện nay trường cũng đào tạo đa lĩnh vực gồm kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - tài chính, luật, du lịch.

Trường ĐH Công nghệ Đông Á (EAUT, Bắc Ninh) thành lập năm 2008. Các lĩnh vực trường đang đào tạo gồm có kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - tài chính - quản trị, ngôn ngữ, du lịch, luật, y tế...

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (DNTU, Đồng Nai) tiền thân là Trường CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai thành lập năm 2005. Hiện nay trường tuyển sinh 25 ngành học về kỹ thuật - công nghệ, ngôn ngữ, y tế, kinh tế tài chính...

Trường ĐH Công nghệ miền Đông (MIT, Đồng Nai) thành lập năm 2013, đào tạo đa ngành với kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, luật, y tế, thiết kế, truyền thông.

Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM (UMT, TP.HCM) thành lập năm 2021, hiện đào tạo 8 ngành gồm công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, marketing, quản trị kinh doanh thiết kế đồ hoạ, kinh doanh quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý thế dục thể thao.

Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ (CTUET, Cần Thơ) thành lập năm 2013, tiền thân là Trường Kinh tế kỹ thuật Hậu Giang được thành lập năm 1981. Trường đào tạo hơn 20 ngành học về kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, luật, ngôn ngữ...