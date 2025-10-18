Các chàng trai Chillies thay đổi với disco

Gác lại những thành công với âm nhạc pop - rock dễ nghe, 4 chàng trai nhóm Chillies thử thách người nghe với không gian quen mà lạ của thể loại disco.

Nhóm chính thức đánh dấu sự trở lại bằng MV Gold vào đầu tháng 10, ca khúc được chọn làm lead single từ album thứ 2 mang tên Kim (vừa phát hành vào tối 16.10). Thông qua bài hát, nhóm cũng thể hiện rõ định hướng âm nhạc theo đuổi trong tương lai. Đó chính là phong cách disco (cụ thể là màu disco - retro của những năm 1970, 1980).

Album thứ 2 mang tên Kim của nhóm Chillies phát hành vào tối 16.10

ẢNH: NVCC

Chillies phiêu lưu đến miền đất mới

Không ngại thử thách cũng như không nuông chiều tai nghe của người hâm mộ, nhóm rời khỏi vùng an toàn với những ca khúc làm nên tên tuổi như: Mascara, Vùng ký ức, Cứ chill thôi, Đại lộ mặt trời… để phiêu lưu đến miền đất mới.

"Ngay từ lúc mới thành lập, chưa có bài hát riêng, chúng tôi chuyên cover nhạc ngoại, nhưng không sao chép nguyên bản mà làm lại theo ý của mình. Chúng tôi rất thích soul, disco, funky… nên thường phối lại những bài hát quốc tế theo phong cách này. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi muốn bản thân tiếp cận âm nhạc theo một cách 'quốc tế' hơn. Với pop - rock, chúng tôi đã đạt được những thành công nhất định nhưng cũng không muốn đứng mãi ở một vị trí đó. Chillies muốn thực hiện một điều gì đó độc đáo hơn cũng như nâng cao cái tôi nghệ sĩ nhiều hơn", nhóm chia sẻ.

Album Kim là một hành trình âm nhạc mang hơi hướng hoài niệm. Đây là một concept album thực thụ với cấu trúc âm nhạc mạch lạc, phần lời hát được viết với sự trải nghiệm nhiều hơn trên nền nhạc disco, funky, synth pop... Trong đó Gold chính là mảnh ghép đầu tiên được công bố của hành trình mới. Ca khúc mang màu disco rõ nét với những lời lẽ ẩn dụ cho thông điệp ân ái trong tình cảm lứa đôi. Ca từ của bài hát được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, từ chuyện vua Midas - người có khả năng biến mọi thứ thành vàng khi ông chạm vào. Phần guitar bass của thành viên Nhím Biển (đồng thời cũng là sản xuất, hòa âm) thể hiện trong bài hát khá nổi trội, mang nhiều nét funky mạnh mẽ, thoắt ẩn thoắt hiện xuyên suốt 7 ca khúc của đĩa hát.

Nếu nghe liền mạch album, khán giả sẽ thấy Chillies dẫn dụ, mời chào người nghe rất khéo (bằng Intro) đến một bữa tiệc sôi động của những người trẻ, như một vũ hội cuối năm ở các trường học mà những người tham gia sắp sửa để lại cái bề ngoài trẻ con để chuẩn bị bước vào hành trình trưởng thành, của trải nghiệm, đau đớn lẫn niềm vui, hạnh phúc. Ở nơi đó, người tham gia như bước qua "cỗ máy thời gian" để hóa trang thành những công dân của những năm thập niên 1970, 1980 - thời điểm mà disco cực kỳ thịnh hành.

Những chàng trai dám thử, dám làm

Sau Intro, màu disco - retro được khẳng định rất rõ bằng Không hối hận, bên cạnh câu chuyện tình yêu, lời bài hát như lời thổ lộ "kim chỉ nam" của nhóm. Không có nỗi băn khoăn nào khi dấn thân vào con đường mới. Trả lời cho câu hỏi, có sợ mất fan khi thay đổi 180 độ không, những chàng trai này khẳng định: "Chúng tôi là những người dám thử, dám làm nên có những thứ mình không thực hiện, không thay đổi thì sao mà biết được phản ứng của công chúng như thế nào? Có thể nói rằng chúng tôi mạo hiểm ở album lần này, 'đập đi xây lại' phong cách của nhóm vì muốn tạo ra sự độc bản".

Không gian âm nhạc đặc biệt của buổi nghe trước album Kim ẢNH: NVCC

Kế tiếp, Chillies dẫn người nghe đến sự hiện đại của một biến thể khác của disco là synth pop mà nhiều nghệ sĩ quốc tế đang theo đuổi như Lady Gaga, Dua Lipa, Miley Cyrus… qua ca khúc Đôi cánh, phần hiệu ứng synthesize được rải dày đặc, mạnh bạo khắp bản phối tạo cảm giác dồn dập đã tai cho người nghe. Sau khi đẩy không khí album đến cao trào, nhóm làm dịu phần nào không gian lại với Lády (tựa bài hát là cách chơi chữ từ "lấy đi" và "lady"). Một ca khúc thất tình, buồn nhưng đúng tinh thần "bốc lửa" của nhạc sàn.

Đến Đi tìm, nhóm quay lại đúng chất disco - retro rồi chuyển mình sang Dễ, một bản synth pop dễ nghe. Không có những sound xuất sắc, hiệu ứng mạnh mẽ, chồng chéo như Đôi cánh, Dễ khá đơn giản, dễ thương với giai điệu lẫn ca từ mang những "châm ngôn" cuộc sống rất trẻ trung. Dẫu có nhẹ nhàng đến mấy thì chất nhạc của album cũng khiến người nghe… không thể ngồi yên mà ít nhất cũng lắc lư cơ thể theo từng nhịp điệu.

Bốn chàng trai kết lại album bằng Bermuda - một ca khúc đặc sắc đúng nghĩa "save the best for last". Bermuda cũng là bài hát mà cả nhóm đều bầu chọn là bản ghi âm mà họ thích nhất, ngoài phần sound của disco, khâu sản xuất thả vào nhịp điệu của bossa nova dìu dặt và tiếng saxo gợi cảm (của nghệ sĩ Hoàng Thi) đưa người nghe phiêu dạt đến những bờ biển Caribe bên bờ Đại Tây Dương xinh đẹp mà bí ẩn, nơi có vùng nước được gọi là "tam giác quỷ". Tương tự như Gold, ca khúc có tựa đề tiếng Anh thứ 2 này cũng chứa những ẩn dụ tinh tế về sự thăng hoa trong tình yêu.

Nhóm kết thúc album bằng một Outro khá thú vị và không giống ai. Chẳng phải là những đoạn nhạc như thông thường mà là… sự chia sẻ cảm nghĩ của các thành viên về album cùng những tiếng cười, những câu trêu ghẹo nhau của những chàng trai 30 tuổi. Không còn trẻ để được gọi là thanh niên nhưng cũng chưa đủ già dặn để là những người đàn ông "chín muồi". Chính điều đó làm nên nét quyến rũ của album, vui tươi, hóm hỉnh một cách chừng mực nhưng cũng tràn đầy suy tư, tự vấn.

Duy Khang - giọng ca chính cũng là tác giả 7 ca khúc trong album - nói: "Trước đây, tôi sáng tác dựa trên những cảm xúc cá nhân thì lần này đã khác đi. Sở dĩ có chuyện đó là vì tôi và 2 thành viên nữa của nhóm đã có gia đình. Cách nhìn của chúng tôi bây giờ với cuộc sống cũng đã khác, trưởng thành hơn nên âm nhạc bây giờ không chỉ bó buộc trong câu chuyện của bản thân".

Cách làm nhạc bây giờ của họ cũng khác xưa, không còn ăn ngủ bên nhau mà mỗi người tự làm phần việc của mình ở nhà riêng rồi gửi cho những người còn lại. Ví như khi Khang sáng tác xong và gửi cho Nhím Biển thì Nhím sẽ nhắn hỏi bạn muốn làm theo phong cách nào rồi mail lại cho cả nhóm. "Mỗi người một nơi nhưng vẫn ăn ý với nhau", nhóm cười nói.

Ngoài ra, ở album thứ 2 này, Duy Khang cũng tự đảm nhiệm khâu master âm thanh. Anh cho biết: "Tôi tự tin với quá trình gần 10 năm chơi nhạc và 30 năm nghe nhạc của mình. Tôi nghĩ không ai hiểu nhạc của nhóm hơn chính chúng tôi nên tự mình làm master mới đúng ý nhất. Không phải tự dưng tôi nhảy vào 'giành' công việc của những kỹ sư âm thanh mà tôi đã mày mò tự học trong 3 năm cũng như đầu tư - mua rất nhiều dụng cụ, máy móc từ nước ngoài về".

"Trong lứa nghệ sĩ trẻ hiện nay, tôi cho rằng Chillies là một cái tên rất đáng để nhắc đến. Nhóm có màu sắc âm nhạc văn minh, hiện đại. Tôi theo dõi nhóm từ những bài hát đầu tiên và rất thích album Qua khung cửa sổ (2020). Kim là một album rất đáng khen, trẻ trung, tươi mới và tràn đầy sức sống. Sound nhạc của album mang tính quốc tế rất cao, phần mix và master của album cũng được thực hiện tốt. Điều tôi tiếc nhất là lối phát âm tiếng Việt cưng cứng kiểu Tây giống như nhiều ca sĩ hiện giờ. Phát âm tiếng Việt như tiếng Anh là nhược điểm chung của cả thế hệ ca sĩ trẻ. Tôi nghĩ ngôn ngữ là cái gốc, mình không thể 'từ bỏ' được. Quốc tế hóa là ở âm nhạc thôi chứ ngôn ngữ là bản sắc của chúng ta rồi! Chỉ mỗi điều đó thôi, còn lại mọi thứ trong album đều tốt". Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh







