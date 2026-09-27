Bác sĩ chỉ cách 'bộ ba' buổi sáng giúp gan khỏe

Bệnh gan không chỉ ảnh hưởng riêng đến gan. Các nghiên cứu cho thấy khi gan bị tổn thương các vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Những người mắc bệnh gan ở giai đoạn tiến triển cũng có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh như tiểu đường loại 2 và các vấn đề về thận.

Rất may là một vài thói quen đơn giản mỗi sáng, đã được khoa học chứng minh có thể giúp hỗ trợ gan và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Sau đây, các chuyên gia chỉ ra 3 thói quen buổi sáng giúp bảo vệ gan, dựa vào khoa học, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn sáng giàu chất xơ, đạm và chất béo lành mạnh với nhiều màu sắc như bột yến mạch, quả việt quất, trứng, cải xoăn hoặc bơ Ảnh: P.H tạo từ AI

Ăn sáng thông minh

Mọi thứ bắt đầu từ món ăn sáng! Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để hỗ trợ gan là cắt giảm lượng đường dư thừa có nhiều trong đồ ăn sáng chế biến sẵn.

Bác sĩ Jennifer Lai, chuyên gia gan mật tại Đại học California, San Francisco (Mỹ), cảnh báo: Đường dư thừa là một trong những chất độc phổ biến nhất đối với gan. Khi nạp quá nhiều đường, gan sẽ chuyển hóa năng lượng dư thừa đó thành chất béo. Theo thời gian, quá trình này có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan và tổn thương gan. Chuyên gia dinh dưỡng Kristin Kirkpatrick (Mỹ) khuyên nên ăn sáng giàu chất xơ, đạm và chất béo lành mạnh với nhiều màu sắc như bột yến mạch, quả việt quất, trứng bác, cải xoăn hoặc bơ. Bác sĩ Lai lưu ý ăn vào buổi sáng giúp cơ thể xử lý dinh dưỡng tốt nhất vì độ nhạy insulin đạt mức cao nhất.

Đi bộ sau bữa sáng

Đi bộ từ 15 - 30 phút sau khi ăn giúp hạ đường huyết, giảm nhu cầu insulin và cải thiện đáng kể các chỉ số ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Bác sĩ Lai khẳng định vận động đều đặn là thói quen tốt nhất cho lá gan.

Làm cữ cà phê sáng

Uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm 40% nguy cơ biến cố liên quan đến gan nhờ các chất chống oxy hóa có đặc tính giảm viêm và bảo vệ tế bào. Tuy nhiên, cần tránh thêm đường. Ngoài ra, uống trà xanh không đường giàu polyphenol và catechin cũng giúp cải thiện men gan và giảm nguy cơ ung thư gan.

Các mẹo khác cho sức khỏe gan

Duy trì giấc ngủ đều đặn từ 7,5 - 8 tiếng mỗi đêm giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh gan.

Thực hành chánh niệm, yoga và thiền định giúp giảm căng thẳng và cải thiện tình trạng viêm gan.

Đừng dùng thực phẩm bổ sung tùy tiện; chuyên gia Kirkpatrick khuyên nên dùng thực phẩm lành mạnh thay vì các sản phẩm giải độc gan.