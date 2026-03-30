Cấm xe bán tải vẫn 'nhập nhằng', người dùng chờ các hãng gỡ khó

Những ngày gần đây, thông tin "siết" xe bán tải vào nội đô khiến nhiều người đang sử dụng dòng xe này không khỏi hoang mang. Thậm chí, không ít chủ xe lúng túng trong việc xác định liệu phương tiện của mình có bị hạn chế hay không.

Quy định chưa rõ, người dùng lúng túng

Điều đáng nói, sự lo lắng này không chỉ đến từ quy định mới, mà còn xuất phát từ cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất. Trên lý thuyết, nhiều mẫu bán tải cabin kép hiện nay bị xếp vào nhóm ô tô tải, từ đó chịu các quy định về khung giờ lưu thông tương tự xe tải. Tuy nhiên, trong thực tế, xe bán tải lại đang được không ít người dùng cá nhân lựa chọn, sử dụng không khác gì một chiếc SUV hay xe gia đình.

Ở một khía cạnh khác, các quy định liên quan đến thuế, phí áp dụng với xe bán tải cũng được xây dựng theo cách riêng, không hoàn toàn tương đồng với xe tải truyền thống. Điều này càng khiến cách nhìn nhận đối với dòng xe này trở nên thiếu nhất quán giữa các chính sách khác nhau.

Nhiều người dùng xe bán tải hiện nay vẫn đang khá "bối rối" khi chưa nắm rõ cách phân loại xe bán tải và quy định hạn chế lưu thông ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Chính sự thiếu rõ ràng giữa cách phân loại và các quy định liên quan đã khiến không ít người rơi vào trạng thái "tù mù", không biết phải hiểu sao cho đúng. Xe bán tải có bị hạn chế hoàn toàn trong nội đô hay không? Nếu có, phạm vi và mức độ ra sao? Có phân loại theo mục đích sử dụng hay tải trọng cụ thể? Những câu hỏi này đến nay vẫn chưa có câu trả lời thống nhất.

Dù các cơ quan chức năng đã có những thông tin giải thích ban đầu, nhưng với nhiều người dùng, bức tranh tổng thể vẫn chưa thực sự rõ nét. Việc mỗi nơi hiểu một cách, mỗi người diễn giải một kiểu càng làm gia tăng sự mơ hồ, lo lắng.

Ở góc độ thị trường, tâm lý dè dặt này đã bắt đầu bộc lộ. Nhiều đại lý Ford hay Toyota ghi nhận tình trạng khách hàng rút cọc, trì hoãn giao dịch.

Kỳ vọng vào hãng xe sẽ "gỡ khó"

Trong bối cảnh chính sách vẫn còn "nhập nhằng", nhiều người dùng xe bán tải đang đặt kỳ vọng vào việc các hãng xe sẽ sớm vào cuộc "gỡ khó". Bởi phía doanh nghiệp sẽ am hiểu thị trường, đồng thời có kênh làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý.

Thực tế, một số hãng xe đã bắt đầu có những động thái nhất định. Ford Việt Nam cho biết đang theo dõi sát diễn biến chính sách, đồng thời chủ động kiến nghị không đưa xe bán tải vào phạm vi áp dụng các quy định hạn chế như xe tải trong nội đô. Hãng xe Mỹ nhấn mạnh mục tiêu tìm ra giải pháp cân bằng giữa yêu cầu quản lý giao thông đô thị và nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, qua đó đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên liên quan.

Toyota Việt Nam cũng xác nhận đã làm việc với cơ quan chức năng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các mẫu xe bán tải như Hilux có thể được xem xét lại trong cách phân loại, từ đó tránh bị áp dụng các hạn chế quá chặt khi lưu thông nội đô.

Một số hãng xe đang phân phối xe bán tải tại Việt Nam đã lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại cách phân loại xe bán tải, quy định về hạn chế lưu thông ẢNH: T.N

Về phía các tổ chức chuyên ngành, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA (đơn vị hội tụ các hãng thành viên có kinh doanh xe bán tải tại Việt Nam như Ford, Toyota, Mitsubishi, Isuzu) cũng thông báo đã tham gia vào quá trình trao đổi. Đại diện VAMA cho biết các thành viên đang phối hợp để thống nhất quan điểm, trên tinh thần vẫn tuân thủ quy định nhưng đồng thời tìm kiếm giải pháp phù hợp hơn với thực tế sử dụng, thông qua các kênh làm việc với cơ quan quản lý.

Nhìn chung, điểm chung trong cách tiếp cận của các hãng và hiệp hội không phải là phản đối chính sách, mà là đề xuất điều chỉnh cách áp dụng. Thay vì xem xe bán tải hoàn toàn như xe tải, các kiến nghị đều hướng tới việc đánh giá lại đặc tính sử dụng thực tế của dòng xe này (vừa phục vụ cá nhân, vừa hỗ trợ vận chuyển hàng hóa quy mô nhỏ).

Dù vậy, tất cả những động thái trên đến nay vẫn dừng ở mức kiến nghị và trao đổi. Phía cơ quan chức năng cho biết, đã tiếp thu ý kiến từ doanh nghiệp, đồng thời đang phối hợp để thu thập dữ liệu và đánh giá tác động trước khi có quyết định cuối cùng.

Còn với người dùng xe bán tải, quá trình đối thoại này gần như là “tia hi vọng” cuối cùng, khi họ buộc phải chờ đợi vào tiếng nói từ các hãng, giúp tìm ra hướng xử lý rõ ràng, hợp lý hơn cho dòng xe này.



