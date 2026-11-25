Không ít người trẻ nhìn vào những con số cát sê hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng của ca sĩ nổi tiếng để mơ về cuộc sống hào nhoáng trong giới giải trí. Nhưng đằng sau mức thù lao tưởng như khó tin ấy là cả một hệ thống đầu tư, vận hành và định giá thương hiệu nghệ thuật mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Sơn Tùng M-TP là một trong những ca sĩ có mức thù lao cao nhất hiện nay theo chia sẻ của giới làm show ẢNH: NGỌC MAI

Mức giá 2,6 tỉ đồng/show bao gồm những gì?

Một ca sĩ Việt có thể nhận 500 triệu đồng, 1 tỉ đồng, thậm chí 2,6 tỉ đồng cho một lần xuất hiện trên sân khấu. Những con số này dễ khiến công chúng choáng váng, đặc biệt khi thời lượng biểu diễn đôi khi chỉ kéo dài vài chục phút với 3 - 5 ca khúc.

Theo một đơn vị tổ chức biểu diễn có tên tuổi trong ngành, mức cát sê của nhóm ca sĩ ngôi sao hiện dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng/show. Trong đó, một nhãn hàng đã chấp nhận mức giá 2,6 tỉ đồng theo yêu cầu của một nam ca sĩ hàng đầu. Theo đơn vị này, đây là mức giá hợp đồng đặc biệt cao trên thị trường biểu diễn Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, mức giá trên bao gồm nhiều hạng mục. Ngoài vai trò đại sứ thương hiệu, nam ca sĩ còn đảm nhận toàn bộ khâu tổ chức phần biểu diễn của mình, từ làm nhạc, thiết kế, dàn dựng tiết mục đến bố trí nhân sự kỹ thuật. Như vậy, tạm hiểu 2,6 tỉ đồng dù là mức thù lao khá lớn nhưng đổi lại, ca sĩ sẽ làm mọi công đoạn tổ chức, bao gồm cả nhân sự kỹ thuật. Vì vậy, 2,6 tỉ đồng là thù lao cho cả ê kíp hơn 10 thành viên tham gia show.

Theo bảng giá tham khảo do đơn vị này cung cấp, ở phân khúc từ 1,2 - 1,6 tỉ đồng/show có gần 10 ca sĩ; nhóm có mức cát sê từ 700 triệu đến 1 tỉ đồng cũng khoảng 10 người. Mức 250 - 500 triệu đồng chiếm số lượng lớn hơn. Trong khi đó, mức giá từ vài chục đến gần 200 triệu đồng thường thuộc về những nghệ sĩ ít tên tuổi hoặc có sức hút không còn như trước.

Đáng chú ý, nhóm ca sĩ trẻ có mức cát sê vài trăm triệu đến 1 tỉ đồng/show đang ngày càng xuất hiện nhiều. Một số vừa bước ra từ các chương trình truyền hình âm nhạc được yêu thích. Điểm chung của họ là khả năng trình diễn đa năng: không chỉ ca hát, nhảy múa mà còn có thể sáng tác, tham gia sản xuất âm nhạc, dàn dựng sân khấu và sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Những mức giá 2,6 tỉ đồng, 1,4 tỉ đồng, 1,2 tỉ đồng, 1 tỉ đồng, 750 triệu đồng hay 500 triệu đồng cho thấy thị trường biểu diễn hình thành những phân khúc định giá rõ rệt. Đây là thông tin tham khảo từ đơn vị tổ chức, không phải bảng giá cát sê niêm yết chính thức của nghệ sĩ. Tuy nhiên, chúng phản ánh một thực tế: tên tuổi, sức hút khán giả và khả năng tạo giá trị thương mại đang quyết định đáng kể mức thù lao của ca sĩ.

Ca sĩ Chi Pu có lượng fan khổng lồ ẢNH: MINH KHA

Nghệ sĩ thực nhận bao nhiêu?

Vì sao một ca sĩ có thể được trả hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỉ đồng chỉ cho vài tiết mục? Ông Kang Joo, Chủ tịch Công ty Big Arts Entertainment kiêm cố vấn chiến lược tại Công ty C-Global Entertainment, cho rằng không thể định giá nghệ sĩ chỉ dựa trên thời lượng xuất hiện trên sân khấu.

Theo ông Kang Joo, ngoài phần biểu diễn, nhà tổ chức còn cần sức hút của nghệ sĩ đối với khán giả, truyền thông và khả năng giúp nhãn hàng tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Một ngôi sao có cộng đồng người hâm mộ lớn còn tạo hiệu ứng lan truyền trước, trong và sau chương trình. Từ poster công bố nghệ sĩ, hoạt động quảng bá đến những đoạn video biểu diễn trên mạng xã hội, tất cả đều có thể trở thành tài sản truyền thông cho sự kiện.

Tuy nhiên, cát sê cao không đồng nghĩa với thu nhập thực nhận tương ứng. Đằng sau mỗi tiết mục chuyên nghiệp là chi phí trang phục, vũ đoàn, ban nhạc, tập luyện, dàn dựng và ê kíp vận hành.

Ông Cường Chu, Giám đốc kiêm đồng sáng lập Công ty C Entertainment cùng ca sĩ Chi Pu, lấy trường hợp nữ ca sĩ làm ví dụ. Theo ông, mức cát sê của nữ ca sĩ hiện khoảng 750 triệu đồng/show, nhưng chi phí đầu tư cho một tiết mục tối thiểu đã lên đến 250 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh.

"Đừng nghĩ đấy là số tiền cô ấy có thể mang về nhà cất tủ. Số tiền còn lại là chi phí vận hành để giữ hình ảnh, tên tuổi, vị trí của Chi Pu trên thị trường âm nhạc bằng sản phẩm, hoạt động và rất nhiều khoản đầu tư khác", ông Cường Chu chia sẻ. Chỉ tính khoản đầu tư truyền thông khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, ngưỡng 1 tỉ đồng phải chi ra không hề quá lời.

Điều này cho thấy nghệ sĩ muốn duy trì vị trí ở phân khúc cao phải liên tục đầu tư. Một sản phẩm âm nhạc chất lượng cần nhạc sĩ, nhà sản xuất, phòng thu, phối khí, hình ảnh và truyền thông. Với những nghệ sĩ theo đuổi hình ảnh trình diễn đẳng cấp, việc giữ phong độ không thể chỉ dựa vào năng khiếu.

Hà Anh Tuấn sở hữu cộng đồng khán giả trung thành ẢNH: ĐẠI NGÔ

Hai mô hình kinh doanh nghệ thuật

Theo đạo diễn sự kiện Quỳnh Thư (Founder & CEO của Công ty Apex Multimedia), trong một đêm nhạc, chi phí dành cho nghệ sĩ, bản quyền, dàn nhạc và hợp xướng có thể chiếm 50 - 65% tổng kinh phí; sân khấu, âm thanh và ánh sáng chiếm khoảng 20 - 25%. Chi phí địa điểm tổ chức lại là một bài toán riêng.

Vì vậy, việc mời một ca sĩ có cát sê cao không đơn thuần là quyết định cảm tính mà là khoản đầu tư phải được tính toán về khả năng thu hồi vốn. Thị trường biểu diễn hiện cũng phân hóa thành hai mô hình kinh doanh tương đối rõ nét.

Thứ nhất là những nghệ sĩ hàng đầu có khả năng tự tổ chức concert, live show hoặc xây dựng chuỗi chương trình mang thương hiệu cá nhân. Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn là những ví dụ tiêu biểu. Giá trị của họ không chỉ nằm ở thù lao khi được mời biểu diễn mà còn ở khả năng bán vé bằng chính tên tuổi, sở hữu cộng đồng khán giả trung thành và thu hút nhà tài trợ.

Ở mô hình này, nghệ sĩ không đơn thuần bán sức lao động biểu diễn mà còn khai thác thương hiệu được xây dựng qua nhiều năm. Tuy nhiên, tổ chức concert cũng đồng nghĩa với việc phải gánh chi phí sản xuất, truyền thông, vận hành, bản quyền và rủi ro bán vé.

Mô hình thứ hai là những nghệ sĩ có khung cát sê tương đối ổn định trên thị trường, được doanh nghiệp, nhãn hàng và nhà tổ chức sự kiện thuê biểu diễn theo hợp đồng. Mức thù lao phụ thuộc vào sức hút tại thời điểm ký kết, độ phủ truyền thông, khả năng tiếp cận khán giả và hiệu quả thương mại mà nghệ sĩ có thể mang lại.

Theo chia sẻ của bầu show Phan Anh, những chương trình gắn với thương hiệu có thể trả cát sê cao gấp 2 - 3 lần các sân khấu khác. Mức chi trả cho một số ca sĩ nổi tiếng dao động từ 500 triệu - 1,3 tỉ đồng/show, trong đó có thể bao gồm vé máy bay, ăn ở, trang phục, vũ đoàn và trang điểm. Hai mô hình khác nhau về cách tạo doanh thu nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: muốn đứng ở phân khúc cao, nghệ sĩ phải sở hữu giá trị thương mại đủ lớn.

Những nghệ sĩ hàng đầu có khả năng tự tổ chức concert, live show hoặc xây dựng chuỗi chương trình mang thương hiệu cá nhân ẢNH: ĐẠI NGÔ

Giấc mơ và cái giá của sự nổi tiếng

Với những con số cát sê hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng không khó hiểu khi ngày càng nhiều người trẻ muốn trở thành ca sĩ, diễn viên hay nghệ sĩ giải trí. Sức hấp dẫn của nghề không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng và những cơ hội đặc biệt mà vị trí người nổi tiếng mang lại.

Nhưng điều đáng nói là một bộ phận người trẻ đang nhìn vào kết quả mà bỏ qua quá trình. Họ nhìn thấy ca sĩ đứng trên sân khấu vài chục phút và nhận thù lao hàng trăm triệu đồng, nhưng không thấy nhiều năm học tập, luyện thanh, tập luyện, xây dựng phong cách, đầu tư sản phẩm...

Để trở thành nghệ sĩ có giá trị thương mại cao, tài năng chuyên môn mới chỉ là điều kiện cần. Người làm nghề còn phải có khả năng sáng tạo, phong cách riêng, chiến lược truyền thông, quản trị hình ảnh và tư duy tài chính. Đạo diễn Trần Thành Trung (CEO kiêm sáng lập T-Production, quản lý ca sĩ Hồ Ngọc Hà) khẳng định: "Nghệ thuật đỉnh cao ngày nay không chỉ cần chất xám và thực lực mà còn đòi hỏi nguồn vốn, năng lực quản trị và chiến lược phát triển dài hạn. Giới giải trí có thể là miền đất của những giấc mơ, nhưng để đi đến đỉnh cao, giấc mơ phải đi cùng tài năng, kỷ luật và tư duy kinh tế".

Đầu tư tiền bạc không thể thay thế tài năng. Nhưng ngược lại, thiếu đầu tư, tài năng cũng chưa chắc có cơ hội được thị trường nhận diện và phát triển. Nhìn ở góc độ này, những mức cát sê tiền tỉ không chỉ phản ánh sức hút của một cá nhân mà còn cho thấy sự chuyên nghiệp hóa của thị trường giải trí.