Cầu thủ người Mỹ 'về quê' dự World Cup

Kỳ tích của Jonathan David

Tiền đạo Jonathan David đã đi vào lịch sử khi anh lập được cú hat-trick (trong trận thắng Qatar 6-0), mà không biết đến bao giờ đội tuyển Canada mới lại có được lần nữa ở đấu trường World Cup. Đây là cầu thủ đầu tiên trong 60 năm lập được hat-trick trên sân nhà ở đấu trường World Cup (sau Geoff Hurst của Anh năm 1966). Nhưng nếu Canada tiến xa ở giai đoạn knock-out và thi đấu trên sân Mỹ, thì đấy mới thật sự là lúc David chơi bóng trên quê hương mình. Cầu thủ này sinh tại Brooklyn (New York - Mỹ), hiện đang khoác áo Juventus (Ý); nhưng anh lớn lên, bắt đầu chơi bóng ở Canada và mang quốc tịch nước này.

Jonathan David (phải) sinh ra tại Mỹ nhưng đang khoác áo đội tuyển Canada Ảnh: AFP

Hậu vệ cánh Nathaniel Brown của đội tuyển Đức cũng đang bay bổng tại World Cup này, với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Bố Brown là người Mỹ, và LĐBĐ Mỹ đã liên hệ với anh vào năm ngoái để mời vào đội tuyển do Mauricio Pochettino huấn luyện. Tuy nhiên Brown khước từ, chọn màu áo Đức quê hương của mẹ.

Vấn đề quốc tịch ở các đội tuyển quốc gia từ lâu không còn là điều lạ. Nhưng Mỹ có nhiều cầu thủ chọn màu áo khác thì có vẻ lạ. Derrick Etienne Junior, Duke Lacroix (Haiti), Esmir Bajraktarevic (Bosnia, người sút thành công quả 11 m cuối cùng, loại Ý ở vòng play-off), Brian Gutierrez, Obed Vargas (Mexico), Tyler Bindon (New Zealand) đều là các cầu thủ người Mỹ và có thể khoác áo đội Mỹ nếu đấy là chọn lựa ban đầu của họ.

Mỹ đã toàn thắng 2 trận đầu tiên để sớm vượt qua vòng bảng. Đội tuyển này hẳn sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu có thêm David, Brown, Vargas, Gutierrez hoặc Bajraktarevic trong hàng ngũ của mình. Ở chiều hướng ngược lại, tất nhiên cũng có khá nhiều hảo thủ trong đội hình Mỹ có nguồn gốc ở những nước khác, như Sergino Dest (sinh tại Hà Lan, hiện chơi cho CLB PSV) hoặc Antonee Robinson (sinh tại Anh, CLB Fulham)…

A NH EM RUỘT KHÔNG CÙNG ĐỘI TUYỂN

Đây cũng là câu chuyện không mới, nhưng khác lạ ở chỗ đang có rất nhiều trường hợp tại World Cup này: những cặp anh em ruột không đứng cùng đội tuyển với nhau. Có 7 cặp anh em ruột đang dự World Cup, trong số đó có đến 4 cặp khoác áo các đội tuyển khác nhau.

Tây Ban Nha có Nico Williams là em ruột của Inaki Williams trong đội Ghana. Pháp có Desire Doue - một trong những ngôi sao trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cầu thủ đang cùng PSG giữ chức vô địch Champions League này là em ruột của Guela Doue trong đội tuyển Bờ Biển Ngà. Ở đội Hà Lan, Brian Brobbey vừa nổi lên với cú đúp vào lưới Thụy Điển. Tiền đạo này là em cùng mẹ khác cha với hậu vệ Derrick Luckcassen trong đội tuyển Ghana. Gia đình này còn có hai cầu thủ khác, nhưng không được dự World Cup 2026. Scotland có hậu vệ John Souttar, là anh ruột của hậu vệ Harry Souttar trong đội tuyển Úc.

Kevin-Prince Boateng chơi cho đội tuyển Ghana và Jeremy Boateng (Đức) là cặp anh em ruột đầu tiên từng đối đầu nhau trên sân cỏ World Cup (năm 2010). Bốn năm sau, họ lại đụng độ lần nữa tại World Cup 2014. Khi đó, đấy là trường hợp hiếm hoi anh em ruột không cùng khoác áo một đội tuyển. Còn bây giờ việc này đã trở nên phổ biến, đến nỗi hơn nửa tổng số các cặp anh em ruột ở World Cup không phải là đồng đội của nhau. Không có cặp nào đối đầu nhau ở vòng bảng, nhưng nếu Úc, Scotland, Ghana, Bờ Biển Ngà đều vượt qua vòng bảng thì khả năng các cặp anh em ruột trực tiếp đụng độ ở giai đoạn knock-out là rất cao.

Nếu chia nhóm cầu thủ tại World Cup 2026 theo nơi sinh, thì Pháp là nước đang có cầu thủ tham dự World Cup 2026 nhiều nhất: 98 cầu thủ - hơn gấp đôi so với Đức (48), còn Anh có 49 cầu thủ. Một điều thú vị nữa là trong đội hình chính của Ma Rốc ở trận ra quân gặp Brazil (hòa 1-1), không có cầu thủ nào sinh ra tại… Ma Rốc!