Chàng trai 1 tạ giảm gần 50 kg trong nửa năm

Cư dân mạng chia sẻ câu chuyện về chàng trai với quyết tâm cao độ đã giảm cân thành công từ 105 kg xuống còn 59 kg trong 5 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, nam thanh niên đã giảm được số cân nặng “kỷ lục” khiến ai nấy không khỏi trầm trồ.

Giảm 46 kg trong 5 tháng

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính trong câu chuyện trên là Nguyễn Trần Minh Triết (23 tuổi, ở TP.Long Xuyên, An Giang). Minh Triết chia sẻ trước đây cân nặng của anh là 105 kg. Với mức cân nặng như vậy, anh thấy mọi hoạt động chậm hơn so với mọi người. Anh rất tự ti về ngoại hình nên quyết tâm giảm cân lấy lại vóc dáng. Ngoài ra, mong muốn được mua những bộ quần áo mình thích cũng là động lực lớn để anh thay đổi vóc dáng. “Việc đi lại cũng khiến mình mệt khi di chuyển vì mang thân hình quá to, không làm được việc nhiều như người khác. Việc khiêng, vác đồ cũng khó khăn. Mỗi khi đi mua quần áo, số cân nặng lớn là một vấn đề vì kích cỡ to phải đặt mới có. Lúc thấy ngoại hình già hơn so với tuổi nên mình nghĩ đến việc ăn kiêng để giảm cân”, anh nói.

Bắt đầu quá trình giảm cân, anh tìm đủ mọi cách nhưng số cân nặng không thay đổi. Sau đó, tình cờ đọc được câu chuyện có một người hạn chế bớt tinh bột, khẩu phần ăn vừa phải và chỉ ăn rau trộn nên anh học theo. Ngoài việc hạn chế khẩu phần ăn, anh tích cực tập thể dục tại nhà. Thời gian đầu với anh rất khó khăn nhưng anh cố gắng, nâng mức tập lên dần dần với các động tác gập bụng và nhảy dây.

“Bắt đầu ăn kiêng mình có nhờ mẹ chuẩn bị giúp rau, mình chỉ sử dụng một loại rau duy nhất là salad. Mỗi buổi sáng, mình chuẩn bị chén giấm đường để trộn chung với salad ăn kèm một số loại thịt không chứa mỡ như thịt nạc, thịt bò, ức gà… Mình ăn như vậy cho cả 3 bữa. Ở nhà mình tập thể dục gồm gập bụng và nhảy dây, sau mỗi buổi tập chỉ uống nước lọc”, anh chia sẻ.





Vì thời gian đầu mang thân hình khá to nên anh không thể tập các bài tập cùng một lúc. Mỗi ngày, anh tập khoảng 30 cái chia làm nhiều lần và dần dần tăng định mức lên.

“Hàng xóm còn tưởng dùng chất kích thích”

“Mình là người đam mê với việc ăn vặt nhưng từ khi giảm cân mình cắt bỏ hoàn toàn thực đơn này. Mình thấy cân nặng giảm sau mỗi tuần, lúc giảm xuống còn 59 kg nhìn người rất ốm. Lúc đó mình đi tập gym để tăng lên 65 kg cho cân đối như hiện tại”, anh Triết nói.

Sau giảm cân, cuộc sống của anh Triết đã thay đổi hẳn theo hướng tích cực. Gặp lại một số người quen, bạn bè vô cùng ngạc nhiên, nhiều người còn không nhận ra ngoại hình của anh. Anh đăng quá trình giảm cân của mình lên mạng xã hội để chia sẻ động lực và bí quyết đến mọi người. “Do mình đi học rồi về nhà nên không ra ngoài nhiều, hàng xóm gặp lại bảo do mình sử dụng chất kích thích nên ốm nhanh đến vậy, mình chỉ biết cười. Mình cũng không nghĩ sau khi đăng lên mạng xã hội, câu chuyện của mình nhận được nhiều lượt tương tác từ cư dân mạng như vậy. Mình sẵn sàng chia sẻ, có một số bạn cũng giảm cân thành công nên mình thấy rất vui”, anh bày tỏ.

Trước đây, anh bị mọi người chê bai, trêu đùa vì ngoại hình quá lớn. Dù vậy, anh không quan tâm, không thấy buồn vì những lời nói đó. Trong quá trình giảm cân, gia đình và bạn thân là những người đồng hành, động viên Triết phải kiên trì và cố gắng. “Mình nghĩ mình béo, dễ thương nên mọi người trêu chút. Mình mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, xung quanh cổ đều bị thâm đen nên mới đầu giảm cân, mình rất mệt mỏi, dù lúc đó đã giảm được 3 kg nhưng không muốn tiếp tục. Những lúc như vậy mình nhìn lại chiếc áo muốn mua, tiếp tục cố gắng để mang vừa nó và giảm rủi ro về bệnh tật sau này”, anh chia sẻ và cho biết đang duy trì vóc dáng bằng cách vẫn ăn vừa phải, hạn chế ăn vặt, ăn trước 17 giờ chiều và tiếp tục thể dục mỗi ngày.