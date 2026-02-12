Chỉ 15 phút mỗi ngày: Cách vận động đủ để không tăng cân dịp tết

Một nghiên cứu quy mô lớn công bố trên chuyên san The Lancet cho thấy vận động mức độ vừa 15 phút/ngày có thể giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Kết quả này cho thấy một lượng vận động tương đối nhỏ nhưng đều đặn vẫn tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đi bộ nhanh 15 phút/ngày có thể giúp giảm nguy cơ tăng cân trong dịp tết ẢNH: AI

Trong kỳ nghỉ tết, 15 phút tập mỗi ngày không cần quá phức tạp. Dù bình thường có tập gym, đá bóng thì vào ngày tết, chỉ cần đi bộ nhanh quanh nhà hoặc khu phố ít nhất 15 phút là đủ để duy trì nhịp vận động.

Nếu trời lạnh hoặc không tiện ra ngoài, chúng ta có thể đi bộ tại chỗ, tập squat, hít đất, plank hoặc các động tác tăng nhịp tim nhẹ trong phòng khách. Mục tiêu là khiến cơ thể ấm lên, nhịp tim tăng nhẹ và cảm thấy hơi thở nhanh hơn bình thường một chút.

Với người lớn tuổi hoặc có bệnh mạn tính như huyết áp cao, bệnh tim mạch thì nên ưu tiên vận động mức độ nhẹ đến vừa. Trường hợp muốn tăng cường độ tập thì hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Một thời điểm đặc biệt hiệu quả để vận động là ngay sau bữa ăn. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Scientific Reports cho thấy đi bộ khoảng 10 phút ngay sau bữa ăn giúp giảm đỉnh đường huyết sau ăn so với đi bộ vào thời điểm khác.

Đi bộ sau bữa chính giúp cơ thể xử lý đường glucose tốt hơn

Trong dịp tết, khẩu phần ăn thường nhiều tinh bột và đường hơn. Đi bộ sau bữa chính có thể giúp cơ thể xử lý đường glucose tốt hơn, hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao đột ngột. Nếu không thể dành trọn 15 phút vận động liên tục, mọi người có thể chia nhỏ thành 2-3 lần trong ngày, mỗi lần 5-7 phút.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận thực tế là 15 phút vận động mỗi ngày chủ yếu giúp hạn chế tăng cân trong ngắn hạn, chứ khó tạo ra giảm cân rõ rệt nếu lượng ăn vào vẫn vượt quá nhu cầu cơ thể.

Do đó, trong dịp tết, 15 phút mỗi ngày có thể xem là mức tối thiểu giúp duy trì cân nặng và giữ nhịp vận động. Sau kỳ nghỉ, nếu mục tiêu là giảm cân thì cần xây dựng kế hoạch tập luyện và chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn, theo Verywell Health.