4 thói quen giúp huyết áp giữ ổn định cả ngày

Để duy trì huyết áp ổn định cả ngày, người bệnh hãy áp dụng những thói quen sau.

Thỉnh thoảng đứng dậy đi lại

Ngồi quá lâu dễ làm tăng huyết áp và thúc đẩy nhiều rối loạn chuyển hóa. Ngay cả khi đã tập thể dục 30 phút/ngày thì việc ngồi 7-10 giờ liên tục vẫn có thể gây hại cho sức khỏe mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Các món giàu kali như chuối, khoai lang, bí đỏ, đậu, rau lá xanh rất cần thiết cho chế độ ăn cải thiện huyết áp ẢNH: AI

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo sau mỗi 30-60 phút ngồi làm việc thì hãy đứng dậy đi lại 2-3 phút. Thói quen này làm giảm áp lực lên hệ tim mạch và cải thiện tuần hoàn. Đây cũng là cách dễ áp dụng nhất trong môi trường công sở.

Tăng món tự nhiên giàu kali

Kali giúp thận thải natri, làm giãn thành mạch, nhờ đó hỗ trợ giảm huyết áp. Các hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị tăng cường ăn các thực phẩm giàu kali như chuối, khoai lang, bí đỏ, đậu, rau lá xanh, cá và sữa ít béo.

Ở người trưởng thành có chức năng thận bình thường, chế độ ăn giàu kali tự nhiên sẽ giúp huyết áp thấp hơn. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn các thực phẩm giàu kali.

Liệu ăn rau có giúp hạ đường huyết sau bữa ăn nhiều tinh bột?

Ưu tiên món giàu chất xơ

Chất xơ hòa tan góp phần cải thiện chức năng mạch máu, giảm tình trạng viêm và kiểm soát cân nặng. Tất cả đều giúp ổn định huyết áp. Bên cạnh rau củ, trái cây thì cũng nên ăn thêm ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch.

Chỉ cần thay đổi một thói quen đơn giản là thay cơm trắng bằng gạo lứt hay yến mạch cũng đủ giúp tăng lượng chất xơ mà không cần thay đổi quá nhiều khẩu phần. Sự thay đổi này giúp kéo thấp nguy cơ huyết áp cao và bệnh tim mạch.

Tập thể dục

Hoạt động thể chất giúp giảm sức cản mạch máu, cải thiện chức năng nội mô, nhờ đó hạ huyết áp một cách tự nhiên. Các bài tập như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi sẽ làm giảm huyết áp ở cả người bình thường và người có huyết áp cao. Ngoài ra, các bài tập nâng tạ nhẹ nhàng, đi cầu thang, đi bộ sau bữa trưa đều góp phần cải thiện tích cực đến huyết áp, theo Medical News Today.