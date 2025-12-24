'Chi Chùa' là ai trong phim 250 tỉ 'Tử chiến trên không'?

Tử chiến trên không dựa trên một câu chuyện cướp máy bay có thật, mãn nhãn người xem bằng lối kể chuyện mượt mà, cộng với những pha hành động hiện đại, mang tới cho người xem bữa tiệc điện ảnh như "ngộp thở", cuốn vào thế giới của một cuộc "tử chiến trên không" thực sự.

Trương Thế Chi ở phim trường Ấn Độ, những năm 2007, 2008 ẢNH: NVCC

Ít ai biết, người đứng sau những cảnh hành động hấp dẫn đó chính là Trương Thế Chi. Trong giới làm nghề hay gọi anh là "Chi Chùa", với cái đầu trọc dễ nhận diện.

'Chi Chùa' là ai?

Trương Thế Chi, sinh năm 1987, là người quê gốc Vĩnh Long. Chi mê võ thuật, bắt đầu học taewondo từ năm 6 tuổi. Đến năm học lớp 9 (Chi đang học tại Trường THCS Kim Đồng, Q.5 (cũ), TP.HCM), thì Trung tâm TDTT Q.1 (thời điểm đó) đến tuyển học viên nhào lộn. Và Chi được thầy giáo ở Trường THCS Kim Đồng giới thiệu với phía tuyển chọn, là: người có căn cơ võ thuật, sáng dạ.

Từ đó, ngoài học văn hóa, Chi bắt đầu tiếp cận với các kỹ năng từ cơ bản đến phức tạp của bộ môn nhào lộn. Chi được Trần Ngọc Sơn - người thầy của anh lúc bấy giờ truyền dạy. Khi đó Ngọc Sơn cũng là một kiện tướng nhào lộn quốc gia, cũng là một cascadeur tiếng tăm tại TP.HCM.

Đến năm lớp 10, Chi tập cascadeur và bắt đầu tham gia phim ảnh. Sau một thời gian, anh về tập luyện tại CLB Cascadeur của Hải Long An (Bùi Văn Hải, một võ sĩ đấu đài tự do, và cũng là một trong những cascadeur thuộc thế hệ cascadeur tài năng tại TP.HCM). Hải Long An cũng từng là cascadeur tham gia phim Bollywood (Ấn Độ).

Chi nói, thời gian tập luyện tại đây: "Anh Hải Long An đã dạy cho em nhiều thứ về cascadeur và nghề làm phim hành động". Chi tiếp tục học dựng phim, dựng demo (các cảnh đánh tập, trước khi ra phim trường) cho Hải Long An. Khi đó Hải Long An đã là một đạo diễn hành động cho nhiều phim điện ảnh, truyền hình như: Maika - cô bé đến từ hành tinh khác, Siêu trộm, Ngày nảy ngày nay…

"Ngày trước ít phim lắm, phim hành động càng hiếm hoi hơn. Nhưng khi anh Hải làm đạo diễn, cái gì anh Hải cũng hướng dẫn cho Chi", Chi cho biết. Hầu hết các phim mà Hải Long An làm đạo diễn hành động, thì Chi làm phó đạo diễn hành động (Maika - cô bé đến từ hành tinh khác (đạo diễn Hàm Trần), Lật mặt 5 (đạo diễn Lý Hải)…

Chi Chùa là một trong 2 người có thể biểu diễn dùng đầu trần chuối ngược trên mảnh chai, cùng với Trần Ngọc Sơn - cũng là người thầy nhào lộn của Chi Chùa. Tiết mục này anh từng mang đi biểu diễn ở Úc, Đài Loan, Cadada… ẢNH: NVCC

Ngoài làm hành động, Chi học thêm quay phim, dựng phim…, rồi đi quay phim sân khấu, nhận làm từng dự án nhỏ lẻ như phim ngắn YouTube, đến dự án lớn như quay quảng cáo, phim điện ảnh, MV ca nhạc…

"Ai thuê gì em cũng làm. Nói đúng hơn, vì cuộc sống mưu sinh, nên mình không ngại khó ngại khổ. Với lại, khi làm việc trong nhiều môi trường như vậy, em cũng được trui rèn, học tập được nhiều thứ hơn", Chi nói.

"Chi hiền như cục đất. Không văn vẻ. Nhưng khi làm việc, Chi rất máu lửa. Tôi cảm giác được ở bạn sự nhiệt huyết, tận tâm trong nghề", đạo diễn Bùi Văn Hải cho biết.

Thời hoàng kim của hip hop (khoảng hơn 10 năm trước), nhóm Baby Action được xem là nổi tiếng bậc nhất tại TP.HCM. Chi Chùa cũng từng là một trong những người hướng dẫn, dạy nhào lộn, các kỹ năng hip hop cho nhóm này.

Trong lĩnh vực phim, Chi cũng tham gia thế vai rất nhiều phim. Ấn tượng và có thể kể đến như: Dòng máu anh hùng (năm 2006; đạo diễn: Charlie Nguyễn; thế vai cho Ngô thanh Vân, Nguyễn Thắng…); Bẫy rồng (thế vai cho Ngô Thanh Vân); Võ Lâm Truyền Kỳ (thế vai cho ca sĩ Đan Trường); Nàng men chàng bóng (thế vai cho Đinh Ngọc Diệp)…

Chi cũng là người đứng sau nhiều tiết mục biểu diễn xiếc cho những tên tuổi lớn, từng tham gia các chương trình Got Talent trong nước và thế giới; Anh cũng đứng sau nhiều chương trình biểu diễn xiếc tại Canada, Úc, Anh, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ… của những tên tuổi lừng danh ở Việt Nam.

d ấu ấn thành công từ Phim ' t ử chiến trên không'

Có thể nói, những việc làm thầm lặng, nhưng kiên trì, bền bỉ theo thời gian, rồi đến lúc, Chi cũng nhận được trái ngọt.

Trương Thế Chi (thứ 3 từ trái sang) trên phim trường ẢNH: NVCC

Tử chiến trên không khi đó cũng có nhiều đề xuất khác, cho vị trí đạo diễn hành động. Nhưng Chi được chọn, vì ê kíp sản xuất đã nhìn nhận được thực lực, cách làm việc của Chi qua một thời gian dài.

Đây là bộ phim mà đạo diễn Hàm Trần đã đặt rất nhiều tâm huyết vào câu chuyện và hành động. Hành động ở đây, nó thể hiện ở sự chuyên nghiệp, được chứng minh bằng một câu chuyện logic, hấp dẫn, khiến giới chuyên môn và cả người xem khó tính cũng phải công nhận.

Trương Thế Chi thế vai cho diễn viên Đinh Ngọc Diệp trong phim điện ảnh Nàng men chàng bóng năm 2012 ẢNH: NVCC

"Anh Hàm Trần là đạo diễn nổi tiếng kỹ tính, và anh luôn muốn tạo ra điều hay nhất ngay ở phim trường. Có những cảnh, em đã ráp bài đánh, theo đường dây câu chuyện, nhưng tại hiện trường, đạo diễn Hàm Trần muốn tốt hơn, hay hơn nữa, và Chi cùng anh Hàm Trần bàn thảo, để phải cùng nhau 'dệt' lại các cú đánh, cảnh đánh, ngay tại phim trường", Trương Thế Chi cho biết.

Trương Thế Chi ở phim trường Ấn Độ ẢNH: NVCC

Cũng theo Chi, cái khó trong phim này là bối cảnh hành động khá chật hẹp. Và hầu như vai nào, nhân vật nào cũng ngang nhau và có chiều sâu về hành động. Việc ráp bài hành động, vừa phải linh động, vừa phải làm sao để các diễn viên đều có đất diễn - theo yêu cầu và chỉ đạo của đạo diễn.

Chi cũng cho biết, trước khi quay, anh em cascadeur - những người thầm lặng phía sau ống kính đã phải tập luyện ráp bài nhiều lần; phải đổ mồ hôi và cả máu ngay trên sân tập, hoặc trên set quay (đánh mẫu, để diễn viên có thể hình dung và triển khai thế đánh).

Trương Thế Chi là người đứng sau những màn biểu diễn xiếc ấn tượng, lưu diễn tại nhiều quốc gia như Úc, Đài Loan... ẢNH: NVCC

Nên khi nói về những đóng góp cho sự thành công của phim, Chi tâm sự: "Tất cả là nhờ đạo diễn giỏi, kỹ lưỡng (anh Hàm Trần chỉ tin vào những gì mình làm được, chứ chưa tin những gì mình nói - Chi cho biết), cộng với ê kíp sản xuất, bối cảnh, phục trang… và cả những anh em cascadeur nữa". Anh cũng không nhận mình có vai trò quan trọng cho phim, mà chỉ nói rằng: "Mình chỉ góp chút công sức nhỏ bé vào chiến thắng lớn của phim - đó là một vinh dự".

Trong phim, Chi cũng đã ráp bài đánh từ nhiều môn võ khác nhau, tạo thành. Trong đó, để đảm bảo các anh cảnh vệ đánh đúng "võ ngành", Chi cũng ráp bài, các thế khóa tay, xử lý đòn sao cho hiệu quả với từng bối cảnh, nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên môn võ thuật cảnh vệ.

"Khi vào rạp, em vui nhất là xem khoảng 5 phút đầu, rồi mình quên hết cả kịch bản phim (dù đã đọc nhiều lần); nó như cuốn mình vào câu chuyện thật. Với em, điều đó là một niềm hạnh phúc. Và càng hạnh phúc hơn, khi đây là phim theo đúng nghĩa: làm hành động theo cách của đạo diễn và cả Chi muốn", Chi cho biết.