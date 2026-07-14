Chiến thắng đến từ đôi chân không biết mỏi

World Cup 2026 với thể thức 48 đội đã tạo ra lịch thi đấu khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Argentina lẫn Anh đều đang phải trả giá cho hành trình đầy gian nan để góp mặt ở bán kết. Argentina vừa trải qua trận tứ kết kéo dài tới 120 phút trước Thụy Sĩ. Đội bóng của HLV Scaloni phải căng mình chiến đấu trong thế trận căng thẳng. Thậm chí, nếu không có chiếc thẻ đỏ dành cho Breel Embolo sau tình huống bị cho là ăn vạ, mọi chuyện có thể đã khác.

Trước đó, Argentina cũng đã trải qua một trận đấu tiêu hao năng lượng không kém trước Cabo Verde ở vòng 32 đội. Đó là trận đấu mà Messi cùng đồng đội bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số và chỉ giành chiến thắng sát nút 3-2. Đến vòng 16 đội gặp Ai Cập, Argentina bị dẫn 0-2 rồi phải thực hiện cuộc lội ngược dòng nghẹt thở trong những phút cuối. 3 trận đấu liên tiếp với cường độ cực cao rõ ràng đã bào mòn đáng kể nền tảng thể lực của đội đương kim vô địch.

Messi luôn biết cách điều phối sức lực hợp lý ẢNH: AP

Tình cảnh của Anh cũng không khá hơn. "Tam sư" vất vả lội ngược dòng thắng đối thủ yếu là CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội. Tiếp theo đó, thầy trò HLV Thomas Tuchel đánh bại Mexico 3-2 trong một trận đấu đặc biệt khắc nghiệt tại sân Azteca. Không chỉ phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian, các cầu thủ Anh còn phải thi đấu dưới điều kiện không khí loãng do độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển. Nhiều chuyên gia thể thao khẳng định thi đấu ở độ cao như vậy khiến cầu thủ tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với điều kiện thông thường. Đến tứ kết gặp Na Uy, Anh lại một lần nữa rơi vào thế bị dẫn bàn. Họ phải gồng mình trong hơn 90 phút để lội ngược dòng trước đối thủ sở hữu Erling Haaland đang đạt phong độ cực cao. Nhìn vào hành trình ấy, có thể thấy cả Anh lẫn Argentina đều không đến bán kết theo cách nhẹ nhàng.

Có 16 bàn thắng được ghi từ phút 75 trở đi, bao gồm cả hiệp phụ, trên tổng số 77 bàn thắng xuất hiện từ vòng 32 đội đến hết tứ kết. Nói cách khác, 20,8% số bàn thắng ở giai đoạn đấu loại trực tiếp đến trong 1/4 cuối trận. Tỷ lệ này đồng nghĩa cứ khoảng 5 bàn thắng thì có hơn 1 bàn xuất hiện khi trận đấu bước vào giai đoạn các cầu thủ bắt đầu cạn năng lượng. Đây cũng là thời điểm những hệ thống phòng ngự vốn được tổ chức chặt chẽ trong suốt hơn một giờ đồng hồ bắt đầu xuất hiện khoảng trống vì sự suy giảm thể lực và khả năng tập trung.

Argentina ghi liền 3 bàn trong hơn 10 phút cuối để lội ngược dòng trước Ai Cập. Tây Ban Nha chỉ hạ được Bỉ và Bồ Đào Nha nhờ pha lập công muộn của Mikel Merino. Đó là những ví dụ điển hình. Vì thế, yếu tố quyết định không phải Messi hay Bellingham sẽ tạo khác biệt như thế nào, mà là đội nào duy trì được cường độ vận động và sự tỉnh táo lâu hơn.

Khi đôi chân đã mỏi, chỉ một pha áp sát chậm nửa nhịp, một tình huống theo người thiếu tập trung hay một quyết định xử lý chậm vài phần giây cũng đủ làm thay đổi cả trận đấu. Trận đấu này không chỉ là cuộc đấu của Messi với Bellingham, của Mac Allister với Declan Rice, hay của HLV Scaloni và HLV Tuchel mà còn là cuộc đấu giữa những đôi chân còn đủ sức chạy ở phút 90, thậm chí phút 120.



