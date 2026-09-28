Chủ động dẫn dắt, cung cấp thông tin chính thống về dân tộc, tôn giáo

Chiều 28.9, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt các chủ trương, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những chủ trương, văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Hoa; công tác đối với Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo và các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới; công tác dân vận của Đảng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, hội nghị quán triệt các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai những chủ trương mới của Trung ương trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Ban tổ chức cũng triển khai các kết luận, hướng dẫn về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn mới; giới thiệu một số nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Đội ngũ làm công tác dân tộc, tôn giáo phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy, phương pháp...

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh công tác dân tộc, công tác tôn giáo có vai trò, vị trí rất quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Long, công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh mạng viễn thông, mạng xã hội phát triển, làm thay đổi sâu sắc tình hình dân tộc, tôn giáo. Điều này đòi hỏi đội ngũ làm công tác dân tộc, tôn giáo phải có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy, phương pháp và tổ chức thực hiện.

Ông Long cũng cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ và phát triển; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triển bền vững. Đồng thời, chuyển từ tư duy phản ứng sang chủ động dẫn dắt, cung cấp thông tin chính thống, nâng cao sức đề kháng của xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về hình ảnh dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.