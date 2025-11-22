Chủ tịch AFF cảm ơn Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại sự kiện quan trọng của bóng đá khu vực

Đoàn đại biểu VFF tham dự Đại hội thường niên AFF 2025

Do bận công tác, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không dự trực tiếp nhưng đã gửi thông điệp chúc mừng qua video, bày tỏ tin tưởng Đại hội thường niên AFF sẽ đạt kết quả tốt đẹp, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự đại hội trên cương vị ủy viên Hội đồng AFF. Ông cũng đang đảm nhiệm vai trò ủy viên Ủy ban Ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029, uỷ viên thường vụ AFC và Trưởng ban Thi đấu AFC, Trưởng ban Thi đấu AFF.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) tại sự kiện quan trọng của VFF

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động năm 2025, ngân sách, cùng nhiều sáng kiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các giải đấu của khu vực. AFF nhấn mạnh định hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý – điều hành thi đấu, mở rộng các chương trình phát triển tài năng trẻ, tăng cường hợp tác với FIFA và AFC để tối ưu nguồn lực hỗ trợ chuyên môn.

Đại hội cũng thông qua lịch thi đấu giai đoạn 2025–2026, bao gồm các giải đấu then chốt như AFF Cup, giải nữ vô địch Đông Nam Á, U.23 ASEAN Cup, cùng hệ thống giải trẻ nam – nữ cấp khu vực. Bên cạnh đó là các chương trình phát triển bóng đá cộng đồng, đào tạo cán bộ, và những kế hoạch thuộc lĩnh vực trách nhiệm xã hội nhằm lan tỏa giá trị tích cực của bóng đá trong đời sống.



Hình ảnh đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024 được nhắc đến tại đại hội Ảnh: VFF

Đại hội thường niên AFF 2025 Ảnh: VFF

AFF đánh giá cao đóng góp của VFF

Tại đại hội, vai trò của VFF tiếp tục được AFF đánh giá cao, đặc biệt ở những đóng góp cho công tác chuyên môn, điều hành thi đấu và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong bài phát biểu tại đại hội, Chủ tịch AFF Khiev Sameth trực tiếp cảm ơn Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của khu vực khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam đạt nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó có thành tích xuất sắc vô địch AFF Cup, lần thứ ba liên tiếp vô địch U.23 Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam cùng với Philippines là hai đại diện của bóng đá nữ Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết châu Á 2026, đồng thời cũng là vòng loại World Cup nữ sẽ diễn ra vào tháng 3 tới tại Úc.

Chủ tịch AFF (phải) trao kỷ niệm chương cho các liên đoàn, trong đó có VFF, vì những đóng góp vào thành công trận đấu giữa Các ngôi sao Đông Nam A và CLB M.U

Song song với thành tích trên sân cỏ, VFF tiếp tục thể hiện vai trò là thành viên tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng AFF. Điều này được khẳng định thông qua việc đăng cai thành công giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, tạo ấn tượng tốt đẹp về chất lượng tổ chức, cơ sở vật chất và sự đồng hành của người hâm mộ.

Việt Nam cũng củng cố vị thế ở đấu trường châu lục khi tính đến thời điểm này đã có 5 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á 2026, gồm: Đội tuyển nữ quốc gia, U.23 quốc gia, futsal quốc gia, U.20 nữ và U.17 nữ quốc gia. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển đồng bộ của các cấp đội tuyển, phản ánh chiến lược đầu tư dài hạn và toàn diện của VFF. Những kết quả này tiếp tục khẳng định cam kết của VFF trong việc đồng hành, đóng góp trách nhiệm và chủ động thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá khu vực trong giai đoạn tiếp theo.





