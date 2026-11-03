Chủ tịch Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc nhiều đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ

Ngày 3.11, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng vừa có công văn phê bình nghiêm khắc các thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương để tồn đọng nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, đặc biệt là những nhiệm vụ quá hạn trên 60 ngày nhưng chưa có báo cáo kết quả thực chất.

Theo rà soát của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 1.1 đến 25.10, hiện còn 52 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì một cuộc họp gần đây ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong đó, có 28 nhiệm vụ chưa có báo cáo kết quả thực chất, 18 nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chậm tiến độ, 5 nhiệm vụ phối hợp chưa đủ báo cáo và 1 nhiệm vụ đã có kết quả nhưng cần rà soát, xác nhận.

UBND thành phố Đà Nẵng nhận định, tình trạng chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc các đơn vị để tồn đọng nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, nhất là những nhiệm vụ quá hạn trên 60 ngày nhưng chưa có báo cáo kết quả thực chất.

Các đơn vị được nêu gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với 28 nhiệm vụ chưa có báo cáo kết quả thực chất, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát, có văn bản giải trình cụ thể về kết quả thực hiện, nguyên nhân chậm trễ và cam kết thời gian hoàn thành. Báo cáo phải gửi về UBND thành phố trước ngày 5.11.

Đối với 18 nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chậm tiến độ, các đơn vị chủ trì phải tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ. Trường hợp khó khăn vượt thẩm quyền hoặc đề nghị điều chỉnh tiến độ, các đơn vị phải có văn bản báo cáo UBND thành phố trước ngày 5.11.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc sát sao việc thực hiện; khẩn trương rà soát các văn bản kết quả đã tiếp nhận, cập nhật báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Các phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, chủ động làm việc trực tiếp với các đơn vị, địa phương có nhiệm vụ tồn đọng; đồng thời kiểm tra thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.