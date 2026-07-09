Chủ xe kiện Honda vì triệu hồi ô tô nhưng... không khắc phục lỗi

Mới đây, một số chủ sở hữu xe Honda Odyssey tại Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể nhằm vào Honda, khi cho rằng chương trình triệu hồi do hãng triển khai không thực sự khắc phục được lỗi liên quan đến hệ thống túi khí, từ đó tiếp tục đặt người sử dụng trước nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ kiện được công bố trên CarComplaints - chuyên trang theo dõi các vấn đề kỹ thuật, triệu hồi và khiếu nại ô tô tại Mỹ, nguyên đơn cho rằng các xe Honda Odyssey thuộc diện triệu hồi vẫn tồn tại nguy cơ kích hoạt túi khí rèm bên hông ngoài ý muốn, dù đã được hãng đưa vào chương trình sửa chữa. Những chủ xe này đồng thời cáo buộc giải pháp mà Honda áp dụng chưa xử lý triệt để nguyên nhân dẫn đến lỗi, khiến giá trị xe bị ảnh hưởng và người dùng tiếp tục phải đối mặt với rủi ro khi sử dụng.

Một số người dùng xe tại Mỹ đang đệ đơn kiện Honda, liên quan đến chương trình triệu hồi dòng Honda Odyssey tại Mỹ ẢNH: HONDA

Trước đó, Honda đã phát động chiến dịch triệu hồi khoảng 440.000 xe Odyssey tại thị trường Mỹ, do lỗi có thể khiến túi khí rèm bên hông bung ngoài ý muốn trong một số điều kiện nhất định. Theo hướng dẫn của hãng, các đại lý sẽ tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển hoặc thay thế bộ điều khiển hệ thống túi khí (SRS ECU) nếu cần thiết nhằm khắc phục sự cố.

Hiện vụ kiện vẫn đang được tòa án xem xét và chưa có phán quyết cuối cùng. Vì vậy, những cáo buộc trong đơn kiện mới phản ánh quan điểm từ phía nguyên đơn và chưa được xác định là kết luận pháp lý.

Điều đáng chú ý, Honda Odyssey không phải cái tên xa lạ với người dùng Việt Nam. Mẫu MPV/minivan này từng được Honda Việt Nam phân phối chính hãng từ cuối năm 2015 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cao cấp.

Honda Odyssey từng phân phối chính hãng tại Việt Nam nhưng không đạt doanh số như kỳ vọng ẢNH: T.N

Thời điểm mở bán, Honda Odyssey có giá gần 2 tỉ đồng và cạnh tranh với nhiều mẫu MPV cỡ lớn trên thị trường như KIA Sedona (Carnival) hay Toyota Sienna. Tuy nhiên, mức giá cao cùng quy mô phân khúc khá nhỏ khiến mẫu xe này không đạt thành công về mặt doanh số. Trong nhiều giai đoạn, lượng xe bán ra chỉ ở mức vài chiếc mỗi tháng, thậm chí có tháng không phát sinh doanh số. Sau nhiều năm kinh doanh kém hiệu quả, Honda Việt Nam đã âm thầm dừng phân phối Odyssey vào khoảng năm 2022.

Ô tô thuộc diện triệu hồi có thể "rớt" đăng kiểm tại Việt Nam

Liên quan đến các chương trình triệu hồi ô tô, người dùng tại Việt Nam hiện nay cũng cần lưu ý quy định mới, đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Theo Thông tư số 30/2026/TT-BXD, xe thuộc diện triệu hồi nhưng chưa khắc phục lỗi theo quy định của nhà sản xuất có thể bị xem là hồ sơ không đạt yêu cầu khi làm thủ tục đăng kiểm.

Cụ thể, thông tư mới quy định, hồ sơ không đạt yêu cầu đối với xe có lỗi trong quá trình thiết kế, chế tạo hoặc lắp ráp có khả năng gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng, tài sản của người sử dụng hoặc ảnh hưởng xấu đến an toàn và môi trường; đồng thời đã bị nhà sản xuất công bố triệu hồi và thông tin cũng đã được cập nhật trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhưng chủ xe chưa thực hiện việc khắc phục.

Từ ngày 1.7.2026, ô tô thuộc diện triệu hồi nhưng chưa khắc phục lỗi có thể ảnh hưởng đến quá trình đăng kiểm tại Việt Nam ẢNH: BÁ HÙNG

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ ngoại lệ. Trường hợp chủ xe xuất trình được tài liệu chứng minh phương tiện đã hoàn thành việc sửa chữa do nhà sản xuất, đại lý hoặc nhà phân phối được nhà sản xuất ủy quyền cấp thì hồ sơ vẫn được xem xét theo quy định. Điều này đồng nghĩa, yếu tố quyết định không nằm ở việc xe từng có thông báo triệu hồi hay không, mà chủ xe đã hoàn tất việc khắc phục các lỗi theo chương trình triệu hồi hay chưa.

Quy định mới cũng cho thấy việc quản lý phương tiện ngày càng gắn với dữ liệu điện tử. Thông tin về các đợt triệu hồi do nhà sản xuất công bố và được cập nhật trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ trở thành một trong những căn cứ để cơ quan đăng kiểm xem xét hồ sơ của phương tiện khi thực hiện kiểm định.

Trong thực tế, triệu hồi là hoạt động khá phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô. Ngay cả những hãng xe lớn cũng có thể phải triển khai các chương trình sửa chữa khi phát hiện lỗi kỹ thuật sau khi xe đã được bán ra thị trường. Việc triệu hồi không đồng nghĩa tất cả xe đều mất an toàn, mà nhằm chủ động khắc phục các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến người sử dụng và bảo đảm phương tiện tiếp tục đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Vì vậy, khi nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất, chủ xe nên chủ động đưa phương tiện đến đại lý hoặc cơ sở được ủy quyền để kiểm tra, sửa chữa và lưu giữ giấy xác nhận hoàn thành khắc phục. Đây không chỉ là căn cứ phục vụ quá trình đăng kiểm theo quy định mới mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người sử dụng cũng như những người tham gia giao thông.