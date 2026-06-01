THACO chốt giá Jeep Wrangler dưới 3 tỉ, thấp hơn nhiều so với nhà phân phối cũ

THACO AUTO vừa chính thức công bố giá bán các mẫu xe mang thương hiệu Jeep và RAM tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên tập đoàn này tham gia phân phối các dòng SUV off-road và bán tải full-size đậm chất Mỹ. Đáng chú ý, giá bán của nhiều phiên bản xe mới do THACO AUTO niêm yết thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước, khi hai thương hiệu này còn được phân phối bởi Jeep Vietnam Automobiles (JVA).

Cụ thể, mẫu Jeep Wrangler có ba phiên bản, gồm Sport, Sahara và Rubicon, giá bán lần lượt 2,999 tỉ đồng; 3,299 tỉ đồng và 3,499 tỉ đồng. So với giai đoạn trước, mức giá này thấp hơn đáng kể. Trước đây, Jeep Wrangler do JVA phân phối có giá dao động khoảng 3,888 - 4,088 tỉ đồng tùy phiên bản.

Jeep Wrangler phiên bản nâng cấp được THACO AUTO phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm Sport, Sahara và Rubicon ẢNH: THÁI NGUYỄN

Như vậy, mức giá khởi điểm của Wrangler hiện thấp hơn gần 900 triệu đồng so với mức giá thấp nhất từng được áp dụng trước đây. Đây được xem là thay đổi đáng chú ý trong bối cảnh phân khúc SUV off-road tại Việt Nam vốn có quy mô nhỏ và chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng đam mê xe địa hình.

Jeep Wrangler là mẫu xe mang tính biểu tượng của thương hiệu Jeep, đồng thời cũng được xem là một trong những dòng SUV off-road nổi tiếng nhất thế giới. Phiên bản được THACO AUTO phân phối là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ hiện hành, tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng với lưới tản nhiệt 7 khe, cụm đèn pha tròn và khả năng tháo rời mui, cửa xe cũng như kính chắn gió phía trước.

Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, sản sinh công suất 270 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh đặc trưng của Jeep. Trên phiên bản Rubicon cao cấp nhất, xe được trang bị thêm khóa vi sai cầu trước và cầu sau, hệ thống ngắt thanh cân bằng điện tử cùng chế độ Off-Road+, hỗ trợ chinh phục các điều kiện địa hình phức tạp.

So với trước đây, giá bán của Wrangler dưới thời THACO AUTO giảm đáng kể ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh khả năng vận hành, Wrangler mới cũng được nâng cấp đáng kể về công nghệ và tiện nghi với màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ giữ làn đường.

Không chỉ đưa Jeep trở lại thị trường với giá bán cạnh tranh hơn, THACO AUTO cũng đồng thời giới thiệu dòng bán tải full-size RAM 1500. Đây là mẫu xe từng gây chú ý tại Việt Nam nhờ kích thước đồ sộ, động cơ mạnh mẽ và mức giá thuộc nhóm cao nhất phân khúc.

Mẫu bán tải "khủng long" RAM 1500 cũng gây bất ngờ khi được THACO AUTO định giá thấp hơn đáng kể so với trước đây ẢNH: QUANG THÁI

RAM 1500 được phân phối với hai phiên bản tùy chọn, gồm Rebel và RHO. Trong đó, phiên bản Rebel có giá 3,749 tỉ đồng, bản Rebel trang bị thêm hệ thống RamBox có giá 3,799 tỉ đồng. Phiên bản hiệu năng cao RHO được niêm yết ở mức 5,499 tỉ đồng.

So với giai đoạn trước, giá bán mới của RAM 1500 cũng giảm đáng kể. Trước đây, RAM 1500 Rebel do JVA phân phối có giá dao động từ 5,288 - 8,1 tỉ đồng tùy phiên bản và cấu hình. Điều này đồng nghĩa mức giá khởi điểm hiện nay thấp hơn hơn 1,5 tỉ đồng so với mức thấp nhất từng được công bố trước đó.

Thế hệ RAM 1500 mới sử dụng động cơ Hurricane I6 Twin Turbo dung tích 3.0 lít thay cho động cơ V8 truyền thống. Trên phiên bản Rebel, động cơ này cho công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 635 Nm. Trong khi đó, phiên bản RHO mạnh hơn đáng kể với công suất 540 mã lực và mô-men xoắn đạt 707 Nm.

Cả hai phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Riêng bản RHO được trang bị hệ thống giảm xóc thích ứng hiệu suất cao, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm vận hành tốc độ cao và chinh phục địa hình.

RAM 1500 hướng tới nhóm khách hàng có điều kiện, ưa thích off-road và lái xe chinh phục ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên trong khoang lái, RAM 1500 tiếp tục thể hiện định hướng của một mẫu bán tải hạng sang với màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch, màn hình phụ 10,25 inch dành cho hành khách phía trước, hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại thuộc gói ADAS.

Việc THACO AUTO chính thức tiếp quản quyền phân phối Jeep và RAM được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mới cho hai thương hiệu Mỹ tại Việt Nam. Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán xuống thấp hơn đáng kể so với trước đây, lợi thế về hệ thống showroom, mạng lưới dịch vụ hậu mãi và năng lực phân phối trên toàn quốc có thể giúp Jeep và RAM tiếp cận nhiều khách hàng hơn trong thời gian tới.