Mang dàn xe Jeep, RAM tiền tỉ 'chơi' rally: Màn chào hàng tốn kém của THACO

Những chiếc xe sinh ra dành cho địa hình

90 km không phải quãng đường quá dài với dân chơi xe hay những tay lái ưa thích khám phá. Nhưng khi hành trình đó được thiết kế lồng ghép trong một cuộc đua rally, với đầy đủ những cung đường băng qua nhiều dạng địa hình, từ đá sỏi, cát lún, đường gồ ghề cho tới những đoạn băng đồng, lội suối… mọi thứ sẽ trở nên rất khác.

Đặc biệt, khi những chiếc xe xuất hiện trong hành trình không phải xe đua chuyên dụng được độ chế, mà là dàn xe SUV và bán tải thương mại, gồm 10 chiếc Jeep Wrangler (Rubicon và Sport), 4 chiếc RAM 1500 (thuộc hai phiên bản Rebel và RHO). Tất cả đều có giá trị vài tỉ đồng.

Dàn xe Jeep, RAM hầm hố giá trị tiền tỉ nhưng vốn dĩ không sinh ra cho những cung đường đô thị bằng phẳng ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Và khác với những lần lái thử xe thường thấy quanh khu đô thị hoặc vài đoạn đường dựng sẵn để "trình diễn tính năng", thể thức rally thú vị ở chỗ, người tham gia gần như bị "ném" hoàn toàn vào hành trình. Mỗi xe phải tự tìm đường thông qua một "trợ lý" duy nhất là cuốn "roadbook" (bản đồ ký hiệu chỉ đường), tự xử lý địa hình và tìm đến các check-point theo lộ trình đã định… Những chiếc Wrangler hay RAM 1500 bị đưa vào đúng kiểu địa hình mà có lẽ chúng được sinh ra để chinh phục.

Có những đoạn đường đá lởm chởm, mặt đường bị cày nát bởi các vệt bánh xe tải. Những khúc cua phủ cát lún, nơi chỉ cần nhồi ga thiếu kiểm soát là chiếc xe có thể văng ngang. Thậm chí, không ít đoạn bùn lầy hay băng suối khiến người cầm lái ban đầu không tránh khỏi cảm giác dè chừng. Nhưng rồi chính những tình huống ấy lại là thời điểm dàn xe Jeep, RAM thể hiện rõ nhất sự khác biệt.

Với những thành viên tham gia hành trình, cảm giác dễ nhận thấy nhất là sự yên tâm sau vô-lăng. Những chiếc RAM 1500 hay Jeep Wrangler quả thực không làm người lái thất vọng. Sự chắc chắn là điểm vượt trội dễ thấy nhất, gần như tách biệt hoàn toàn với kiểu rung lắc thường gặp ở nhiều xe bán tải phổ thông khi chạy tốc độ cao trên địa hình xấu. Khung gầm cứng vững kết hợp hệ thống treo đặc trưng giúp chiếc xe "nuốt" liên tiếp các ổ gà, hố sâu hay mặt đường nhấp nhô mà không tạo cảm giác mất kiểm soát.

Thay vào đó, Jeep và RAM sinh ra dành cho tay lái thích khám phá, chinh phục cung đường đầy thử thách ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Ở nhiều đoạn off-road, các thành viên liên tục giữ tốc độ 50 - 60 km/giờ trên nền đường đầy ổ voi và đá hộc. Với nhiều dòng xe thông thường, đó có thể là tốc độ đủ khiến người lái phải chùn chân. Nhưng sau vô-lăng dàn xe Mỹ này, mọi thứ diễn ra theo cách khá đơn giản. Xe vượt qua địa hình khó nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.

Điều thú vị là càng đi, cảm giác về chuyến lái trải nghiệm xe thông thường càng biến mất. Thay vào đó là không khí của một hành trình khám phá thực sự. Âm thanh phát ra từ bộ đàm liên tục vang lên trong khoang lái, bùn đất phủ kín thân xe chỉ sau vài giờ di chuyển. Có những khoảnh khắc người ta gần như quên mất giá trị tiền tỉ của chiếc xe mình đang cầm lái. Bởi khi đó, gần như chỉ còn ham muốn được chinh phục.

Và cũng chính trong những khoảnh khắc như vậy, người lái bắt đầu hiểu vì sao Jeep hay RAM luôn có nhóm khách hàng rất riêng. Có những giá trị rất khó để truyền tải bằng thông số kỹ thuật hay catalogue (cuốn tài liệu). Cảm giác chiếc xe giữ ổn định khi lao qua đoạn đá gồ ghề, độ lì của hệ thống treo khi liên tục va đập, hay sự tự tin khi chiếc bán tải khổng lồ lội các đoạn suối cạn… là những thứ buộc người ta phải tự trải nghiệm mới cảm nhận rõ.

THACO cần một cách kể chuyện khác

Đó có lẽ cũng là điều khiến hành trình với tên gọi "Stellantis Rally" này trở nên đáng chú ý dưới góc nhìn chiến lược thương hiệu. Trong nhiều năm, THACO AUTO gắn liền với các dòng xe phổ thông như KIA, Mazda; sau đó mở rộng sang Peugeot, rồi đến nhóm xe sang BMW và MINI. Tuy nhiên, Jeep và RAM lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Hành trình Stellantis Rally là cách ấn tượng để THACO AUTO "chào hàng" bộ đôi thương hiệu xe Mỹ ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Những mẫu xe của hai thương hiệu Mỹ này không đơn thuần sinh ra để phục vụ nhu cầu đi lại hay gia đình. Chúng mang màu sắc "lifestyle" rất rõ. Thậm chí gắn liền với văn hóa off-road, khám phá và chinh phục địa hình. Giá trị cốt lõi của Jeep hay RAM vì thế cũng không nằm hoàn toàn ở tiện nghi hay công nghệ, mà ở cảm giác phía sau vô-lăng, với khả năng đưa người lái tới những nơi xe thông thường không làm được. Điều này đồng nghĩa với việc, để thành công với hai thương hiệu này, THACO AUTO khó có thể tiếp cận khách hàng theo cách quen thuộc.

Với xe phổ thông, nhà phân phối hay hãng xe có thể thuyết phục người mua bằng thiết kế, giá bán, tính năng công nghệ hay ưu đãi. Nhưng với Jeep và RAM, chừng đó có lẽ chưa đủ. Những người quan tâm tới Wrangler hay RAM 1500 phần lớn không thiếu thông tin. Cái họ cần là cảm giác thực tế ngồi sau vô-lăng, hoặc chí ít là những những hình ảnh, xúc cảm trải nghiệm đủ sức thuyết phục.

Về với THACO AUTO, bộ đôi xe Mỹ Jeep, RAM có thay đổi vận mệnh? ẢNH: ĐÌNH TUYÊN, NGUYỄN TRÍ

Và đó cũng là lý do những hành trình rally trở thành cách "chào hàng" phù hợp hơn nhiều so với việc trưng bày xe trong showroom. Ở đó, xe SUV và bán tải Mỹ không còn là món đồ trưng bày bóng bẩy dưới ánh đèn, mà trở thành bạn đồng hành thực sự, cùng bạn đường chinh phục địa hình, băng qua những cung đường mà nhiều người bình thường còn ngần ngại.

Dĩ nhiên, còn quá sớm để nói về thành công của Jeep hay RAM tại Việt Nam, nhất là khi đây vẫn là nhóm xe kén khách với mức giá không dành cho số đông. Nhưng ít nhất, cách tiếp cận mà THACO AUTO lựa chọn cho thấy doanh nghiệp này hiểu rằng, Jeep và RAM cần một cách kể chuyện khác. Không chỉ bán thông số, trang bị hay giá trị thương hiệu, mà phải khiến khách hàng thật sự cảm nhận được chất xe và lối sống mà những mẫu xe này đại diện.

