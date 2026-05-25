Chuyển động công nghệ tuần qua: Amazon muốn phủ internet vệ tinh ở Việt Nam

Điểm nhấn của thị trường công nghệ tuần qua (ngày 18 - 24.5) xoay quanh vụ kiện lịch sử của tỉ phú Elon Musk với OpenAI, trong khi Meta gây sốc khi sa thải 8.000 nhân sự. Trong nước, các sản phẩm công nghệ mới cũng liên tục về nước, Amazon đang nghiên cứu để triển khai internet vệ tinh phục vụ người dùng Việt Nam.

Tỉ phú Elon Musk thua kiện OpenAI

Ngày 18.5, Tòa án liên bang ở Oakland, California (Mỹ) kết luận vụ kiện của tỉ phú Elon Musk nhắm vào OpenAI và CEO Sam Altman đã bị bác bỏ do "quá thời hạn khởi kiện". Tòa kết luận ông Musk đã biết các vấn đề từ năm 2021 nhưng đến năm 2024 mới nộp đơn kiện. Do đó OpenAI không phải chịu trách nhiệm trước cáo buộc của Musk về việc đi trật sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu.

Sam Altman dù giành chiến thắng trong phiên tòa nhưng danh tiếng của ông cũng bị ảnh hưởng nặng. Theo Reuters, nhiều nhân chứng trong phiên tòa mô tả Altman là người nói dối.

Meta bất ngờ sa thải 8.000 nhân sự

4 giờ ngày 20.5, những nhân viên đầu tiên của Meta tại Singapore nhận được email sa thải. Tại Anh, Mỹ và nhiều nơi khác, các email tương tự lần lượt được gửi đến khoảng 8.000 nhân sự.

Các thông tin Business Insider thu thập được cho biết, Mark Zuckerberg, CEO Meta, giải thích việc cắt giảm nhằm "bù đắp cho các khoản đầu tư khác" của công ty. Ông hứa sẽ không có thêm đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn trên phạm vi toàn công ty trong năm nay.

Cộng đồng tiền số kỷ niệm 16 năm Ngày Pizza Bitcoin

Ngày 22.5 hằng năm, cộng đồng tiền mã hóa kỷ niệm Ngày Pizza Bitcoin, đánh dấu việc BTC từ thử nghiệm trên internet thành một mạng lưới kinh tế thực sự. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy một tài sản kỹ thuật số phi tập trung có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại trong thế giới thực.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước những chiếc bánh pizza ẢNH: KHƯƠNG NHA

16 năm trước, nhà phát triển phần mềm Laszlo Hanyecz đã đăng một bài viết trực tuyến rao bán 10.000 BTC, tương đương 41 USD vào thời điểm đó, để đổi lấy hai chiếc bánh pizza của Papa John's. Từ đó, ngày 22.5 hằng năm được chọn làm Ngày Pizza Bitcoin.

SpaceX lộ kho dự trữ Bitcoin khổng lồ

Trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ để chuẩn bị IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng), công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk tiết lộ kho Bitcoin họ nắm giữ nhiều hơn dự tính của các công ty phân tích blockchain rất nhiều.

Cụ thể, SpaceX cho biết họ đang có 18.712 BTC, trị giá 1,45 tỉ USD. Con số này nhiều hơn khoảng 10.000 BTC được đồn đoán trước đó. Công ty hàng không vũ trụ này tiết lộ họ đã mua Bitcoin với giá trung bình là 35.320 USD mỗi token. Với kho Bitcoin khổng lồ này, SpaceX sẽ là công ty đại chúng có lượng Bitcoin nắm giữ lớn thứ bảy trên thế giới.

Việt Nam có thêm nhiều người dùng OTT

Trong sự kiện giới thiệu dòng TV AI mới trong năm 2026, Samsung cho biết số liệu cuối năm 2025, đã có thêm một triệu người dùng OTT (dịch vụ truyền hình, nội dung qua internet) mới ở Việt Nam so với cùng kỳ năm 2024. Trung bình, mỗi ngày người Việt dùng dành tới 4 - 6 giờ cho ứng dụng OTT, dẫn đầu về lượng truy cập vào Samsung Smart TV tại Đông Nam Á và trong top 10 toàn cầu.

Samsung giới thiệu loạt TV AI năm 2026 đến người dùng Việt Nam ẢNH: SAMSUNG

Từ năm 2024, tất cả thương hiệu bán TV chính hãng tại Việt Nam đã tích hợp nút bật nhanh nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go trên điều khiển từ xa. Nhà sản xuất cũng tăng cường tích hợp các tính năng AI, giúp người dùng tận hưởng nội dung tốt hơn. Trên thế hệ TV 2026, AI được tích hợp trên toàn bộ dòng sản phẩm từ UHD trở lên, thay vì chỉ tập trung các mẫu cao cấp như trước.

Amazon nghiên cứu triển khai internet vệ tinh tại Việt Nam

Sau khi Starlink có những bước đi quan trọng để chuẩn bị thương mại hóa internet vệ tinh tại Việt Nam, hôm 22.5, đại diện của Amazon đã gặp lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ để đề xuất nghiên cứu triển khai internet vệ tinh quỹ đạo thấp. Amazon cũng muốn Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất một số thiết bị phục vụ xuất khẩu. Tại Việt Nam, Amazon đã thành lập doanh nghiệp mang tên Amazon Kuiper ở TP.HCM.