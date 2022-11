Chuyên gia: 5 cách tự nhiên để đốt cháy chất béo ở mọi nơi

1. Loại latte, chọn cà phê đen

Bianca Garcia, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với Health Canal, nói với Eat This, Not That!: “Hạn chế uống cà phê ưa thích có thể nhanh chóng giảm mỡ trên toàn cơ thể. Những loại cà phê này, giống như latte gia vị bí ngô, được thêm nhiều đường đến mức bạn có thể chế biến thành một bữa ăn từ nó".

Một ly latte trung bình có thể chứa khoảng 24 gram (hoặc 6 thìa cà phê) đường.

Nghiên cứu cho thấy đồ uống có đường như latte sẽ thúc đẩy tăng cân khi tiêu thụ thường xuyên.

Thay vào đó, hãy chọn cà phê đen để loại bỏ xirô, đường, sữa và kem đánh bông - những thứ góp phần làm tăng lượng calo dư thừa.

Chuyên gia dinh dưỡng Garcia giải thích: “Khi bạn tiêu thụ lượng đường dư thừa, cơ thể sẽ chuyển nó đến gan, nơi nó được chuyển hóa thành chất béo và được lưu trữ để sử dụng sau này”.

2. Tránh thực phẩm siêu chế biến

Cho dù bạn là người ăn theo chế độ ăn kiêng keto, ăn thịt, thuần chay hay ăn nhạt, thì có một điểm chung của các xu hướng ăn kiêng cạnh tranh này là loại bỏ (hoặc hạn chế) thực phẩm chế biến sẵn để thúc đẩy giảm cân.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Metabolism, các loại thực phẩm như thịt chế biến sẵn, bánh ngọt, đồ ngọt, món tráng miệng và bánh mì trắng có hàm lượng calo cao và các thành phần không có lợi khác, góp phần đáng kể vào việc tăng cân.

Chuyên gia Garcia giải thích: “Hầu hết các loại thực phẩm chế biến sẵn đều chứa nhiều đường và chất béo - những thành phần gây nghiện khiến bạn muốn (và mua) nhiều hơn. Chúng góp phần tạo ra chất béo tổng thể trong cơ thể. Việc loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm mỡ do những thực phẩm này đóng góp vào một cách tự nhiên".

3. Hạn chế thức ăn có đường và chất béo

Cần hạn chế thức ăn có đường và chất béo và lưu ý rằng nhiều nhà sản xuất thường hoán đổi đường lấy chất tạo ngọt nhân tạo, cùng với các thành phần có hại khác có hại hoặc tệ hơn cho sức khỏe của bạn.





Chuyên gia Garcia cho biết: “Mua loại không đường có thể làm giảm lượng đường của bạn nhưng đôi khi, đổi lại, chất béo sẽ được bổ sung. Điều tương tự cũng xảy ra với loại không béo; bạn có thể tiêu thụ nhiều đường hơn để bù lại hương vị”.

Việc loại bỏ thức ăn có đường và chất béo có thể làm giảm lượng mỡ thừa mà bạn tích trữ trên khắp cơ thể.

4. Tập các bài tập cardio đốt mỡ

Chuyên gia Garcia nói: “Các bài tập cardio giúp bạn đổ mồ hôi và đốt cháy calo. Mặc dù nó sẽ không giúp bạn tăng nhiều cơ bắp, nhưng cardio sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ trong cơ thể".

Các bài tập tim mạch giúp duy trì nhịp tim của bạn trong thời gian dài bao gồm chạy bộ, đạp xe, chèo thuyền, bơi lội, đi bộ nhanh và luyện tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT).

5. Đi bộ

Đi bộ là một hoạt động mà gần như tất cả mọi người ở mọi cấp độ thể dục đều có thể thực hiện để tăng nhịp tim và đốt cháy calo.

Bên cạnh việc đốt cháy mỡ trong cơ thể và thúc đẩy giảm cân, các nghiên cứu tiết lộ rằng việc đi bộ hằng ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim (căn bệnh giết người số 1 ở Mỹ), đột quỵ, béo phì, tiểu đường loại 2 và huyết áp cao.

Đi bộ lành mạnh cũng có thể làm giảm căng thẳng, giúp bạn ngủ ngon hơn, cải thiện tâm trạng và kéo dài tuổi thọ.

Chuyên gia Garcia nói: "Đi bộ là một hoạt động thể chất ít tác động có thể giúp bạn giảm mỡ toàn thân theo thời gian. Bạn có thể thực hiện vài lần một ngày trong khoảng thời gian ngắn", theo Eat This, Not That!