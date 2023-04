Chuyên gia: 5 mẹo ăn uống giúp làm chậm lão hóa sau tuổi 50

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Trista Best, thạc sĩ y tế công cộng tại Balance One Supplements ở Mỹ, chỉ ra những thói quen ăn uống giúp làm chậm quá trình lão hóa sau 50 tuổi, theo trang tin Eat This, Not That!



Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống có thể giảm tốc độ già đi của cơ thể SHUTTERSTOCK

1. Cung cấp đủ chất xơ hằng ngày

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí về lão khoa The Journals of Gerontology, cho thấy chất xơ có tác động nhiều nhất trong việc giảm các dấu hiệu lão hóa. Chất xơ có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, đậu, rau và trái cây.

2. Ăn nhiều chất đạm

Một báo cáo được công bố trên tạp chí về dinh dưỡng Nutrients cho biết chế độ ăn giàu protein kết hợp với rèn luyện sức đề kháng giúp duy trì sự phát triển cơ bắp khỏe mạnh khi già đi và đáp ứng nhu cầu protein càng cao ở tuổi cao.

Hãy tập trung vào các nguồn nạc như thịt gia cầm, trứng, các loại hạt, sữa chua không đường.

3. Ăn nhiều sản phẩm thực vật

Kết hợp nhiều sản phẩm thực vật vào chế độ ăn hằng ngày đã được chứng minh là giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa PLoS Medicine cho thấy chế độ ăn nhiều thực vật có thể giúp tăng tuổi thọ. Một nghiên cứu khác cho thấy chế độ ăn uống từ thực vật có thể đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa da, theo Eat This, Not That!

4. Tránh thực phẩm chế biến kỹ

Thực phẩm chế biến kỹ đã trải qua nhiều quá trình chế biến và thường có nhiều đường, chất béo bão hòa, calo, natri và chất phụ gia. Để giúp làm chậm quá trình lão hóa sau 50 tuổi, chuyên gia Best khuyên nên hạn chế ăn thực phẩm siêu chế biến và nên ăn nhiều thực phẩm thô, nguyên chất.

5. Theo chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải là sự kết hợp hoàn hảo của mọi yếu tố giúp làm chậm quá trình lão hóa SHUTTERSTOCK

Chế độ ăn Địa Trung Hải là sự kết hợp hoàn hảo của mọi yếu tố giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Chuyên gia Best cho biết chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung chủ yếu vào cá và hải sản là nguồn cung cấp protein. Cá béo, các loại hạt và dầu ô liu cung cấp lượng lớn axit béo omega-3, có khả năng chống viêm và làm chậm quá trình lão hóa.

Chế độ ăn này hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, ít carbohydrate tinh chế, với nhiều rau, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, protein và chất xơ, cũng giúp làm giảm tác nhân gây lão hóa trong cơ thể, theo Eat This, Not That!