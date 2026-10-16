Chuyên gia ‘bật mí’ 4 thói quen giúp sống lâu, khỏe mạnh hơn

Dưới đây là những lời khuyên của các bác sĩ nhằm giúp mọi người kéo dài thời gian sống khỏe mạnh, theo EatingWell.

Ăn uống đa dạng, đủ dinh dưỡng

Thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm hoặc một mục tiêu dinh dưỡng riêng lẻ, mọi người nên duy trì chế độ ăn uống tổng thể lành mạnh.

Chuyên gia khuyến nghị nên xây dựng chế độ ăn xoay quanh các thực phẩm ít qua chế biến như rau củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, dầu ô liu, cá và lượng protein vừa đủ Ảnh: P.H tạo từ AI

Bác sĩ Brandon Rafison, chuyên khoa tim mạch dự phòng và y học trường thọ (Mỹ), khuyến nghị nên xây dựng chế độ ăn xoay quanh các thực phẩm tự nhiên, ít qua chế biến như rau củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, dầu ô liu, cá và lượng protein vừa đủ để duy trì cảm giác no.

Thực phẩm có nguồn gốc thực vật còn chứa polyphenol - nhóm hợp chất có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, bao gồm sức khỏe tim mạch, não bộ và chuyển hóa.

Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu có liên quan tới khả năng đạt đến tuổi 70 cao hơn mà không mắc các bệnh mạn tính nghiêm trọng, đồng thời duy trì được sức khỏe thể chất, nhận thức và tinh thần.

Ngược lại, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, natri, chất béo chuyển hóa và đồ uống có đường có liên quan đến những kết quả sức khỏe kém hơn.

Quản lý căng thẳng, linh hoạt trước trở ngại

Theo bác sĩ Rafison, căng thẳng kéo dài có liên quan đến tăng huyết áp, gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa, suy giảm khả năng điều hòa đường huyết và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Các phương pháp như hít thở, chánh niệm hoặc thư giãn có thể giúp kiểm soát căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu gợi ý rằng việc nhìn nhận trở ngại một cách linh hoạt và đối xử tử tế với bản thân có thể giúp mỗi người tiếp tục theo đuổi mục tiêu sức khỏe. Bác sĩ Rafison cũng cho rằng những người duy trì sức khỏe tốt trong nhiều thập kỷ không nhất thiết phải có tính kỷ luật tuyệt đối, mà là những người không xem một tuần không như ý thành một thất bại.

Các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể như chống đẩy, squat hoặc những động tác tương tự cũng có thể tạo đủ lực cản để rèn luyện sức mạnh Ảnh: P.H tạo từ AI

Duy trì vận động

Bác sĩ Rafison nhấn mạnh, vận động dù ít vẫn tốt hơn không vận động. Ngoài aerobic, nên bổ sung các bài tập sức mạnh vào thói quen hằng ngày để giúp duy trì khối lượng cơ và hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin - hai yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng và duy trì đường huyết ổn định.

Theo bác sĩ Rafison, các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể như chống đẩy, squat hoặc những động tác tương tự cũng có thể tạo đủ lực cản để rèn luyện sức mạnh.

Ngủ đủ giấc

Ngủ không đủ hoặc ngủ kém chất lượng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như hội chứng chuyển hóa và tăng huyết áp, thúc đẩy quá trình xơ vữa, góp phần khiến mạch máu trở nên cứng hơn theo thời gian.

Ngủ ít hoặc ngủ kém chất lượng cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, về lâu dài có thể dẫn đến tăng lượng thức ăn tiêu thụ, tăng cân, kháng insulin và hội chứng chuyển hóa.

Ông Hannah-Shmouni, bác sĩ nội tiết tại Canada, khuyến nghị: Hãy bảo đảm phòng ngủ mát mẻ, yên tĩnh và tối. Đồng thời, dành thời gian thư giãn và hạn chế sử dụng thiết bị có màn hình ít nhất một giờ trước khi đi ngủ.