Chuyên gia chỉ đồ uống sau bữa tối có thể giúp ngủ ngon hơn

Sau đây là những lý do sữa có thể hỗ trợ giấc ngủ:

Chứa tryptophan hỗ trợ melatonin

Chuyên gia dinh dưỡng Katherine Brooking, thành viên Hiệp hội Dinh dưỡng Bang New York và Connecticut (Mỹ), cho biết sữa chứa tryptophan, axit amin thiết yếu được cơ thể sử dụng để tạo serotonin và melatonin, theo Eating Well.

Serotonin liên quan đến trạng thái thư giãn, trong khi melatonin đóng vai trò điều hòa chu kỳ thức - ngủ.

Một ly sữa sau bữa tối có thể là lựa chọn phù hợp cho người muốn thư giãn trước giờ ngủ Ảnh: P.H tạo từ AI

Cung cấp protein, carb và chất béo

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Twigge (Mỹ) cho biết sữa cung cấp protein, carbohydrate và chất béo, có thể giúp duy trì năng lượng ổn định và hạn chế cảm giác đói vào ban đêm.

Sữa chứa whey và casein, trong đó casein tiêu hóa chậm, nên có thể phù hợp khi dùng trước giờ ngủ.

Canxi, magiê cũng đóng vai trò

Theo chuyên gia Twigge, một ly sữa cung cấp khoảng 30% nhu cầu canxi hằng ngày. Canxi tham gia vào quá trình sử dụng tryptophan để tạo melatonin.

Chuyên gia Maggie Moon (Mỹ) cho biết bổ sung đủ canxi có liên quan đến chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Magiê trong sữa cũng góp phần hỗ trợ thư giãn cơ thể.

Vitamin D và cảm giác thư giãn

Nhiều loại sữa được bổ sung vitamin D. Chuyên gia Twigge lưu ý thiếu vitamin D có liên quan đến thời lượng và chất lượng giấc ngủ kém hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung vitamin D có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ngoài giá trị dinh dưỡng, một ly sữa ấm trước giờ ngủ có thể tạo cảm giác thư giãn, giúp cơ thể dễ chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sữa không phải “thuốc ngủ” và hiệu quả có thể khác nhau ở từng người. Người không dung nạp lactose hoặc dễ đầy bụng nên lựa chọn loại sữa phù hợp để tránh ảnh hưởng ngược đến giấc ngủ.