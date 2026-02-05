Chuyên gia: Điều ít ai ngờ xảy ra với huyết áp khi bạn uống nước

Sau đây, bác sĩ Jeffrey S. Lander, chuyên khoa tim mạch, đang làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích rõ về việc uống nước ảnh hưởng đến huyết áp thế nào.

Khi nào thì uống nước giúp giảm huyết áp?

Uống nước có thể giúp giảm huyết áp trong một số trường hợp - chủ yếu là khi bị mất nước. Trong khi người huyết áp cao thường ít uống đủ nước, theo nghiên cứu được công bố năm 2022, theo trang tin sức khỏe Health.

Uống nước đúng và đủ giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả Ảnh: AI

Các chuyên gia giải thích rằng uống nước giúp kiểm soát huyết áp bằng cách ngăn ngừa tình trạng mất nước. Khi cơ thể bị mất nước, dẫn đến sự mất cân bằng điện giải, gây ra tình trạng nồng độ natri (muối) và các khoáng chất khác trong máu cao.

Nồng độ natri tăng cao có thể khiến cơ thể giải phóng một loại hoóc môn vasopressin - điều chỉnh sự giữ nước và thu hẹp các mạch máu. Từ đó làm tăng thêm áp lực lên thành mạch máu.

Quá tải chất lỏng và huyết áp cao

Đối với huyết áp, điều quan trọng là phải tìm được lượng nước cân bằng, vừa đủ, không quá ít cũng không được quá nhiều. Để hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe tim mạch, cần tránh cả tình trạng mất nước lẫn thừa nước bởi thừa nước có thể dẫn đến tình trạng quá tải chất lỏng.

Trong một số trường hợp, quá nhiều nước hoặc chất lỏng trong cơ thể cũng gây tăng huyết áp. Khi cơ thể giữ lại quá nhiều chất lỏng, thể tích máu sẽ tăng. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch máu, dẫn đến tăng huyết áp, theo Health.

Các bệnh lý như xơ gan, bệnh thận và suy tim là những nguyên nhân phổ biến gây tăng thể tích máu. Một nguyên nhân khác là tiêu thụ quá nhiều muối trong chế độ ăn uống.

Lượng nước tốt nhất để duy trì huyết áp tối ưu

Khuyến nghị phổ biến về lượng nước uống hằng ngày là khoảng 6 - 8 ly nước (mỗi ly 240 ml). Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lượng nước này giúp giảm huyết áp hiệu quả.

Tuy nhiên, lượng nước cơ thể cần có thể gia giảm một chút ở mỗi người, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, giới tính, cân nặng, thời tiết và mức độ hoạt động thể chất.

Ngoài nước lọc, một số thức uống khác cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp. Đó là nước ép củ dền, cà chua, lựu, nam việt quất, trà xanh hoặc trà đen.