Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ lượng nước cần uống để hỗ trợ giảm cân

Giấc ngủ, chế độ ăn và vận động đều đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và cân nặng. Bên cạnh đó, duy trì đủ nước cũng giúp cơ thể hoạt động bình thường, đặc biệt khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều.

Bà Chelsea Rae Bourgeois, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết uống nước đều đặn còn giúp hạn chế sử dụng các loại đồ uống chứa nhiều đường, qua đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng, theo trang sức khỏe Health.

Uống nước đều đặn còn giúp hạn chế sử dụng các loại đồ uống chứa nhiều đường, qua đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng Ảnh: P.H tạo từ AI

Uống đủ nước có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nước tham gia vào nhiều quá trình của cơ thể, trong đó có quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng uống nhiều nước sẽ trực tiếp làm cơ thể đốt cháy mỡ thừa.

Theo các khuyến nghị dinh dưỡng, tổng lượng nước mỗi ngày, bao gồm nước từ đồ uống và thực phẩm, vào khoảng 3,7 lít đối với nam giới và 2,7 lít đối với nữ giới. Đây không phải là lượng nước lọc mà mỗi người bắt buộc phải uống, bởi nhu cầu thực tế thay đổi tùy theo tuổi, thời tiết, mức độ vận động, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Khi tập luyện hoặc đổ nhiều mồ hôi, nhu cầu bổ sung chất lỏng có thể tăng lên.

Thay đồ uống nhiều đường bằng nước

Một trong những cách đơn giản để giảm lượng calo nạp vào là hạn chế nước ngọt, trà có đường và các loại đồ uống nhiều năng lượng.

Thay những thức uống này bằng nước lọc có thể giúp giảm lượng calo dư thừa trong ngày, đặc biệt ở những người có thói quen uống đồ uống có đường thường xuyên.

Đây cũng là lý do uống nước có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng nạp vào và tiêu hao.

Uống nước trước bữa ăn có thể giúp ăn ít hơn

Một số nghiên cứu cho thấy uống nước trước bữa ăn có thể giúp tăng cảm giác no ở một số người, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào.

Tuy nhiên, nước không thể thay thế một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Người muốn giảm cân vẫn cần bảo đảm chế độ ăn cung cấp đủ protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Ngoài nước uống, nhiều loại thực phẩm cũng góp phần cung cấp nước cho cơ thể. Rau xanh, trái cây tươi không chỉ chứa nhiều nước mà còn cung cấp chất xơ và các dưỡng chất cần thiết.

Uống nước thế nào để dễ duy trì?

Thay vì cố uống một lượng lớn nước trong thời gian ngắn, có thể chia đều lượng nước trong ngày, uống khi khát và chú ý bổ sung thêm khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều.

Để duy trì thói quen, có thể mang theo bình nước, đặt lời nhắc trên điện thoại hoặc lựa chọn nước lọc thay cho các loại đồ uống có đường. Một vài lát chanh, dưa leo hoặc lá bạc hà cũng có thể giúp nước dễ uống hơn mà không cần thêm nhiều đường.

Điều quan trọng là không nên xem uống nước như một phương pháp giảm cân đơn độc. Muốn kiểm soát cân nặng bền vững, cần kết hợp chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh.