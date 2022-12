Chuyên gia dinh dưỡng: Đây là thức uống tốt nhất cho bụng phẳng

Mặc dù không có thành phần giảm cân thần kỳ nào, nhưng có một số loại thực phẩm và đồ uống có thể hỗ trợ cho mục tiêu tập thể dục và sức khỏe tổng thể của bạn.

Ví dụ, uống một ly sinh tố với trái cây và rau không thể giúp bạn giảm cân, nhưng uống chúng thường xuyên cùng với chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp bạn bổ sung nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa vào thói quen hằng ngày của mình.

Một loại đồ uống khác có thể hữu ích khi kết hợp vào chế độ ăn uống cân bằng để giúp giảm cân là trà, chứa nhiều chất chống oxy hóa và rất ít calo.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Courtney D'Angelo, tác giả của Go Wellness, một trong những thức uống tốt nhất giúp hỗ trợ quá trình lấy lại vòng bụng phẳng hơn là trà bạc hà nóng.

Vì sao loại trà này có thể giúp đốt cháy mỡ bụng?

1. Trà bạc hà có thể hỗ trợ tiêu hóa

Khi nói đến việc chọn đồ uống giúp bụng phẳng hơn, lựa chọn dễ dàng nhất của bạn là đồ uống ít calo và không thêm đường, đó là lý do tại sao trà bạc hà có thể là một lựa chọn tuyệt vời.

Chuyên gia dinh dưỡng D'Angelo cho biết: "Trà bạc hà là thức uống không chứa calo và có hương vị ngọt ngào có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và thỏa mãn sở thích thèm ngọt của bạn".

2. Có thể hỗ trợ giảm cân

Trà bạc hà không chỉ là thức uống không chứa calo mà còn chứa đầy chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ giảm cân.

Chuyên gia D'Angelo cho biết: "Bạc hà có đặc tính kháng virus, kháng khuẩn và chống viêm. Và bởi vì nó hoạt động như một chất chống viêm nên nó cũng có thể giúp cải thiện các vấn đề về tiêu hóa".





Trên thực tế, một đánh giá được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Gastroenterology cho thấy những người tham gia tiêu thụ dầu bạc hà đã giảm các triệu chứng tốt hơn liên quan đến IBS (hội chứng ruột kích thích) của họ.

Những triệu chứng được cải thiện này có thể dẫn đến ít đầy hơi hơn, điều này có thể giúp bụng phẳng hơn.

3. Có thể hoạt động như một chất làm giãn cơ

Mặc dù chuyên gia dinh dưỡng D'Angelo nói rằng cần phải nghiên cứu thêm để chứng minh điều đó một cách đầy đủ, nhưng có một số bằng chứng cho thấy bạc hà có thể hoạt động như một chất làm giãn cơ.

"Bạc hà có thể làm dịu cơ bắp của bạn, và do đó, có thể giúp tống thức ăn và khí ra ngoài dễ dàng hơn, đó là lý do tại sao rất nhiều loại trà thảo mộc sử dụng bạc hà làm thành phần", chuyên gia dinh dưỡng D'Angelo giải thích.

Cách tốt nhất để đốt cháy mỡ bụng là tìm một bài tập luyện mà bạn yêu thích và muốn tập thường xuyên, đồng thời tìm những thực phẩm lành mạnh mà bạn thích ăn.

Đây là cách an toàn nhất, bền vững nhất để thấy những thay đổi lâu dài.

Và nếu bạn muốn một thức uống thơm ngon giúp bạn đồng hành trong hành trình giảm cân này thì trà bạc hà là một sự lựa chọn tuyệt vời, theo Eat This, Not That!