Chuyên gia 'giải mã' dinh dưỡng của mì gói
Video Sức khỏe

Chuyên gia 'giải mã' dinh dưỡng của mì gói

Dương Lan - Duy Tân
24/11/2025 12:51 GMT+7

Mì gói là lựa chọn quen thuộc của hàng triệu sinh viên. Tại chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe” sáng 22.11 ở Trường ĐH Trà Vinh, đại diện Acecook Việt Nam và chuyên gia dinh dưỡng đã “giải mã” từng thành phần trong một gói mì ăn liền, đồng thời chỉ ra cách ăn mì sao cho đủ chất và an toàn.

Theo bà Lê Thị Ngọc Hân, đại diện Truyền thông và quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam, mỗi năm thế giới tiêu thụ hơn 123 tỉ sản phẩm mì gói mỗi năm. Việt Nam đứng top 4 toàn cầu, với hơn 8,1 tỉ gói/năm, theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA).

Một gói mì thông thường gồm 5 thành phần chính, gồm có vắt mì, gói súp, gói dầu, gói rau sấy và bao bì. Tại Acecook Việt Nam, vắt mì được làm từ bột lúa mì nhập khẩu (Úc, Mỹ, Canada), màu vàng tự nhiên từ chiết xuất củ nghệ, còn dầu để chiên mì là dầu cọ Malaysia nhằm đảm bảo độ tươi và ổn định chất lượng.

Chuyên gia 'giải mã' dinh dưỡng của mì gói - Ảnh 1.

Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân khuyến nghị sinh viên nên kết hợp mì gói với các món ăn giàu dinh dưỡng

ẢNH: DUY TÂN

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115, khuyến nghị sinh viên ưu tiên chế độ ăn lành mạnh, hạn chế thức ăn nhanh để tránh nạp chất béo xấu. Nếu quá bận rộn, sinh viên vẫn có thể lựa chọn các món ăn liền như mì, phở hay miến.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung thêm trứng, nấm, rau xanh để đảm bảo đủ đạm và chất xơ cho cơ thể. Những bữa ăn đơn giản này vừa tiết kiệm thời gian, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu.

Khám phá thêm chủ đề

mì gói mì ăn liền dinh dưỡng Acecook Việt Nam cùng sinh viên sống xanh sống khỏe Báo Thanh Niên sống xanh sống khỏe
