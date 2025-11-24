Chuyên gia 'giải mã' dinh dưỡng của mì gói

Theo bà Lê Thị Ngọc Hân, đại diện Truyền thông và quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam, mỗi năm thế giới tiêu thụ hơn 123 tỉ sản phẩm mì gói mỗi năm. Việt Nam đứng top 4 toàn cầu, với hơn 8,1 tỉ gói/năm, theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA).

Một gói mì thông thường gồm 5 thành phần chính, gồm có vắt mì, gói súp, gói dầu, gói rau sấy và bao bì. Tại Acecook Việt Nam, vắt mì được làm từ bột lúa mì nhập khẩu (Úc, Mỹ, Canada), màu vàng tự nhiên từ chiết xuất củ nghệ, còn dầu để chiên mì là dầu cọ Malaysia nhằm đảm bảo độ tươi và ổn định chất lượng.

Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân khuyến nghị sinh viên nên kết hợp mì gói với các món ăn giàu dinh dưỡng ẢNH: DUY TÂN

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115, khuyến nghị sinh viên ưu tiên chế độ ăn lành mạnh, hạn chế thức ăn nhanh để tránh nạp chất béo xấu. Nếu quá bận rộn, sinh viên vẫn có thể lựa chọn các món ăn liền như mì, phở hay miến.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung thêm trứng, nấm, rau xanh để đảm bảo đủ đạm và chất xơ cho cơ thể. Những bữa ăn đơn giản này vừa tiết kiệm thời gian, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu.