Chuyện một 'người đọc sách' ở Hà Nội

Sống chậm ở Hà Nội để đọc và sáng tạo

"Em thực sự thích cái không khí của Hà Nội. Nó vừa phù hợp để sống chậm nhưng cũng kích thích sáng tạo".

Tôi ngạc nhiên trước nhận xét của bạn. Cậu tên là Trần Đức Nhân, một blogger và tác giả của 4 cuốn sách đã xuất bản. Bạn làm một nghề không hiếm đối với người trẻ trong thời đại công nghệ này, nhưng để có thành tựu nổi bật thì rất khó.

"Người đọc sách" Trần Đức Nhân ẢNH: THÀNH TRUNG

Nhân coi việc đọc sách và viết lách là lẽ sống, là cuộc sống của một người đã gắn bó với Hà Nội, bởi "Trong 37 năm cuộc đời thì đọc sách ở Hà Nội là cảm giác dễ chịu nhất với tôi." Bạn thường ngồi làm việc ở một quán cà phê gần hồ Gươm, hằng ngày cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc bình thường nhất của Hà Nội. Và bạn đọc sách.

"Hà Nội có một nếp sinh hoạt chậm rãi và lặng lẽ. Em thích cái không khí tĩnh lặng nơi con phố này bởi nó rất tốt cho tích lũy kiến thức và sáng tạo". Nhân nói với tôi trong một buổi làm việc thường ngày. Nghe có vẻ trái ngược với nghề nghiệp, nhưng lại hợp lý đối với một người như bạn.

Nhân là blogger truyền cảm hứng sống, một nghề "mới" và khi nghe đến, nhiều người chưa biết. Mỗi lần gặp Nhân, tôi lại cảm thấy một không khí chậm rãi và rất riêng khi cùng ngồi đọc sách với bạn. Có lẽ, vì hòa cùng với không khí của những con đường quanh Bờ Hồ này quá lâu nên mới hình thành nên cách sống ấy. Nhân đọc sách mỗi ngày, ghi chú lại những điều quan trọng trong sách, rút ra những điều tốt đẹp. Sau đó bạn viết bài cảm nhận sách trên mạng xã hội, làm video về nội dung truyền cảm hứng sống, xuất bản trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok…

Quán cà phê nơi Nhân chọn để làm việc mỗi ngày có phần lớn khách hàng là người trẻ. Không ít người trong số họ đọc sách. Nhân vui vì được sống trong không khí đó mười mấy năm. "Đọc sách hằng ngày, truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người là tâm niệm của em ngay từ khi còn nhỏ. Em muốn lan tỏa thói quen đọc sách đến với cộng đồng", Nhân nói và kể thêm cậu mê đọc sách từ nhỏ. Mê theo kiểu "đọc là cả cuộc sống" chứ không phải chỉ là ham mê con trẻ. Cho đến giờ, Trần Đức Nhân vẫn dành toàn bộ thời gian trong ngày của mình để đọc và tạo ra giá trị thông qua việc đọc sách. Là một tác giả đã viết sách và xuất bản sách, Nhân luôn nói với tôi về giá trị của sách trong cuộc sống, đó là mang đến tri thức cho mọi người.

"Người Hà Nội yêu sách và thích đọc sách. Nó không chỉ là một sở thích mà đã trở thành thói quen, thành việc phải làm hằng ngày. Nhịp sống của Hà Nội là thứ rất khó tả. Nó vẫn mang đậm màu nếp xưa, nếp của những mái đầu say mê đọc sách ở ghế đá Bờ Hồ, của các chú xe ôm, xích lô xem tin tức trên tờ Hà Nội Mới trước mỗi cuốc xe chở khách", Nhân chia sẻ.

Hà Nội vẫn giữ văn hóa đọc tốt đẹp

Hà Nội là thế, chỉ cần lặng thầm thưởng thức cuộc đời như thế mà thôi. Nhân đưa tôi xem loạt ảnh cậu chụp phố xá trong nửa tiếng nghỉ giữa buổi làm việc. Hà Nội hiện lên với bao nụ cười và ánh mắt, với dòng xe hối hả trên con đường nhỏ cạnh vỉa hè lá rơi. Cậu đăng chúng lên trang Facebook có hơn 35.000 người theo dõi của mình với niềm tự hào và thích thú bên cạnh những bài review sách và truyền cảm hứng sống.

Trần Đức Nhân truyền cảm hứng sống qua việc đọc sách ẢNH: THÀNH TRUNG

Nhân bộc bạch, bây giờ mỗi ngày đọc sách, cậu cảm nhận cuộc sống ở Hà Nội thay đổi năng động và sôi động; nhưng tình yêu sách, thói quen đọc sách của người Hà Nội thì không đổi. Lớp trẻ ở Hà Nội bây giờ tiếp cận sách dễ dàng hơn trước với những tiện ích của công nghệ, mạng xã hội; tuy vậy sách giấy vẫn là tuyệt vời nhất để đọc. Phố sách ở Hai Bà Trưng vẫn tấp nập và rất đông bạn trẻ đến nâng niu sách, hít hà mùi thơm của sách mới ra lò. Đó là niềm vui thực sự và là khích lệ đối với người làm công việc "đọc và viết" như Nhân.

"Trong thời đại công nghệ số ngày nay, sống chậm và đọc sách sẽ giúp ta không bị cuốn vào vòng xoáy áp lực", Nhân cho biết, và chia sẻ đã đọc được hơn 2.600 cuốn sách và từ năm 2013 trở đi, bạn đều đặn đọc trên dưới 100 cuốn mỗi năm, con số rất lớn này làm nhiều người ở các hội nhóm về sách ngạc nhiên. Nhưng Nhân không chỉ đọc mà còn truyền cảm hứng đọc sách đến cộng đồng bằng cách trở thành nhà sáng tạo nội dung về sách trên các nền tảng mạng xã hội. Nhân viết các bài chuyên sâu đánh giá, nhận xét các cuốn sách đã đọc cũng như chia sẻ về giá trị và lợi ích của việc đọc, viết với người xem trên mạng xã hội và nhận được nhiều kết quả tốt đẹp. Câu hỏi Nhân nhận được nhiều nhất từ người quan tâm là "Thời gian đâu để đọc? Đọc đem tới lợi ích gì?". Nhân cho rằng: "Một ngày có 24 tiếng. Trừ đi 8 tiếng ngủ và 8 tiếng học tập, làm việc thì ta còn 8 tiếng để làm những việc khác. Trong 8 tiếng đó nếu chỉ dành ra 30 phút đọc mỗi ngày thì cũng sẽ thay đổi tư duy và kỹ năng của bạn".

Đức Nhân cũng chia sẻ: Sau khi đọc sách, chúng ta nên ghi chép để tăng hiệu quả của việc tiếp nhận thông tin trong sách và chủ động ghi nhớ những thông tin có giá trị nhất của sách. Nhân bảo, vì là người viết sách nên hiểu rõ công sức của tác giả và bao con người để làm ra một cuốn sách, vì thế mong mọi người hãy cố gắng rút ra những bài học từ những cuốn sách đã đọc. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên Nhân đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm sau nhiều năm đọc sách và trở thành tác giả viết sách với bút danh "Đức Nhân Writer". Những cuốn sách Nhân viết như "Kỷ luật tự thân", Kỷ luật tập trung" hay "Deep Life - sống sâu trong thời đại nhanh" đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ sống có trách nhiệm hơn với bản thân.

Cũng để lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng, Đức Nhân đã thành lập nhóm "Deeplife - Phát triển bản thân qua đọc và viết" trên Facebook. Đến nay nhóm có hơn 63.000 thành viên, chủ yếu là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh đam mê đọc sách. Nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động về đọc sách, trao đổi kiến thức phát triển bản thân…, qua đó khơi dậy tinh thần sống và làm việc tích cực hơn trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ hay những người đang băn khoăn về hướng đi trong cuộc đời.

Nhìn xuống dòng người từ phố Hai Bà Trưng qua Hàng Bài để vào tuyến phố đi bộ ở Hồ Gươm, Nhân chia sẻ về sự thay đổi của đường phố thủ đô trong con mắt của một người lớn lên trên phố. Dù có thay đổi thế nào thì vẫn còn đó những giá trị cốt lõi tốt đẹp của Hà Nội, để lớp trẻ bây giờ gìn giữ và phát huy. Đó là sự thanh lịch, văn minh, văn hóa nghìn năm, sự ham học hỏi và trau dồi kiến thức.

Trong thời đại hội nhập và công nghệ phát triển như vũ bão, có những người trẻ làm các công việc "thế hệ mới" với sự khát khao thể hiện bản thân và theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Và "người đọc sách" như Trần Đức Nhân cũng góp một nét đẹp nhỏ cho cuộc sống thủ đô xoay vần mà trầm lặng.