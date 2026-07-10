Hành trình 32 lần trao đi sự sống

"Hiến máu nhân đạo – nghĩa cử của những trái tim nhân ái.

Mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội để sự sống được tiếp nối. Hiến máu không chỉ là hành động cứu người mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi ngày vẫn có rất nhiều bệnh nhân cần máu để giành giật sự sống, để có thêm cơ hội trở về bên gia đình và những người thân yêu.

Hãy cùng lan tỏa thông điệp: 'Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình'. Chỉ cần một chút dũng cảm, một chút sẻ chia, bạn đã có thể thắp lên hy vọng và niềm tin cho những người đang cần được giúp đỡ.

Hãy tham gia hiến máu khi đủ điều kiện. Chung tay vì một xã hội khỏe mạnh, nhân văn hơn".

Đó là những dòng chia sẻ kêu gọi hiến máu tình nguyện được chị Huỳnh Thị Ánh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Tôi biết chị Ánh đã khá lâu, nhưng mãi đến Ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra vào ngày 5.5.2026 tại Trung tâm Dịch vụ công xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, mới có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng chị.

Chị tâm sự, mỗi đơn vị máu được hiến tặng đều có thể mang đến cơ hội sống cho những người kém may mắn và thắp lên hy vọng cho nhiều bệnh nhân đang cần được tiếp sức. Chính vì vậy, mỗi lần tham gia hiến máu, chị đều háo hức, xem đó là một việc làm ý nghĩa để sẻ chia với cộng đồng và lan tỏa yêu thương.

Chị Ánh trong một lần trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Hạnh Nam cũ ẢNH: TGCC

Chị Ánh kể, cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện bắt đầu từ năm 2012, khi chị còn là hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hạnh Nam (cũ). Lần đầu tham gia, chị không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, băn khoăn và lo lắng. Nhưng nghĩ đến những bệnh nhân đang từng ngày chờ được truyền máu để giành giật sự sống, chị tự nhủ mình phải can đảm và mạnh mẽ.

Từ lần hiến máu đầu tiên ấy, rồi lần thứ hai, thứ ba… đến nay, chị đã có 32 lần trao đi những giọt máu nghĩa tình.

Chị Ánh bộc bạch: "Sau mỗi lần hiến máu, tôi đều cảm thấy sức khỏe vẫn tốt, tinh thần cũng lạc quan hơn vì tin rằng việc mình làm có thể góp phần cứu sống một ai đó". Chính niềm tin ấy đã tiếp thêm động lực để chị bền bỉ duy trì việc hiến máu suốt nhiều năm. Với chị, đó là một hành trình không có điểm dừng; chừng nào còn đủ điều kiện sức khỏe, chừng đó chị vẫn sẽ tiếp tục hiến máu để sẻ chia với cộng đồng.

Chị Ánh trong lần trao quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong xã ẢNH: TGCC

Không chỉ đều đặn hiến máu tình nguyện, chị Ánh còn là một cán bộ Hội Chữ thập đỏ năng động, tâm huyết và là "cầu nối" lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.

Bằng sự chân thành và nhiệt huyết, chị kiên trì tuyên truyền về ý nghĩa của hiến máu cứu người, chủ động phát động các phong trào nhân đạo, đồng thời vận động đoàn viên, thanh niên, bạn bè, người thân và người dân cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Chị cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học, cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn để đưa thông điệp "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" đến với nhiều người hơn.

Từ những việc làm bền bỉ ấy, phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng. Chị Ánh không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, để tinh thần sẻ chia tiếp tục được nhân lên trong cộng đồng.

Chị Ánh vận động các nhà hảo tâm ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ hồi tháng 9.2024 ẢNH: TGCC

Không chỉ là người tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện, chị Ánh còn là một cán bộ Hội Chữ thập đỏ luôn hết lòng với những người yếu thế. Với chị, hoạt động nhân đạo không chỉ là nhiệm vụ của Hội mà còn là trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Từ suy nghĩ ấy, chị cùng các hội viên thường xuyên rà soát, lập danh sách những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như chương trình "Máy ATM phát gạo miễn phí" trong thời điểm dịch Covid-19, khám và chăm sóc mắt cho người nghèo, chương trình "Giọt nước nghĩa tình" trao 250 bình nước sạch đến người dân vùng hạn, mặn ở xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũ), vận động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, hay trao hàng trăm phần quà trong chương trình "Tết vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau" cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Nhìn lại chặng đường 14 năm gắn bó với phong trào hiến máu và công tác thiện nguyện, chị Ánh cho biết điều giúp chị luôn bền lòng chính là sự đồng hành, động viên của gia đình. Người thân không chỉ thấu hiểu mà còn luôn ủng hộ chị trên hành trình sẻ chia với cộng đồng.

"Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được nhìn thấy nụ cười của những người từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn hay những người yếu thế khi nhận được sự giúp đỡ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi thấy ấm lòng và có thêm động lực để tiếp tục", chị Ánh bộc bạch.

Với những đóng góp bền bỉ cho phong trào hiến máu tình nguyện và công tác nhân đạo, chị Ánh đã được UBND tỉnh, UBND huyện cùng chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng hơn tất cả những phần thưởng ấy, sự tin yêu của người dân và những cuộc đời được tiếp thêm hy vọng mới là phần thưởng lớn nhất đối với người phụ nữ đã lặng lẽ dành nhiều năm để lan tỏa lòng nhân ái.