Người trao ‘la bàn tri thức’ cho thế hệ trẻ

Từ podcast, tôi tìm đọc những cuốn sách của Nguyễn Phi Vân, tham gia các khóa học trực tuyến do chị xây dựng. Những giá trị chị trao đi giống như một chiếc la bàn, giúp người trẻ chủ động và tự tin hơn trước những ngã rẽ của tương lai.



Khai mở tư duy, định hướng hành động

Giữa vô vàn thông tin xuất hiện mỗi ngày, Nguyễn Phi Vân's Podcast trên Spotify là một trong những lựa chọn quen thuộc của tôi. Thông qua những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và các tình huống rất gần gũi với người trẻ, chị phân tích, dẫn dắt và gợi mở nhiều góc nhìn về việc học, phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp. Không có những công thức thành công thần tốc hay những lời hứa hẹn hấp dẫn, thay vào đó là những chia sẻ về phương pháp học tập, tư duy phản biện, khả năng thích nghi và hành trình trưởng thành trong một thế giới luôn vận động.

Nguyễn Phi Vân bên cuốn sách Go Global, một trong những tác phẩm truyền cảm hứng học tập, hội nhập và phát triển năng lực cho người trẻ Việt Nam ẢNH: TGCC/ FACEBOOK NGUYỄN PHI VÂN

Từ podcast, tôi tìm đọc những cuốn sách của chị như Mở cửa tương lai, Cứ bay rồi sẽ cao, Go Global... Điều khiến tôi yêu thích những trang viết của Nguyễn Phi Vân là cách chị kết nối trải nghiệm cá nhân với những chuyển động của xã hội hiện đại. Người đọc không bắt gặp những lời khuyên mang tính áp đặt, mà được tiếp cận nhiều góc nhìn để tự suy ngẫm và lựa chọn con đường phù hợp với mình.

Điểm đặc biệt ở Nguyễn Phi Vân là chị luôn bắt đầu từ những vấn đề rất thực tế. Đó có thể là câu chuyện về mentor, sự thăng tiến trong công việc, cách phát triển bản thân, quản lý thời gian hay lý do một người chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Thay vì đưa ra những câu trả lời có sẵn, chị phân tích nguyên nhân, chỉ ra những ngộ nhận thường gặp và giúp người nghe nhìn nhận vấn đề từ nhiều chiều. Chính cách tiếp cận ấy khiến tri thức trở nên gần gũi, dễ áp dụng, đồng thời khuyến khích mỗi người tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Kiến tạo lớp học không giới hạn

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ tri thức, Nguyễn Phi Vân còn tìm cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với cộng đồng. Thông qua nền tảng learning.nguyenphivan.com và các hoạt động của LND Center, nhiều khóa học được mở ra cho bất kỳ ai muốn học tập mà không bị giới hạn bởi điều kiện tài chính hay nơi sinh sống. Chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet, người học đã có thể tiếp cận nguồn tri thức được xây dựng bởi một chuyên gia có nhiều năm làm việc trong môi trường quốc tế.

Nguyễn Phi Vân là chuyên gia nhượng quyền thương mại quốc tế, doanh nhân và người sáng lập nhiều dự án giáo dục, cộng đồng tại Việt Nam ẢNH: TGCC/ FACEBOOK NGUYỄN PHI VÂN

Tôi từng tham gia một số khóa học trên nền tảng này và nhận ra rằng cơ hội học tập được trao đến mọi người một cách rất công bằng. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay xuất phát điểm, mỗi người đều tiếp cận cùng một nguồn tài liệu, cùng một hệ thống bài giảng. Điều còn lại phụ thuộc vào sự kiên trì và mức độ nghiêm túc của chính họ.

Có lẽ đó là điều tôi trân trọng nhất ở Nguyễn Phi Vân: chị không trao cho người khác một câu trả lời có sẵn, mà mở ra cơ hội để mỗi người tự trang bị hành trang cho con đường của mình.

Khóa học gần đây khiến tôi đặc biệt hào hứng là Làm chủ AI theo cách của bạn. Là một giáo viên, tôi hiểu trí tuệ nhân tạo đang dần hiện diện trong mọi lĩnh vực, nhưng không phải ai cũng biết bắt đầu từ đâu.

Thay vì tiếp cận AI bằng những thuật ngữ phức tạp, Nguyễn Phi Vân lựa chọn cách diễn giải gần gũi, giúp người học hiểu rằng công nghệ này không chỉ dành cho dân chuyên môn mà có thể trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực trong học tập, công việc và đời sống.

Điều đó khiến tôi nhận ra rằng trước những thay đổi của thời đại, điều quan trọng không phải là biết mọi thứ về công nghệ, mà là giữ được tinh thần học hỏi để không bị bỏ lại phía sau.

Nhìn vào danh sách các khóa học trên nền tảng, tôi ấn tượng với số lượng người tham gia ở nhiều chủ đề khác nhau: từ quản trị bản thân, tư duy phản biện, trí tuệ cảm xúc đến kỹ năng nghề nghiệp và công nghệ mới. Đằng sau những con số ấy là dấu ấn của một người chọn cách đồng hành với cộng đồng bằng tri thức.

Không cần những sân khấu lớn hay những thông điệp hào nhoáng, Nguyễn Phi Vân bền bỉ xây dựng những không gian học tập mở suốt nhiều năm. Nhờ vậy, tri thức không chỉ được chia sẻ, mà tiếp tục lan tỏa từ người này sang người khác.

Nuôi dưỡng ước mơ từ sách

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc chia sẻ tri thức và tạo cơ hội học tập, hành trình của Nguyễn Phi Vân có lẽ vẫn chưa trọn vẹn. Điều khiến tôi thêm trân trọng chị là dự án Thư viện Ước mơ - hành trình đưa sách đến gần hơn với những trẻ em còn ít cơ hội tiếp cận tri thức.

Khởi xướng từ năm 2014, dự án hướng đến việc xây dựng văn hóa đọc và tạo thêm không gian học tập cho trẻ em Việt Nam. Sau nhiều năm, những thư viện nhỏ được mở ra ở nhiều nơi, mang sách đến với những em nhỏ lần đầu có cơ hội bước vào thế giới tri thức rộng lớn hơn.

Là giáo viên, tôi hiểu rằng không phải đứa trẻ nào cũng có điều kiện tiếp cận sách. Ở nhiều vùng quê, vùng sâu, vùng xa, một cuốn sách hay không chỉ mang đến kiến thức mà còn có thể gieo một ước mơ, khơi dậy sự tò mò và mở ra những khả năng mới.

Đôi khi, một trang sách được đọc đúng lúc có thể thay đổi cách một đứa trẻ nhìn về tương lai của chính mình.

Nguyễn Phi Vân cùng các em nhỏ tại một thư viện thuộc dự án Thư viện Ước mơ (Library of Dreams) ẢNH: TGCC/ FACEBOOK NGUYỄN PHI VÂN

Điều đáng trân trọng là những hoạt động của Nguyễn Phi Vân không dừng lại ở một chiến dịch ngắn hạn, mà được duy trì bằng sự kiên trì trong nhiều năm. Cùng các cộng sự, chị kết nối nguồn lực xã hội để xây dựng thư viện, đưa sách đến gần hơn với trẻ em và góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc.

Những cuốn sách được trao đi không chỉ mở rộng thêm một cánh cửa tri thức, mà còn giúp nhiều em nhỏ có thêm cơ hội khám phá thế giới, nuôi dưỡng ước mơ và tin vào khả năng của chính mình.

Bởi khi một đứa trẻ được tiếp cận tri thức, em có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai. Và khi ngày càng nhiều người có cơ hội học hỏi, những thay đổi tích cực cũng có thể lan rộng trong cộng đồng.

Sáng nay, tôi lại nghe Nguyễn Phi Vân's Podcast như một thói quen nhỏ để bắt đầu ngày mới. Tôi nhận ra điều giá trị nhất không nằm ở việc ghi nhớ hết mọi điều được chia sẻ, mà là giữ cho mình sự tò mò, tinh thần học hỏi và mong muốn tốt hơn mỗi ngày.

Có lẽ, đó cũng là cách những giá trị được tiếp nối: từ một người truyền cảm hứng đến những người tiếp tục học tập, hành động và trao lại điều tốt đẹp cho người khác.