Có 9 người trúng giải nhất, giải độc đắc của Vietlott cộng dồn 50,2 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 tối 5.2, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01304 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng là: 07 – 13 – 16 – 25 – 26 – 55 và số cộng thêm là 09.

Trong phiên xổ số tối 5.2 không xuất hiện người trúng giải Jackpot 1 nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 50.209.887.000 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.691.682.700 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 9 người trúng có 782 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng… và các giải khác.

Trước đó, chiều 4.2, Vietlott thông báo đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 257 tỉ đồng cho một người chơi đến từ TP.HCM.

Theo Vietlott, giải thưởng Jackpot 1 của kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01297 có giá trị chính xác 257.134.188.450 đồng thuộc về anh N.V.N, hiện đang sinh sống và kinh doanh tại TP.HCM. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán số 267 Trần Phú, phường An Đông, TP.HCM.

Vietlott cho biết đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ tư trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, đồng thời xếp vào top những giải thưởng lớn nhất từng được trao tại Việt Nam. Trước đó, Vietlott từng trao ba giải Jackpot 1 Power 6/55 có giá trị trên 300 tỉ đồng, bao gồm các giải hơn 344 tỉ, 314 tỉ và 303 tỉ đồng tại TP.HCM và Hà Nội.