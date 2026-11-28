Sau khi những nét bút thư pháp được thể hiện bằng vũ đạo trên sân khấu, khán giả sẽ thưởng thức bát phở với nước dùng trong, vị thanh. Khi chương trình chuyển sang âm hưởng cung đình Huế, món súp bào ngư, sò điệp và nấm quý được nấu chậm trong 72 giờ sẽ được phục vụ.



Đó là cách những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, vũ đạo tiếp nối bằng hương vị món ăn trong chương trình "Vũ yến Thăng Long", chính thức công diễn từ ngày 3.12 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

8 món ăn, 9 tiết mục nghệ thuật kết nối ra sao?

Chương trình do LOALOA Show phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức với hai hạng vé: VIP giá 1,6 triệu đồng/người và VVIP giá 2 triệu đồng/người.

"Vũ yến Thăng Long" dẫn dắt khán giả qua hành trình thưởng thức kéo dài 120 phút ẢNH: Đ.T

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Đình Trung, đại diện ban tổ chức LOALOA Show, cho biết thực đơn được xây dựng theo mạch diễn, kết hợp nguyên liệu, hương vị các vùng miền với kỹ thuật chế biến đương đại.

Món phở kinh kỳ được phục vụ sau tiết mục Vũ bút Thăng Long, trong đó những nét bút thư pháp được chuyển thành vũ đạo, gợi nhắc truyền thống khoa bảng và tinh thần hiếu học của đất kinh kỳ. Còn món súp phượng cung ngự yến nối tiếp tiết mục Một thoáng cung đình, gợi phong vị cầu kỳ của ẩm thực hoàng cung.

Sáu món còn lại trong thực đơn gồm tam vị khai yến, sơn cước tầm ngư, kim phụng ngũ sắc quy, hồng hoang mở cõi, kim tôm thiên ty và kết liên viên mãn.

Bên cạnh việc mang dấu ấn Hà Nội, các tiết mục lấy cảm hứng từ những hình thức diễn xướng gắn với đời sống lễ hội như trò Xuân Phả, nghệ thuật xòe Thái của đồng bào Tây bắc (được UNESCO ghi danh năm 2021).

9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn sẽ được kết nối theo diễn tiến nội dung ẢNH: Đ.T

Tiết mục Cô đôi thượng ngàn lấy chất liệu từ nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, được UNESCO ghi danh năm 2016. Khán giả sẽ được nghe tiếng nhạc cụ dân tộc trong Cung đàn đất Việt, âm hưởng nhã nhạc cung đình Huế và làn điệu vọng cổ trong Miệt đất phương Nam.

"Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến", ông Trung chia sẻ.

Dự yến tiệc trong không gian di sản

Thay vì những hàng ghế cùng hướng về một phía như ở các nhà hát thông thường, khán phòng được bố trí với những bàn tiệc bao quanh sân khấu tròn có khả năng xoay. Khán giả vừa dùng bữa, vừa có thể theo dõi nghệ sĩ biểu diễn từ nhiều góc độ.



Các món ăn được phục vụ theo mạch diễn, để hương vị trên bàn tiệc tiếp nối câu chuyện vừa được kể trên sân khấu ẢNH: Đ.T

Theo ban tổ chức, thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ quan niệm "trời tròn đất vuông" của người Việt xưa. Cách bố trí bàn tiệc cũng gợi lại hình ảnh người dân quây quần xem diễn xướng ở sân đình, sân làng mỗi dịp hội hè.

Du khách có thể chọn mặc áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình hay trang phục của các dân tộc khi dự yến tiệc. Chi phí thuê trang phục là 300.000 đồng/người, chưa bao gồm trong giá vé. Trẻ em từ 7 tuổi trở lên được tham dự chương trình với tiêu chuẩn phục vụ như người lớn và phải có người lớn đi kèm.

Sân khấu trời tròn đất vuông tạo liên tưởng đến những hình thức diễn xướng dân gian tại sân đình, sân làng, nơi người biểu diễn và khán giả có thể tương tác trong không gian chung ẢNH: Đ.T

Các suất diễn được tổ chức tại khán phòng LOALOA trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long, lối vào dành cho khách tại số 28 Điện Biên Phủ (Hà Nội). Suất trưa bắt đầu lúc 12 giờ, suất tối lúc 19 giờ. Lịch diễn cụ thể được công bố trên trang đặt vé của chương trình.

Kể chuyện Việt cho du khách bốn phương

Trước khi đến Hà Nội, ê kíp đã thực hiện 2 chương trình nghệ thuật kết hợp ẩm thực tại sân khấu trong khuôn viên Dinh Độc Lập (TP.HCM) là "Việt Nam bừng sáng" và "Đan di sản, chạm cảm xúc".

Theo số liệu do ban tổ chức cung cấp hồi tháng 10.2026, khách trong nước chiếm khoảng 70%, khách quốc tế chiếm khoảng 30% tại thời điểm ghi nhận.

Chương trình diễn ra ngay trong không gian di sản, khán giả có thể kết nối những gì mình thưởng thức trên sân khấu và tại bàn tiệc với vùng đất đang đón tiếp mình ẢNH: Đ.T

Mang chương trình đến Hà Nội, ê kíp chọn lọc những tiết mục tiêu biểu từng thực hiện tại TP.HCM, đồng thời điều chỉnh cách dàn dựng và thực đơn để tạo dấu ấn riêng của đất kinh kỳ.

Ông Trung cho biết việc lựa chọn địa điểm biểu diễn không tách rời câu chuyện văn hóa mà ê kíp muốn chuyển tải đến khán giả.

"Chúng tôi chọn Hoàng thành Thăng Long vì lịch sử và bản sắc của nơi này là một phần trong câu chuyện mà "Vũ yến Thăng Long" muốn kể", ông Trung lý giải.

Được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới năm 2010, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội còn lưu giữ những dấu tích của nhiều triều đại. Theo ông Trung, việc thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực ngay trong không gian di sản cũng là cách để du khách kết nối những trải nghiệm của mình với lịch sử, văn hóa của vùng đất đang đặt chân đến.

"Vũ yến Thăng Long" tiếp nối cách kể chuyện bằng nghệ thuật và ẩm thực mà LOALOA đã phát triển tại TP.HCM, đồng thời mang dấu ấn riêng của thủ đô ẢNH: Đ.T

Qua những chương trình tại TP.HCM, ê kíp chú trọng cách kể chuyện bằng âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh để du khách quốc tế, dù chưa quen với ngôn ngữ hay bối cảnh văn hóa Việt Nam, vẫn có thể theo dõi.

Theo ông Trung, đây cũng là cách ê kíp mong muốn góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa truyền thống vào đời sống bằng những hình thức sáng tạo, đồng thời mở thêm cơ hội giới thiệu bản sắc Việt với công chúng quốc tế.

"Khi phát triển 'Vũ yến Thăng Long', chúng tôi tiếp tục kể chuyện qua từng lát cắt cụ thể, như một tiếng trống, một điệu múa hay một món ăn gắn với địa phương, để khán giả có thể theo dõi và tự tìm hiểu sâu hơn sau buổi diễn", ông Trung chia sẻ.