Bài và ảnh: Ngọc Nam
TP.HCM
31/10/2025 10:00 GMT+7

Nhắc đến Vũng Tàu (cũ), người ta không chỉ nghĩ về những bãi biển đẹp, những địa danh, di tích nổi tiếng, khí hậu ôn hòa... mà còn nhớ đến nơi đây với những con người mang đậm dấu ấn của biển: chất phác, thân thiện và tử tế.

Với mong muốn chung tay xây dựng một môi trường sống lành mạnh, cùng kiến tạo nơi đây trở thành một thành phố đáng sống, Cộng đồng Sống tử tế GNH Vũng Tàu ra đời với mục đích tạo một sân chơi kết nối những người sống tử tế, nuôi dưỡng những hạt giống thiện lành.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Cộng đồng Sống tử tế GNH Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như: tới thăm hỏi, trò chuyện và nấu ăn cho các cụ già tại nhà dưỡng lão giáo xứ Nam Đồng; tổ chức giao lưu với các bạn nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh; tặng gạo, giao lưu trò chuyện với người khiếm thị tại Tịnh xá Ngọc Phước; tham gia hiến máu nhân đạo cứu người; tổ chức các nhóm bạn tốt, cùng tham gia rèn thân - tâm - trí và thực hành lòng biết ơn; tắm rừng - quay về chăm sóc thân tâm tại Núi Dinh... Các hoạt động trên đã thu hút được đông đảo thành viên tham gia.

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 1.

Hoạt động "Nhặt rác cùng chúng mình"

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 2.
Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 3.
Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 4.

Làm bánh mì tử tế tặng cho người cần

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 5.

Giao lưu trò chuyện với người khiếm thị

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 6.

Tặng gạo cho người khiếm thị

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 7.

Tham gia hiến máu nhân đạo

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 8.

Nồi cháo tử tế - tặng cho bệnh nhân và người thân tại Bệnh viện Vũng Tàu

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 9.

Heo con tử tế - cùng các bạn nhỏ chế tác từ rác thải nhựa, tiết kiệm tiền làm thiện nguyện

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 10.

Tổ chức các lớp tập huấn sơ cấp cứu cho các thành viên cộng đồng

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 11.

Tổ chức cho thành viên tham gia các khóa học hay và bổ ích

"Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ" - đây là câu nói nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục khi muốn nói tới ảnh hưởng của các điều kiện xã hội đến sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Chính vì thế, năm 2023, CLB KIDS Tử tế ra đời nhằm tạo ra một môi trường giúp các bạn nhỏ được rèn luyện nhân cách đạo đức từ bé; để 10, 20 năm nữa chúng ta có một thế hệ sống tử tế, biết cống hiến, cho đi, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến xã hội.

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 12.

Phát đồ ăn cho người dân nghèo tại Ấn Độ

Ngoài những hoạt động trên địa bàn thành phố, Cộng đồng Sống tử tế GNH Vũng Tàu còn lan tỏa điều tử tế đến khắp mọi miền Tổ quốc và một số quốc gia trên thế giới, thông qua các tour Tử tế trải nghiệm, rèn nghị lực và làm thiện nguyện.

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 13.

Tour "Áo ấm và trí tuệ vùng cao"

Trong 5 năm qua, các hoạt động Hội chợ tử tế, Bán sách cũ, Trận bóng tử tế... đã quyên góp gây quỹ Áo ấm & Trí tuệ vùng cao với tổng số tiền: 1.546.209.000 đồng, đem áo ấm và sách chạm tới cuộc đời 14.241 trẻ em vùng cao. Quỹ Bé tập trồng rừng đã quyên góp được số tiền 338.185.000 đồng, qua đó, trồng được 11.661 cây macca cho người dân vùng sâu vùng xa Đắk Lắk.

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 14.

Tour "Tây nguyên trồng cây xanh"

Những hoạt động trên đã giúp các thành viên trong cộng đồng có cơ hội được trau dồi đạo đức, trí tuệ - là nền tảng cốt lõi tạo dựng nên một đời sống bình an và hạnh phúc trong mỗi người. Để khi đến nơi đây, ấn tượng sâu sắc lưu lại trong lòng du khách thập phương: có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống!

Có một Vũng Tàu tử tế và đáng sống - Ảnh 15.

 

Xem thêm bình luận