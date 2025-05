Công an TP.HCM bắt 2 nghi phạm cho sinh viên vay nặng lãi lên đến 360%/năm

Ngày 18.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã truy xét, bắt giữ 2 nghi phạm là Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Tiến Duy (ở Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi.

Nghi phạm Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Tiến Duy cho vay nặng lãi với lãi suất đến 360%/năm ẢNH: THANH TUYỀN

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, nghi phạm Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Tiến Duy từ Hà Nội vào TP.HCM hoạt động cho vay tín dụng đen. Nhóm đối tượng này đã sử dụng quảng cáo trên Facebook và các tờ rơi để tiếp cận đến người lao động, sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính và cho vay nặng lãi với lãi suất từ 20 - 30%/tháng (tương đương 240% - 360%/năm).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng để làm rõ vụ cho vay nặng lãi nói trên.

Quyết tâm đẩy lùi cho vay nặng lãi và quảng cáo "bẩn"

Công an TP.HCM cho biết, thời gian vừa qua, việc duy trì tổ chức các đợt ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc quyết tâm đẩy lùi nạn quảng cáo "bẩn", trả lại bộ mặt đô thị khang trang, văn minh, sạch đẹp.

Đồng thời, từ thông tin số điện thoại trên các tờ rơi quảng cáo "bẩn", Công an TP.HCM đã truy xét, xử lý hàng trăm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản…

Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân, nhóm đối tượng đi ngược với sự nỗ lực của toàn thành phố, tái diễn tình trạng dán quảng cáo bẩn tại cột điện, cổng nhà người dân và các bức tường trên một số tuyến đường, con hẻm… với nội dung cho vay nặng lãi, hút hầm cầu (nghi vấn lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản).

"Không còn những tờ rơi, sản phẩm quảng cáo "bẩn" với kích thước lớn như trước. Các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động, chỉ sử dụng những tờ quảng cáo có kích thước nhỏ (tương đương với thẻ danh thiếp)", Công an TP.HCM cho biết.

Trước tình trạng này, Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an 273 xã, phường, thị trấn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dán quảng cáo sai bẩn. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, các đối tượng dán quảng cáo sai quy định phải tự mình bóc xóa các sản phẩm do đối tượng dán trước đó, khôi phục lại nguyên trạng mỹ quan đô thị thành phố.

Ngoài ra, ngày 17.5, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân với chủ đề "Tuổi trẻ thành phố Bác xung kích xây dựng văn minh, mỹ quan đô thị".

Gần 10.000 bạn sinh viên đến từ 3 trường đại học: Khoa học Tự nhiên, Sư phạm TP.HCM, Sài Gòn cùng đoàn viên Q.1, Q.5 đồng loạt ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo bẩn trên các tuyến đường, ngõ hẻm trên địa bàn trung tâm TP.HCM.

Công an TP.HCM cho biết, tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo 138 cấp xã cùng đồng loạt ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn với sự tham gia đông đảo của hàng chục ngàn người dân.

Rà soát 1.077 số điện thoại liên quan cho vay tài chính Công an TP.HCM cho biết, qua gần 2 năm triển khai hoạt động bóc xóa quảng cáo sai quy định, TP.HCM đã huy động 50.230 lượt người tham gia xóa hơn 2 triệu sản phẩm quảng cáo "bẩn". Xử phạt vi phạm hành chính hơn 100 đối tượng dán quảng cáo sai quy định. Rà soát từ 1.077 số điện thoại liên quan cho vay tài chính, Công an TP.HCM đã truy xét, xử lý nghiêm 782 đối tượng hoạt động tín dụng đen; tình trạng đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản theo phương thức khủng bố, tạt chất bẩn đã không còn xuất hiện.