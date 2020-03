Dịch Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến ngành công nghệ toàn cầu?

Theo số liệu của World Bank, năm 2003, GDP của Trung Quốc chỉ ở con số khiêm tốn 1.600 tỉ USD, đến năm 2018 con số đó đã lên đến 13.600 tỉ USD, chiếm đến 17% GDP toàn cầu và 30% sản lượng thế giới. Trong thời buổi toàn cầu hóa, nền kinh tế của các nước đều đan xen và phụ thuộc lẫn nhau, nên việc xáo trộn kinh tế của một quốc gia được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phần còn lại của thế giới.

Các hãng tư vấn tài chính lớn đã tiến hành các nghiên cứu về ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới đến nền kinh tế thế giới. Tờ báo tài chính uy tín Forbes đã trích dẫn số liệu của bản nghiên cứu “The Coronavirus Outbreak and Its Impact on The Global Economy” của hãng Frost & Sullivan. Các tính toán - dựa trên kịch bản tương đối lạc quan là dịch Corona chủng mới sẽ được kiềm chế vào tháng 3.2020, sẽ làm giảm mức tăng trưởng của kinh tế thế giới xuống còn 3,1% và của Trung Quốc là 5,4%.

Theo nhận định của giới phân tích công nghệ, trong quý 1/2020 sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt những sản phẩm công nghệ tiêu dùng như iPhone, máy tính để bàn, laptop cho đến tivi màn hình LCD. Bởi đa số sản phẩm này đều được lắp ráp hoặc dùng phụ kiện sản xuất tại Trung Quốc. Từ năm 2013, Trung Quốc là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới chiếm đến 70% tổng số lượng sản xuất hằng năm. Họ cũng chiếm đến 50% số panel LCD dùng cho tivi, màn hình máy tính và laptop và 25% sản lượng cáp quang thế giới.

Sản lượng các loại máy tính để bàn, laptop, màn hình máy tính và tivi, smartphone, thiết bị đeo thông minh và cáp quang của thế giới trong quý 1/2020 sẽ sụt giảm đáng kể. Trong đó, sản luợng smartphone quý 1/2020 sẽ sụt giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái do khâu cung ứng và nhân công bị gián đoạn đồng thời sức mua của người tiêu dùng cũng bị giảm do dịch bệnh cản trở công ăn việc làm. Trước khi xảy ra dịch, sản lượng smartphone năm 2020 của toàn thế giới ước đoán là khoảng 1,38 tỉ chiếc (trong đó 70% là sản xuất tại Trung Quốc). Số lượng tivi được giao hàng trong quý này sẽ giảm còn 46,6 triệu chiếc (so với ước tính trước đây là 48,8 triệu chiếc), màn hình máy tính sẽ giảm còn 27,5 triệu chiếc (so với ước tính 29 triệu chiếc). Riêng về máy tính cá nhân, sản lượng toàn thế giới cả năm 2020 sẽ sụt giảm còn 382 triệu bộ (so với năm 2019 là 396 triệu bộ), và trong tình huống xấu nhất là dịch bệnh kéo dài, sản lượng sẽ chỉ còn 362 triệu bộ. Sản lượng máy tính di động (laptop) cũng sẽ chỉ còn khoảng 30,7 triệu bộ thay vì 35 triệu bộ như dự đính ban đầu.