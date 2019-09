Microsoft bị hỏi vì sao không làm gián điệp giúp chính phủ Mỹ

Đây là tiết lộ của chủ tịch kiêm giám đốc pháp lý Microsoft Brad Smith , giữa lúc Washington vẫn tiếp tục chiến dịch chống Huawei Technologies của Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia.

"Là một doanh nghiệp Mỹ, vì sao hãng không đồng ý giúp chính phủ Mỹ gián điệp người dân ở các nước khác", ông Smith thuật lại câu hỏi mà ông nhận được từ một cố vấn của Tổng thống Trump trong chuyến đi đến Washington. Ông Smith không tiết lộ tên vị cố vấn cũng như chi tiết về chuyến đi đến thủ đô Mỹ. Sự việc này được ông Smith ghi lại trong quyển sách mới Công cụ và vũ khí: Lời hứa và hiểm họa của thời đại số.

Sếp Microsoft viết rằng ông trả lời bằng cách chuyển câu hỏi sang Trump Hotels, đơn vị đã mở vài bất động sản tại Trung Đông và tại Đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng ở thời điểm đó: "Có phải tất cả những khách sạn này theo dõi các khách hàng đến từ các nước khác hay không? Đây có vẻ không phải là chuyện tốt cho hoạt động kinh doanh của gia đình ". Cố vấn Tổng thống Mỹ sau đó gật đầu đồng ý.

Sách mới của ông Smith phân tích lợi ích và rủi ro đến từ các tiến bộ công nghệ và vị thế của Microsoft trong nhiều vấn đề lớn, từ quyền riêng tư cho đến an ninh, bảo mật và địa chính trị

Tiết lộ về câu hỏi mà cố vấn của ông Trump đặt ra cho Microsoft thể hiện rằng Mỹ vẫn còn nhiều vấn đề riêng trong chuyện gián điệp và an ninh mạng, bất chấp Washington cáo buộc rằng thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất có thể được dùng để do thám cho Bắc Kinh. Huawei đang mắc kẹt giữa căng thẳng thương mại, công nghệ tăng tiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Hãng nhiều lần phủ nhận cáo buộc, nói rằng mình không phải là công cụ của bộ máy an ninh Bắc Kinh.

Nhà Trắng đã và đang đẩy mạnh chiến dịch chống hàng Huawei, hãng cung ứng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Huawei bị đưa vào danh sách đen thương mại, bị ngăn mua phần mềm, phần cứng và dịch vụ từ các hãng công nghệ Mỹ như Qualcomm, Google và Microsoft. Hôm 19.8, Mỹ kéo dài việc hoãn thực thi lệnh cấm Huawei thêm 90 ngày, để các hãng Mỹ bán linh kiện tiếp tục làm ăn với công ty trong thời gian này.

Không những Huawei mà ZTE và hãng công nghệ giám sát Hangzhou Hikvision Digital Technology cũng bị Washington làm khó vì lý do an ninh quốc gia. Cơ quan liên bang Mỹ bị cấm mua thiết bị, dịch vụ từ ba hãng này và một số cái tên Trung Quốc khác. Ông Smith đầu quân cho Microsoft vào năm 1993. Ông cho rằng lệnh cấm Mỹ áp lên Huawei là không công bằng và không có "tính Mỹ", theo Bloomberg.

Trong quyển sách vừa xuất bản, ông viết rằng Trung Quốc nổi tiếng với chuyện khiến thị trường trong nước trở nên khó khăn với các hãng công nghệ cao nước ngoài. Các dịch vụ từ Google và Facebook bị chặn khỏi nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. tuy nhiên, chủ tịch Microsoft cũng cho rằng Mỹ đang kéo cao nhiều rào cản gia nhập thị trường vì mối lo về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc.

"Ngày càng có khả năng rằng giới chức Mỹ sẽ tìm cách ngăn chặn việc xuất khẩu nhiều sản phẩm công nghệ quan trọng, không chỉ cho Trung Quốc mà còn cho nhiều nước khác. Mỹ không thể theo đuổi thế lãnh đạo toàn cầu nếu sản phẩm không thể rời Mỹ", ông Smith nhận định và cho rằng sức cạnh tranh của Mỹ sẽ chịu tác động nếu nước này thực sự làm thế.